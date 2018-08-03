إيطاليا "تحقق" مع وزير سابق في حكومة محمد مرسي، وأسعار الذهب العالمية في تراجع مستمر

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا مع محمد محسوب، الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عُزل من منصبه بعد احتجاجات شعبية عارمة ضد سياساته، وبدعم من الجيش المصري، عام 2013.

وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت محسوب أمس بناء على طلب الجهات القضائية المصرية من الإنتربول الدولي، لينفذ حكما بالحبس لثلاث سنوات، كان قد أصدرته محكمة مصرية غيابيا في 2015 بعد إدانته بتهمة النصب على مستثمر سعودي، بحسب الرواية الرسمية المصرية.

وقال محسوب في اتصال مع قناة الجزيرة القطرية أمس إن الشرطة الإيطالية أفرجت عنه بعد أن اقتادته من الفندق الذي يقيم به في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا ووجهت له تهما وصفها بـالملفقة، وسيعرض على جهات التحقيق. ولم توضح السلطات الإيطالية التهم الموجهة إليه.