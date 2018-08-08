عمان وسويسرا يعرضان التوسط بين إيران وأمريكا
ملخص
- عمان وسويسرا يعرضان التوسط بين إيران وأمريكا
- الحكومة الاسترالية تختبر سيارات تعمل بالهيدروجين
- رئيس وزراء ماليزيا السابق يدافع عن براءته من تهم بغسيل الأموال
- رئيس فنزويلا يتهم أعضاء في برلمانه بمحاولة اغتياله
- الجيش الإسرائيلي يطلق صفارات الإنذار قرب غزة خطأ
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الجيش الإسرائيلي يطلق صفارات الإنذار قرب غزة خطأ
أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار قرب قطاع غزة اليوم، لكنه قال لاحقا إنه مجرد خطأ.
وكتب الجيش على تويتر "كان ذلك إنذارا كاذبا".
رئيس فنزويلا يتهم أعضاء في برلمانه بمحاولة اغتياله
ألقت السلطات الأمنية في فنزويلا القبض على عضو البرلمان المعارض خوان ريكوسينس بعد أن اتهمه الرئيس نيكولاس مادورو علانية بأنه كان وراء الهجوم الذي استهدفه بطائرة بدون طيار نهاية الأسبوع الماضي.
كما اتهم الرئيس مادورو زعيم المعارضة خوليو بورخيس الذي يعيش حاليا في كولومبيا بالتآمر لاغتياله.
ويحتجز ستة آخرون للاشتباه في تورطهم في اغتيال رئيس البلاد.
رئيس وزراء ماليزيا السابق يدافع عن براءته من تهم بغسيل الأموال
دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق ببراءته من ثلاثة اتهامات جديدة وجهت إليه اليوم الأربعاء بغسيل الأموال.
وتتعلق هذه التهم بأنشطة احتيال اختلست فيها أموال تبلغ أكثر من عشرة ملايين دولار.
وكان نجيب الذي أفرج عنه بكفالة قد دفع ببراءته في ثلاثة اتهامات أخرى كانت وجهت إليه الشهر الماضي.
وتحقق الحكومة الماليزية الجديدة في مزاعم بأن مليارات الدولارات قد نُهبت من صندوق الدولة السيادي الذي ساعد نجيب في تأسيسه.
الحكومة الاسترالية تختبر سيارات تعمل بالهيدروجين
يجري علماء استراليون اليوم اختبار قيادة على سيارتين تعملان بالهيدروجين الخالي من الكربون والمشتق من النشادر فيما يقولون إنه تقنية جديدة لسيارات صديقة للبيئة.
ويقول العلماء الذين يعملون لصالح الحكومة إن هذه التقنية الرائدة انتجت غشاء يتيح تحويل الهيدروجين القابل للاشتعال إلى نشادر مستقر.
يذكر أن السيارات التي تعمل بالهيدروجين تعتبر فعالة للغاية ولا تنتج انبعاثات ضارة.
عمان وسويسرا يعرضان التوسط بين إيران وأمريكا
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عُمان وسويسرا عرضتا التوسط بين بلاده وأميركا بعد خروج الأخيرة من الاتفاق النووي.
وقال ظريف إن عرض سويسرا جاء بحكم كونها راعية المصالح الأميركية في طهران من خلال سفارتها كذلك الأمر بالنسبة لعمان التي تربطها علاقات جيدة مع كل من واشنطن وطهران.
وحتى الآن ليس هناك أي حوار مباشر بين أميركا وإيران.
وكانت العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران وبدأ سريان مفعولها يوم أمس الثلاثاء قد أثارت انتقادات دولية واسعة النطاق ولم تؤيدها سوى إسرائيل والسعودية.