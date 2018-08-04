"أزحم شاطئ في العالم": 500 متر، و40 ألف شخص يوميا في الصيف، والبصق في مياهه ممنوع

غادر الفتية التايلانديون، الذين أمضوا أكثر من أسبوعين محاصرين في كهف غمرته الفيضانات بشمال تايلاند، غادرت هذه المجموعة المعبد البوذي، حيث قضوا أياما عدة كمبتدئين بوذيين.

وكان الفتية بالاضافة إلى مدربهم لكرة القدم، دخلوا المعبد تكريما لذكرى الغطاس المتطوع، الذي لقي حتفه خلال عملية إنقاذهم.

وتلقى الشبان ، الذين ينتمون إلى فريق "وايلد بورز" Wild Boars لكرة القدم ، تعاليم البوذية، قبل العودة إلى العالم الخارجي.

وكان فريق كرة القدم للناشئين ومدربهم، قد حوصروا في أحد الكهوف بمياه الفيضانات، خلال شهر يونيو حزيران الماضي وجرى إنقاذهم بعد أكثر من اسبوعين من الحادثة.