إصابة تسعة أشخاص في حادث اشتعال سيارة وسط القاهرة

قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح ستون آخرون في حوادث إطلاق نار في شيكاغو بالولايات المتحدة.

تقول الشرطة إن هذه الحوادث وقعت منذ يوم الجمعة الماضي، وتعتبر غير عادية في نهاية عطلة الأسبوع في المدينة.

ويقول رئيس الشرطة هناك إن بعض حوادث اطلاق النار يرتبط بعمليات التناحر بين العصابات الإجرامية.

ووصف أحد العاملين في القطاع الطبي شيكاغو بأنها منطقة حرب.