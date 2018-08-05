الرئيس الأندونيسي وزوجته يرقصان بوكو بوكو

رئيس إندونيسيا يرقص البوكو بوكو، وتنظيم الدولة الإسلامية يعدم رهينة من السويداء السورية

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ملخص

  1. تنظيم الدولة الإسلامية يعدم رهينة من السويداء السورية
  2. اتفاق آخر في جنوب السودان
  3. حماس تدرس التهدئة مع إسرائيل
  4. رئيس إندونيسيا يرقص البوكو بوكو

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مقتل ثلاثة من قوات الناتو في أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن مقتل ثلاثة من قواته جراء تفجير إنتحاري شرقي أفغانستان.

وهوجم الجنود الأجانب أثناء دورية مشتركة مع القوات الأفغانية.

وأعلنت حركة طالبان عن تبنيها للهجوم.

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احتجاجات متواصلة في جنوبي العراق

في البصرة جنوب العراق، تجمع نحو 200 شخص من سكان المحافظة أمام مبنى مجلس المحافظة وهتفوا بشعارات تطالب بتحسين واقع الخدمات الأساسية المتردي وإقالة الحكومة المحلية.

وفي مدينة سفوان على الحدود مع الكويت، يواصل عدد من المحتجين اعتصامهم في خيمة نصبوها مساء أمس السبت، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم.

ولا يزال الطريق الدولي المؤدي إلى منفذ سفوان الحدودي مع الكويت مفتوحا.

وفي حقول غرب القرنة شمال البصرة، يواصل محتجون اعتصامهم في خيمة قرب البوابة الثامنة المؤدية إلى الحقول النفطية، للمطالبة بطرد العمال الأجانب وتشغيلهم بدلا منهم.

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رئيس إندونيسيا يرقص البوكو بوكو

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته يشاركون في الاحتفال
Reuters
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته يشاركون في الاحتفال

قاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته عشرات الآلاف في أداء رقصة البوكو بوكو في شوارع العاصمة جاكرتا للاحتفال بدورة الألعاب الآسيوية 2018 المقبلة وعلى أمل تسجيل رقم قياسي.

ويريد الراقصون دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول رقص من نوعه في طوابير وقد تم ضم نحو 120 ألف سجين يؤدون نفس الحركات في أكثر من 500 سجن في إندونيسيا.

ورتب أداء هذه الرقصة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية قبل بدء البطولة التي ستقام في جاكرتا وباليمبانج خلال الفترة من 18 أغسطس آب إلى الثاني من سبتمبر أيلول.

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حماس تدرس التهدئة مع إسرائيل

يواصل المكتب السياسي لحركة حماس مشاوراته المتعلقة بالمقترحات المصرية الأممية بشأن التهدئة مع إسرائيل وتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ انفراد حماس بحكم غزة.

ويأتي ذلك وسط أنباء أفادت بقبول الحركة للمقترحات واعتراض السلطة الفلسطينية على بعضها.

ويجتمع المكتب السياسي لحماس بكامل أعضائه لأول مرة حيث سُمح للأعضاء من خارج غزة بدخولها الأسبوع الماضي.

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اتفاق آخر في جنوب السودان

من المنتظر أن يوقع رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المتمردين رياك متشار اتفاقا لتقاسم السطة في وقت لاحق اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، مما سينهي خمس سنوات من الحرب الأهلية.

يذكر أن اتفاقات سابقة لوقف اطلاق النار وتقاسم السلطة قد انهارت وتجدد القتال، ولكن سالفا كير أكد يوم الجمعة أنه واثق من أن الاتفاق سيصمد هذه المرة، لأنه لم يفرض عليهما.

وينص الاتفاق المقترح على عودة رياك متشار نائبا للرئيس ضمن خمسة نواب آخرين.

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تنظيم الدولة الإسلامية يعدم رهينة من السويداء السورية

أعلن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية أنه قام بقتل أحد الرهائن الذين اختطفهم من السويداء جنوبي سورية.

وذكرت شبكة "السويداء 24" أن التنظيم قتل شابا عمره 19 عاما خطفه مع 35 شخصا آخر معظمهم من النساء والأطفال خلال هجوم دام شنه مؤخرا على بلدة في السويداء.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التنظيم أقدم على إعدام أول رهينة منذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 265 شخصا.

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