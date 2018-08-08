عمان وسويسرا يعرضان التوسط بين إيران وأمريكا

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. عمان وسويسرا يعرضان التوسط بين إيران وأمريكا
  2. الحكومة الاسترالية تختبر سيارات تعمل بالهيدروجين
  3. رئيس وزراء ماليزيا السابق يدافع عن براءته من تهم بغسيل الأموال
  4. رئيس فنزويلا يتهم أعضاء في برلمانه بمحاولة اغتياله
  5. الجيش الإسرائيلي يطلق صفارات الإنذار قرب غزة خطأ

تغطية مباشرة

time_stated_uk

الجيش الإسرائيلي يطلق صفارات الإنذار قرب غزة خطأ

أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار قرب قطاع غزة اليوم، لكنه قال لاحقا إنه مجرد خطأ.

وكتب الجيش على تويتر "كان ذلك إنذارا كاذبا".

View more on twitter
View more on twitter

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

رئيس فنزويلا يتهم أعضاء في برلمانه بمحاولة اغتياله

مادورو
Getty Images

ألقت السلطات الأمنية في فنزويلا القبض على عضو البرلمان المعارض خوان ريكوسينس بعد أن اتهمه الرئيس نيكولاس مادورو علانية بأنه كان وراء الهجوم الذي استهدفه بطائرة بدون طيار نهاية الأسبوع الماضي.

كما اتهم الرئيس مادورو زعيم المعارضة خوليو بورخيس الذي يعيش حاليا في كولومبيا بالتآمر لاغتياله.

ويحتجز ستة آخرون للاشتباه في تورطهم في اغتيال رئيس البلاد.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

رئيس وزراء ماليزيا السابق يدافع عن براءته من تهم بغسيل الأموال

دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ببراءته من ثلاثة اتهامات جديدة وجهت إليه اليوم الأربعاء بغسيل الأموال.

وتتعلق هذه التهم بأنشطة احتيال اختلست فيها أموال تبلغ أكثر من عشرة ملايين دولار.

وكان نجيب الذي أفرج عنه بكفالة قد دفع ببراءته في ثلاثة اتهامات أخرى كانت وجهت إليه الشهر الماضي.

وتحقق الحكومة الماليزية الجديدة في مزاعم بأن مليارات الدولارات قد نُهبت من صندوق الدولة السيادي الذي ساعد نجيب في تأسيسه.

نجيب رزاق مغادرا المحكمة في كوالالمبور اليوم
Getty Images
نجيب رزاق مغادرا المحكمة في كوالالمبور اليوم

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

الحكومة الاسترالية تختبر سيارات تعمل بالهيدروجين

يجري علماء استراليون اليوم اختبار قيادة على سيارتين تعملان بالهيدروجين الخالي من الكربون والمشتق من النشادر فيما يقولون إنه تقنية جديدة لسيارات صديقة للبيئة.

ويقول العلماء الذين يعملون لصالح الحكومة إن هذه التقنية الرائدة انتجت غشاء يتيح تحويل الهيدروجين القابل للاشتعال إلى نشادر مستقر.

يذكر أن السيارات التي تعمل بالهيدروجين تعتبر فعالة للغاية ولا تنتج انبعاثات ضارة.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

عمان وسويسرا يعرضان التوسط بين إيران وأمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عُمان وسويسرا عرضتا التوسط بين بلاده وأميركا بعد خروج الأخيرة من الاتفاق النووي.

وقال ظريف إن عرض سويسرا جاء بحكم كونها راعية المصالح الأميركية في طهران من خلال سفارتها كذلك الأمر بالنسبة لعمان التي تربطها علاقات جيدة مع كل من واشنطن وطهران.

وحتى الآن ليس هناك أي حوار مباشر بين أميركا وإيران.

وكانت العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران وبدأ سريان مفعولها يوم أمس الثلاثاء قد أثارت انتقادات دولية واسعة النطاق ولم تؤيدها سوى إسرائيل والسعودية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
Getty Images
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى