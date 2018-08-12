الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بتوضيحات عن المدافعات عن حقوق الإنسان
عملية أمنية في العاصمة الأردنية
ناسا تحاول الاقتراب من الشمس
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الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بتوضيحات عن المدافعات عن حقوق الإنسان
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطات السعودية توضيحات بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لهن.
وأضافت موغيريني إنه يجب منح المحتجزات الحقوق القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
وكانت هذه القضية قد أثارت أزمة حادة بين السعودية وكندا بعد أن طالبت الخارجية الكندية بالإفراج عن النشطاء المعتقلين في السعودية.
عملية أمنية في العاصمة الأردنية
قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن العملية الأمنية ضد ما وصفتها بالخلية الإرهابية لا تزال متواصلة في مدينة السلط الأردنية.
وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل أربعة من رجال الأمن وإصابة عدد آخر من القوة الأمنية المشتركة التي تتصدى للمسلحين، فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين.
وأضافت غنيمات أن قوات الأمن التي لا تزال تمشط المبنى الذي تحصن فيه المسلحون وفجروا جزءاً منه، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة منهم.
وكانت قوات الأمن قد عثرت في المبنى على أسلحة أوتوماتيكية.
ناسا تحاول الاقتراب من الشمس
أطلق العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بنجاح قمر صناعي يطلق عليه المسبار الشمسي "باركر" ويفترض أن يقترب من الشمس أكثر من أي وقت مضى.
وكان العلماء قد اضطروا لتأجيل إطلاق المسبار أمس السبت عندما انطلق انذار قبل أقل من دقيقتين من اطلاق المسبار.
وقد تم تصميم المسبار ليحلق على بعد حوالي ستة ملايين كيلومتر من الشمس.
ويأمل الباحثون في أن يوفر ذلك فرصًا جديدة لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس خلال مهمته التي تستغرق سبع سنوات.
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time_stated_uk
الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بتوضيحات عن المدافعات عن حقوق الإنسان
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطات السعودية توضيحات بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لهن.
وأضافت موغيريني إنه يجب منح المحتجزات الحقوق القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
وكانت هذه القضية قد أثارت أزمة حادة بين السعودية وكندا بعد أن طالبت الخارجية الكندية بالإفراج عن النشطاء المعتقلين في السعودية.
عملية أمنية في العاصمة الأردنية
قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن العملية الأمنية ضد ما وصفتها بالخلية الإرهابية لا تزال متواصلة في مدينة السلط الأردنية.
وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل أربعة من رجال الأمن وإصابة عدد آخر من القوة الأمنية المشتركة التي تتصدى للمسلحين، فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين.
وأضافت غنيمات أن قوات الأمن التي لا تزال تمشط المبنى الذي تحصن فيه المسلحون وفجروا جزءاً منه، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة منهم.
وكانت قوات الأمن قد عثرت في المبنى على أسلحة أوتوماتيكية.
ناسا تحاول الاقتراب من الشمس
أطلق العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بنجاح قمر صناعي يطلق عليه المسبار الشمسي "باركر" ويفترض أن يقترب من الشمس أكثر من أي وقت مضى.
وكان العلماء قد اضطروا لتأجيل إطلاق المسبار أمس السبت عندما انطلق انذار قبل أقل من دقيقتين من اطلاق المسبار.
وقد تم تصميم المسبار ليحلق على بعد حوالي ستة ملايين كيلومتر من الشمس.
ويأمل الباحثون في أن يوفر ذلك فرصًا جديدة لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس خلال مهمته التي تستغرق سبع سنوات.