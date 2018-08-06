إصابة تسعة أشخاص في حادث اشتعال سيارة وسط القاهرة
ملخص
- حادث القاهرة وقع في وقت الذروة صباح اليوم
- وزارة الصحة المصرية أعلنت أن سبب الحادث " هو تصادم بين حافلتين "
- وزارة الصحة أعلنت إصابة تسعة أشخاص في الحادث
- الصور الواردة من مكان الحادث تظهر أضرارا كبيرة في عدد من المحال المجاورة لمكان الحادث والسيارات
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مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار في شيكاغو
قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح ستون آخرون في حوادث إطلاق نار في شيكاغو بالولايات المتحدة.
تقول الشرطة إن هذه الحوادث وقعت منذ يوم الجمعة الماضي، وتعتبر غير عادية في نهاية عطلة الأسبوع في المدينة.
ويقول رئيس الشرطة هناك إن بعض حوادث اطلاق النار يرتبط بعمليات التناحر بين العصابات الإجرامية.
ووصف أحد العاملين في القطاع الطبي شيكاغو بأنها منطقة حرب.
إصابة تسعة أشخاص في حادث القاهرة
أصيب تسعة أشخاص بإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة فيما وصفته وزارة الصحة المصرية بأنه "حادث تصادم بين سيارتين" بحي الدقي بالجيزة بحسب بيان لوزارة الصحة المصرية.
وقالت الوزارة في بيانها إن الحادث وقع نتيجة " تصادم سيارتين ما أدى إلى اشتعال إحداهما." وأفاد شهود عيان لمراسل بي بي سي إن "انفجارا" وقع في سيارة متوقفة على جانب الطريق في الصباح.
وشاهد مراسل بي بي سي سيارتين محترقتين إحداهما مدمرة تماما إضافة إلى تحطم نوافذ زجاجية في مركز طبي ومحل للزهور مجاورين لموقع الحادث، علاوة على تلفيات في عدد آخر من السيارات المارة بالشارع الحيوي.
حادث القاهرة: اشتعال السيارة في القاهرة سبب الانفجار
انفجرت سيارة بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة وتفحمت سيارتان كانتا تمران بجوار السيارة وذلك في ساعة الذروة صباح الاثنين.
وانتقل رجال المباحث والمرور إلى موقع الحادث وتبين أن اشتعال النيران بالسيارة هو الذي أدى إلى انفجارها.
وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الذي لم يعلن عن عددهم حتى الآن.
كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة لإلغاء العقوبات
دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة إلى إلغاء العقوبات المفروضة عليها، قائلة إن بيونغيانغ اتخذت عدة خطوات لإبداء حسن النية في أعقاب قمة يونيو/ حزيران بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترمب.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية أوقفت جميع الاختبارات النووية،وفككت موقعا نوويا، وسلمت رفاة جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية، ولكن كوريا الشمالية قالت إن المطلب الأمريكي بالتخلص الكامل من السلاح النووي قبل تخفيف العقوبات أمر مهين.
يذكر أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هوو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو دخلا في مشادة كلامية حادة الأسبوع الماضي خلال قمة أسيان بشأن العقوبات.
أنباء عن إنفجار قوي قرب وسط القاهرة
أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية اليوم بأن سيارة اشتعلت عند مطلع كوبري أكتوبر في منطقة الدقي القريبة من وسط القاهرة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي انفجار قوي ورؤية سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.