الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بتوضيحات عن المدافعات عن حقوق الإنسان

قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن العملية الأمنية ضد ما وصفتها بالخلية الإرهابية لا تزال متواصلة في مدينة السلط الأردنية.

وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل أربعة من رجال الأمن وإصابة عدد آخر من القوة الأمنية المشتركة التي تتصدى للمسلحين، فضلاً عن إصابة عدد من المدنيين.

وأضافت غنيمات أن قوات الأمن التي لا تزال تمشط المبنى الذي تحصن فيه المسلحون وفجروا جزءاً منه، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة منهم.

وكانت قوات الأمن قد عثرت في المبنى على أسلحة أوتوماتيكية.