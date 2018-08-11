سكان مدينة جزائرية يمنعون بناء مسجد

قالت شركة "مونسانتو Monsanto " الأميركية لصناعة المواد الكيماوية الزراعية إنها ستكافح من أجل الدفاع عما وصفته بأنه أفضل منتج لمكافحة الحشائش الضارّة.

جاء ذلك بعد أن أمرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية الشركة بدفع ما يقرب من مئتين وتسعين مليون دولار كتعويض لرجل اسمه دويان جونسون يقول إنه أصيب بالسرطان نتيجة استخدامه ذلك المنتج.

وتصرّ الشركة على أن منتجاتها التي تحتوي على مادة glyphosate الغليفوسات، آمنة، وقالت إنها ستستأنف الحكم.