غوغل يحتفي بفضل عالم مسلم على البشرية، ونجل معارض بحريني يضرب عن الطعام في لندن

خصص محرك البحث غوغل اليوم للاحتفال بذكرى ميلاد العالم الإسلامي ابن سينا عام 980 ميلادية. ويصادف اليوم عيد ميلاد ابن سينا الـ 1038 . وكتب غوغل في الصفحة المخصصة للمناسبة أن ابن سينا أكثر الفلاسفة تأثيرا قبل العصر الحديث. وأضاف غوغل " ابن سينا نشأ في قرية قرب بخارى، وعلم نفسه الكثير من العلوم، وتعلم الحساب من بائع هندي، واستمر في طلب العلم طوال حياته، ودرس أرسطو في طفولته ودرس الطب بعمر 16 عاما ووجده سهلا." وألف ابن سينا 131 كتابا في العديد من المجالات العلمية وأشهرها "القانون في الطب" الذي يعد أساس الطب الحديث. وقال غوغل إن لوحة اليوم تحتفل بابن سينا الذي كرس حياته للعلم ولروح التعلم لخدمة البشرية.
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غوغل يحتفي بفضل عالم إسلامي على البشرية
خصص محرك البحث غوغل اليوم للاحتفال بذكرى ميلاد العالم الإسلامي ابن سينا عام 980 ميلادية.
ويصادف اليوم عيد ميلاد ابن سينا الـ 1038 .
وكتب غوغل في الصفحة المخصصة للمناسبة أن ابن سينا أكثر الفلاسفة تأثيرا قبل العصر الحديث.
وأضاف غوغل " ابن سينا نشأ في قرية قرب بخارى، وعلم نفسه الكثير من العلوم، وتعلم الحساب من بائع هندي، واستمر في طلب العلم طوال حياته، ودرس أرسطو في طفولته ودرس الطب بعمر 16 عاما ووجده سهلا."
وألف ابن سينا 131 كتابا في العديد من المجالات العلمية وأشهرها "القانون في الطب" الذي يعد أساس الطب الحديث.
وقال غوغل إن لوحة اليوم تحتفل بابن سينا الذي كرس حياته للعلم ولروح التعلم لخدمة البشرية.
إسرائيل تقصف موقعا لحماس
قصفت المدفعية الإسرائيلية منشآة تعود لحركة حماس في قطاع غزة ما أدى لمقتل اثنين من الحركة وجرح آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا لحركة حماس ردا على اطلاق نار من شمالي قطاع غزة على قواته.
تراجع الناتج الصناعي الألماني
انخفض الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في شهر يونيو/ حزيران بنسبة 0.9 بالمئة.
وتراجع الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 19.3 مليار يورو، من 20.4 مليار يورو.
نجل معارض بحريني يضرب عن الطعام في لندن
قال علي مشيمع نجل القيادي بالمعارضة البحرينية حسن مشيمع إن والده محروم من الرعاية الطبية الضرورية في سجنه بالمملكة.
ودخل علي في إضراب عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن.
وقال علي مشيمع وهو جالس على فراش رقيق على رصيف أمام سفارة البحرين حيث بدأ احتجاجه في أول أغسطس آب "يقتلون والدي ببطء لأنك عندما تحرم رجلا عمره 70 عاما من دوائه فلن يتحمل جسده".
وذكر أن والده يعاني أيضا من ارتفاع ضغط الدم والسكري والتهاب المسالك البولية.
وقال إن دواءه ينفد ولم تزوده السلطات بآخر جديد.
ونفت السفارة البحرينية في لندن الأسبوع الماضي تعرض مشيمع لمعاملة سيئة قائلة إنه توجه إلى مستشفى السجن 16 مرة منذ بداية 2018.
وقالت السفارة "إنه مستمر في الحصول على الرعاية الطبية إلى جانب الأدوية الموصوفة له وحمية خاصه في إطار نظامه الغذائي الطبي".
وأضافت السفارة على حسابها على تويتر "بيد أن السيد مشيمع رفض حضور جلسات الفحص الضوئي تلك في مناسبتين العام الماضي".
وقال نجله لرويترز "يريدون إذلال والدي بوضع قيود وأغلال في يديه وقدميه وهو يقول لن أذهب إلى المستشفى أو أرى أسرتي على هذا النحو".