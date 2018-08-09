سمر بدوي

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة تقل أطفالا في اليمن، والسعودية لن توقف إمداد عملائها في كندا بالنفط

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ملخص

  1. كولومبيا تعترف بدولة فلسطين
  2. العلاقة بين لعبة كرة القدم وتوقف القلب
  3. السعودية لن توقف إمداد عملائها في كندا بالنفط

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نساء يحتفين بأجسادهن الممتلئة في ظهور نادر على غلاف مجلة مصرية

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عاجلعشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة تقل أطفالا في اليمن

لقي عشرات الأطفال حتفهم وأصيب آخرون في هجوم على حافلة في اليمن، بحسب الصليب الأحمر الدولي.

وقالت منظمة الصليب الأحمر في حسابها على تويتر إن هجوما استهدف هذا الصباح حافلة في سوق ضحيان شمالي صعدة أعقبه استقبال مستشفى لعشرات القتلى والجرحى.

ولم تتضمن التغريدة مزيدا من التفاصيل

ظلت محافظة صعدة عرضة لقصف جوي مكثف منذ عام 2015
Reuters
ظلت محافظة صعدة عرضة لقصف جوي مكثف منذ عام 2015 صورة أرشيفية

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جنوب السودان: كير يصدر عفوا عن مشار وجميع المتورطين في الحرب الأهلية

قال التلفزيون الرسمي في جنوب السودان إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.

وكان كير ومشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان وجماعات معارضة أخرى قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار واقتسام السلطة في العاصمة السودانية الخرطوم.

الصراع في جنوب السودان: سيلفا كير ورياك مشار يأمران بوقف إطلاق النار

وتمت تلاوة أمر العفو في التلفزيون الرسمي في وقت متأخر الأربعاء.

وكان خلاف سياسي بين كير ومشار عام 2013 قد تحول إلى حرب أزهقت أرواح عشرات الآلاف وأجبرت ربع السكان على الفرار من ديارهم وتسببت في انهيار الاقتصاد المعتمد على النفط.

جنزب السودان
BBC

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السعودية لن توقف إمداد عملائها في كندا بالنفط

قالت السعودية إن إمداداتها من النفط إلى عملائها في كندا لن تتأثر بالأزمة الدبلوماسية الراهنة بين البلدين.

فقد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن شركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة ليست خاضعة للاعتبارات السياسية.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ان كندا ارتكبت خطأ كبيرا بحق المملكة ودعاها الى تصحيحه.

وكانت كندا قد رفضت سحب انتقاداتها للرياض بشأن احتجاز السلطات السعودية لناشطات في مجال حقوق الإنسان.

وهو ما ردت عليه السعودية بوقف جميع برامجها للعلاج الطبي في كندا وقيامها بترتيب نقل المرضى السعوديين من المشافي الكندية. وسبق ذلك قيامٌ السعودية بتجميد العلاقات التجارية مع كندا وطرد السفير الكندي من الرياض.

الجبير
Getty Images

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العلاقة بين لعبة كرة القدم وتوقف القلب

يقول علماء في بريطانيا إن خطر وفاة لاعبي كرة القدم بسبب توقف القلب عن النبض يعتبر أعلى مما كان يعتقد في السابق.

فبعض الأمراض التي تؤثر على عضلة القلب يمكن أن تكون بلا أعراض إلى أن تحدث السكتة القلبية. ولأن التمارين القاسية وارتفاع افراز الأدرينالين والجفاف هي من المحفزات المحتملة، فإن الخطر يعتبرعالياً بشكل خاص لدى الرياضيين الشباب.

كرة القدم
BBC

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كولومبيا تعترف بدولة فلسطين

قالت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في العاصمة الكولومبية بوغوتا إن كولومبيا اعترفت بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة وذلك قبل يومين فقط من حفل تنصيب الرئيس الجديد ايفان دوكي.

وأكدت وزيرة الخارجية المنتهية ولايتها ماريا هولغوين أن الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس كان قد منح الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين قبيل انتهاء فترته الرئاسية.

ايفان دوكي
AFP

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