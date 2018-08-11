أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت "لهدف معاد" اخترق الأجواء غربي العاصمة دمشق في الساعات الأولى من الصباح.
وأضافت تلك الوسائل إن الحادثة وقعت فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق قرب الحدود اللبنانية.
و
قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.
تغريم شركة مبيدات زراعية لعلاقتها بالسرطان
قالت شركة "مونسانتو Monsanto " الأميركية لصناعة المواد الكيماوية الزراعية إنها ستكافح من أجل الدفاع عما وصفته بأنه أفضل منتج لمكافحة الحشائش الضارّة.
جاء ذلك بعد أن أمرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية الشركة بدفع ما يقرب من مئتين وتسعين مليون دولار كتعويض لرجل اسمه دويان جونسون يقول إنه أصيب بالسرطان نتيجة استخدامه ذلك المنتج.
وتصرّ الشركة على أن منتجاتها التي تحتوي على مادة glyphosate الغليفوسات، آمنة، وقالت إنها ستستأنف الحكم.
ناسا تحاول الاقتراب من الشمس
تعمل وكالة الفضاء الأميركية ناسا على إطلاق المسبار "باركر سولار بروب Parker Solar Probe "، في مهمة تاريخية لاستكشاف كوكب الشمس.
وسيطلق المسبار من قاعدة كيب كانايفرال في ولاية فلوريدا، وسيحلق بعد إطلاقه على مسافة تقدّر بستة ملايين كيلومتر من سطح الشمس، وهي أقرب مسافة تصلها مركبة فضائية على الإطلاق.
وقد مكّن التقدّم التكنلوجي العلماء من صنع دروع مقاومة للحرارة العالية، وسيسافر المسبار بسرعة هائلة تصل الى ستمئة وسبعين ألف كيلومترا في الساعة، ما يجعله واحدا من أسرع المركبات الفضائية التي تم بناؤها على الإطلاق.
ويأمل العلماء أن تسمح لهم هذه المهمة بمعرفة المزيد عن العديد من الظواهر العلمية الفضائية مثل التوهجات الشمسية.
سكان مدينة جزائرية يمنعون بناء مسجد
ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن عشرات من سكان مدينة بوغني في منطقة القبائل الواقعة شرقي الجزائر العاصمة منعوا بدء أعمال بناء مسجد كبير في المدينة وطالبوا بتحويل أموال المشروع إلى استثمارات تنموية.
في المقابل منع مواطنون في مدينة الأغواط الواقعة في الجنوب إقامة حفل فني وأدوا صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الحفل وطالبوا بتخصيص أموال الحفل إلى المشاريع التنموية وهذه ثالث مدينة يحدث فيها هذا النوع غير المسبوق من الاحتجاج.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
دمشق تقول إنها تصدت "لهدف معاد" قرب دمشق
أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت "لهدف معاد" اخترق الأجواء غربي العاصمة دمشق في الساعات الأولى من الصباح.
وأضافت تلك الوسائل إن الحادثة وقعت فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق قرب الحدود اللبنانية. و
قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.
تغريم شركة مبيدات زراعية لعلاقتها بالسرطان
قالت شركة "مونسانتو Monsanto " الأميركية لصناعة المواد الكيماوية الزراعية إنها ستكافح من أجل الدفاع عما وصفته بأنه أفضل منتج لمكافحة الحشائش الضارّة.
جاء ذلك بعد أن أمرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأميركية الشركة بدفع ما يقرب من مئتين وتسعين مليون دولار كتعويض لرجل اسمه دويان جونسون يقول إنه أصيب بالسرطان نتيجة استخدامه ذلك المنتج.
وتصرّ الشركة على أن منتجاتها التي تحتوي على مادة glyphosate الغليفوسات، آمنة، وقالت إنها ستستأنف الحكم.
ناسا تحاول الاقتراب من الشمس
تعمل وكالة الفضاء الأميركية ناسا على إطلاق المسبار "باركر سولار بروب Parker Solar Probe "، في مهمة تاريخية لاستكشاف كوكب الشمس.
وسيطلق المسبار من قاعدة كيب كانايفرال في ولاية فلوريدا، وسيحلق بعد إطلاقه على مسافة تقدّر بستة ملايين كيلومتر من سطح الشمس، وهي أقرب مسافة تصلها مركبة فضائية على الإطلاق.
وقد مكّن التقدّم التكنلوجي العلماء من صنع دروع مقاومة للحرارة العالية، وسيسافر المسبار بسرعة هائلة تصل الى ستمئة وسبعين ألف كيلومترا في الساعة، ما يجعله واحدا من أسرع المركبات الفضائية التي تم بناؤها على الإطلاق.
ويأمل العلماء أن تسمح لهم هذه المهمة بمعرفة المزيد عن العديد من الظواهر العلمية الفضائية مثل التوهجات الشمسية.
سكان مدينة جزائرية يمنعون بناء مسجد
ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن عشرات من سكان مدينة بوغني في منطقة القبائل الواقعة شرقي الجزائر العاصمة منعوا بدء أعمال بناء مسجد كبير في المدينة وطالبوا بتحويل أموال المشروع إلى استثمارات تنموية.
في المقابل منع مواطنون في مدينة الأغواط الواقعة في الجنوب إقامة حفل فني وأدوا صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الحفل وطالبوا بتخصيص أموال الحفل إلى المشاريع التنموية وهذه ثالث مدينة يحدث فيها هذا النوع غير المسبوق من الاحتجاج.