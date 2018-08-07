غوغل يحتفي بفضل عالم مسلم على البشرية، ونجل معارض بحريني يضرب عن الطعام في لندن

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خصص محرك البحث غوغل اليوم للاحتفال بذكرى ميلاد العالم الإسلامي ابن سينا عام 980 ميلادية.

ويصادف اليوم عيد ميلاد ابن سينا الـ 1038 .

وكتب غوغل في الصفحة المخصصة للمناسبة أن ابن سينا أكثر الفلاسفة تأثيرا قبل العصر الحديث.

وأضاف غوغل " ابن سينا نشأ في قرية قرب بخارى، وعلم نفسه الكثير من العلوم، وتعلم الحساب من بائع هندي، واستمر في طلب العلم طوال حياته، ودرس أرسطو في طفولته ودرس الطب بعمر 16 عاما ووجده سهلا."

وألف ابن سينا 131 كتابا في العديد من المجالات العلمية وأشهرها "القانون في الطب" الذي يعد أساس الطب الحديث.

وقال غوغل إن لوحة اليوم تحتفل بابن سينا الذي كرس حياته للعلم ولروح التعلم لخدمة البشرية.