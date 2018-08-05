رئيس إندونيسيا يرقص البوكو بوكو، وتنظيم الدولة الإسلامية يعدم رهينة من السويداء السورية

في البصرة جنوب العراق، تجمع نحو 200 شخص من سكان المحافظة أمام مبنى مجلس المحافظة وهتفوا بشعارات تطالب بتحسين واقع الخدمات الأساسية المتردي وإقالة الحكومة المحلية.

وفي مدينة سفوان على الحدود مع الكويت، يواصل عدد من المحتجين اعتصامهم في خيمة نصبوها مساء أمس السبت، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم.

ولا يزال الطريق الدولي المؤدي إلى منفذ سفوان الحدودي مع الكويت مفتوحا.

وفي حقول غرب القرنة شمال البصرة، يواصل محتجون اعتصامهم في خيمة قرب البوابة الثامنة المؤدية إلى الحقول النفطية، للمطالبة بطرد العمال الأجانب وتشغيلهم بدلا منهم.