عشرات القتلى والجرحى في هجوم على حافلة تقل أطفالا في اليمن، والسعودية لن توقف إمداد عملائها في كندا بالنفط

قال التلفزيون الرسمي في جنوب السودان إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم المتمردين ريك مشار وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.

وكان كير ومشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان وجماعات معارضة أخرى قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار واقتسام السلطة في العاصمة السودانية الخرطوم.

الصراع في جنوب السودان: سيلفا كير ورياك مشار يأمران بوقف إطلاق النار

وتمت تلاوة أمر العفو في التلفزيون الرسمي في وقت متأخر الأربعاء.

وكان خلاف سياسي بين كير ومشار عام 2013 قد تحول إلى حرب أزهقت أرواح عشرات الآلاف وأجبرت ربع السكان على الفرار من ديارهم وتسببت في انهيار الاقتصاد المعتمد على النفط.