"أزحم شاطئ في العالم": 500 متر، و40 ألف شخص يوميا في الصيف، والبصق في مياهه ممنوع

"أزحم شاطئ في العالم": 500 متر، و40 ألف شخص يوميا في الصيف
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بواسطة أحمد ماهر
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"فتية الكهف" يغادرون المعبد البوذي
غادر الفتية التايلانديون، الذين
أمضوا أكثر من أسبوعين محاصرين في كهف غمرته الفيضانات بشمال تايلاند، غادرت هذه
المجموعة المعبد البوذي، حيث قضوا أياما عدة كمبتدئين بوذيين.
وكان الفتية بالاضافة إلى مدربهم
لكرة القدم، دخلوا المعبد تكريما لذكرى الغطاس المتطوع، الذي لقي حتفه خلال عملية إنقاذهم.
وتلقى الشبان ، الذين ينتمون إلى
فريق "وايلد بورز" Wild Boars لكرة القدم ، تعاليم
البوذية، قبل العودة إلى العالم الخارجي.
وكان فريق كرة القدم للناشئين ومدربهم،
قد حوصروا في أحد الكهوف بمياه الفيضانات، خلال شهر يونيو حزيران الماضي وجرى إنقاذهم
بعد أكثر من اسبوعين من الحادثة.
"أزحم شاطئ في العالم": 500 متر، و40 ألف شخص يوميا في الصيف
مساحته
500 متر ويرتاده 40 ألف شخص يوميا في الصيف وهو وقت الذروة السنوي، إنه الشاطئ
الرئيس لمدينة داليان، شمال شرق الصين، والتي توصف بلؤلؤة شمال الصين.
تظهر الصور
تكدسا بشريا هائلا في ذلك الشاطئ، الذي تلتصق فيه الشماسي، ويلعب في مياه الآلاف
في سعادة واضحة رغم الازدحام الشديد، فهو ملاذ لهم من حرارة الطقس التي تخطت حاجز
35 درجة مئوية. يصفه الكثيرون بأنه أزحم شاطئ في العالم.
ويظل
الشاطئ العام مفتوحا أمام الناس للسباحة على الرغم من أنه لا يتبقى مكان لأي موطئ
قدم في بلد المليار و340 مليون نسمة.
وعندما
يذهب أي شخص هناك، يستمع بين الحين والآخر إلى رسالة بمكبر الصوت من المشرفين
والمشرفات: "من فضلكم، إذا كان أي منكم يعاني من الإسهال، أو مرض جلدي، أو أي
مرض آخر، فعذرا لا يمكنه السباحة هنا لمنع انتشار العدوى، وعليه استشارة الطبيب.
والبصق ممنوع."
عاجلمقتل 18 شخصا في تحطم مروحية روسية شمال غرب سيربيا
قتل 18 شخصا في تحطم طائرة مروحية روسية في شمال غرب سيبيريا، بحسب ما يقوله مسؤولون.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة - وهي من طراز إم آي-8 - تحطمت في الساعة 10:20 بحسب التوقيت المحلي، على بعد 180 كم من بلدة إيغاركا، في أراضي كراسنويارسك.
وقتل في الحادث جميع من كانوا على متن الطائرة، وهم 15 راكبا، وطاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
رونالدو يغيب عن مواجهة الريال أمام اليوفتنوس غدا
سيغيب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو عن اللقاء المرتقب بين فريقه
القديم، ريال مدريد الإسباني، وفريقه الحديث، يوفنتوس الإيطالي، غدا الأحد في
بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية في الولايات المتحدة.
وأنتقل رونالدو إلى يوفنتوس الشهر الماضي بعقد يمتد
لأربع سنوات مقبلة في صفقة تخطت قيمتها الـ100 مليون يورو.
وستكون مباراة الريال ضد يوفنتوس هى الأخيرة للفريق
الإيطالى فى الكأس الدولية، قبل أن يفتتح مشواره فى الموسم الجديد من الدورى الإيطالى
في 19 أغسطس/آب.
ويتذيل الريال جدول ترتيب الكأس الدولية للأبطال
بدون رصيد بعدما خاض مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد وخسرها بنتيجة 2/1، بينما يحتل
يوفنتوس المركز الخامس برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات.
بالنسبة
لعشاق كرة السلة والدوري الأمريكي للمحترفين "NBA"، يُعرف لاعب لوس
أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس بلقب "الملك جيمس"، بسبب إنجازاته ونجوميته
وموهبته الفائقة، كما يصفه مدربوه السابقون والحاليون، وهي مهارات جعلت منه واحدا
من أغلى الرياضيين في العالم.
فبلغت
صفة انتقاله الأخيرة من كليفلاند كافالييرز إلى الليكرز 154 مليون دولار لمدة أربع
سنوات. لكن المعروف أيضا عن ليبرون جيمس هو انتقاده اللاذع والمستمر لسياسات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبعد
مقابلة صحفية لليبرون جيمس مع الصحفي الأمريكي الشهير دون ليمون، المعروف أيضا
بمعارضته لترامب، غرد ترامب ليقول رأيه في الرجلين.
يقول
ترامب إن ليمون "أغبى رجل في التلفزيون" وجعل من ليبرون يبدو ذكيا، وهو
أمر ليس سهلا عليه".
