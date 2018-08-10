الأزمة بين كندا والسعودية: كندا تستشير ألمانيا والسويد حول كيفية حل الأزمة مع السعودية

أفادت التقارير بأن الحكومة الكندية تجري اتصالات مع حكومتي السويد وألمانيا حول كيفية حل الأزمة الناشبة بين كندا والسعودية على خلفية مطالبة كندا للحكومة السعودية بإطلاق سراح الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة.

وذكرت الأنباء أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تقود هذه الاتصالات للاطلاع على تجربة البلدين في كيفية حل السويد والمانيا ازمتهما مع الجانب السعودي.