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
عاجلأردوغان: يجب التوصل إلى حل توافقي لجميع القضايا الخلافية مع واشنطن، ويجب تغليب العقل
عاجلأردوغان: لن نرضخ للمساومات الأمريكية للإفراج عن القس برانسون
عاجلأردوغان: سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إن وجدت
"فتية الكهف" يغادرون المعبد البوذي
غادر الفتية التايلانديون، الذين أمضوا أكثر من أسبوعين محاصرين في كهف غمرته الفيضانات بشمال تايلاند، غادرت هذه المجموعة المعبد البوذي، حيث قضوا أياما عدة كمبتدئين بوذيين.
وكان الفتية بالاضافة إلى مدربهم لكرة القدم، دخلوا المعبد تكريما لذكرى الغطاس المتطوع، الذي لقي حتفه خلال عملية إنقاذهم.
وتلقى الشبان ، الذين ينتمون إلى فريق "وايلد بورز" Wild Boars لكرة القدم ، تعاليم البوذية، قبل العودة إلى العالم الخارجي.
وكان فريق كرة القدم للناشئين ومدربهم، قد حوصروا في أحد الكهوف بمياه الفيضانات، خلال شهر يونيو حزيران الماضي وجرى إنقاذهم بعد أكثر من اسبوعين من الحادثة.
"أزحم شاطئ في العالم": 500 متر، و40 ألف شخص يوميا في الصيف
مساحته 500 متر ويرتاده 40 ألف شخص يوميا في الصيف وهو وقت الذروة السنوي، إنه الشاطئ الرئيس لمدينة داليان، شمال شرق الصين، والتي توصف بلؤلؤة شمال الصين.
تظهر الصور تكدسا بشريا هائلا في ذلك الشاطئ، الذي تلتصق فيه الشماسي، ويلعب في مياه الآلاف في سعادة واضحة رغم الازدحام الشديد، فهو ملاذ لهم من حرارة الطقس التي تخطت حاجز 35 درجة مئوية. يصفه الكثيرون بأنه أزحم شاطئ في العالم.
ويظل الشاطئ العام مفتوحا أمام الناس للسباحة على الرغم من أنه لا يتبقى مكان لأي موطئ قدم في بلد المليار و340 مليون نسمة.
وعندما يذهب أي شخص هناك، يستمع بين الحين والآخر إلى رسالة بمكبر الصوت من المشرفين والمشرفات: "من فضلكم، إذا كان أي منكم يعاني من الإسهال، أو مرض جلدي، أو أي مرض آخر، فعذرا لا يمكنه السباحة هنا لمنع انتشار العدوى، وعليه استشارة الطبيب. والبصق ممنوع."
عاجلمقتل 18 شخصا في تحطم مروحية روسية شمال غرب سيربيا
قتل 18 شخصا في تحطم طائرة مروحية روسية في شمال غرب سيبيريا، بحسب ما يقوله مسؤولون.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة - وهي من طراز إم آي-8 - تحطمت في الساعة 10:20 بحسب التوقيت المحلي، على بعد 180 كم من بلدة إيغاركا، في أراضي كراسنويارسك.
وقتل في الحادث جميع من كانوا على متن الطائرة، وهم 15 راكبا، وطاقمها المكون من ثلاثة أفراد.
رونالدو يغيب عن مواجهة الريال أمام اليوفتنوس غدا
سيغيب نجم البرتغال كريستيانو رونالدو عن اللقاء المرتقب بين فريقه القديم، ريال مدريد الإسباني، وفريقه الحديث، يوفنتوس الإيطالي، غدا الأحد في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية في الولايات المتحدة.
وأنتقل رونالدو إلى يوفنتوس الشهر الماضي بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة في صفقة تخطت قيمتها الـ100 مليون يورو.
وستكون مباراة الريال ضد يوفنتوس هى الأخيرة للفريق الإيطالى فى الكأس الدولية، قبل أن يفتتح مشواره فى الموسم الجديد من الدورى الإيطالى في 19 أغسطس/آب.
ويتذيل الريال جدول ترتيب الكأس الدولية للأبطال بدون رصيد بعدما خاض مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد وخسرها بنتيجة 2/1، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 5 نقاط جمعها من 3 مباريات.
ترامب يشكك في ذكاء "الملك جيمس"
بالنسبة لعشاق كرة السلة والدوري الأمريكي للمحترفين "NBA"، يُعرف لاعب لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس بلقب "الملك جيمس"، بسبب إنجازاته ونجوميته وموهبته الفائقة، كما يصفه مدربوه السابقون والحاليون، وهي مهارات جعلت منه واحدا من أغلى الرياضيين في العالم.
فبلغت صفة انتقاله الأخيرة من كليفلاند كافالييرز إلى الليكرز 154 مليون دولار لمدة أربع سنوات. لكن المعروف أيضا عن ليبرون جيمس هو انتقاده اللاذع والمستمر لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبعد مقابلة صحفية لليبرون جيمس مع الصحفي الأمريكي الشهير دون ليمون، المعروف أيضا بمعارضته لترامب، غرد ترامب ليقول رأيه في الرجلين.
يقول ترامب إن ليمون "أغبى رجل في التلفزيون" وجعل من ليبرون يبدو ذكيا، وهو أمر ليس سهلا عليه".