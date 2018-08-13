السلطات المصرية تلقي القبض على سبعة أشخاص بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة

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ملخص

  1. السلطات المصرية تلقي القبض على سبعة أشخاص بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة
  2. تركيا تقول إنها ستعاقب من يساهم في الحرب الاقتصادية
  3. مقتل تسعة أشخاص جراء حريق في مستشفى في تايوان
  4. رئيس كوريا الجنوبية يزور كوريا الشمالية الشهر القادم

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رئيس كوريا الجنوبية يزور كوريا الشمالية الشهر القادم

قالت الحكومة في كوريا الجنوبية إن قمة ستعقد بين الرئيس مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في بيونغيانغ في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ولم يعلن عن الموعد المحدد للزيارة التي ستكون الأولى لمسوؤل من كوريا الجنوبية منذ عقد من الزمن.

وعملت الكوريتان على تطوير علاقتهما منذ بداية العام الحالي عبر التبادل الرياضي والثقافي.

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مقتل تسعة أشخاص جراء حريق في مستشفى في تايوان

قتل تسعة أشخاص جراء حريق اندلع في مستشفى في مدينة تايبيه بتايوان، تسبب في استنشاقهم للدخان وبعد ذلك وفاتهم.

وكان هؤلاء من ضمن ستة وثلاثين شخصا تم إنقاذهم من قبال رجال الاطفاء.

وأظهرت صور قيام الموظفين بحمل المرضى واخراجهم من مكان الحريق.

واعتذر رئيس الوزراء وليام لاي عن الفاجعة التي حدثت.

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تركيا تقول إنها ستعاقب من يساهم في الحرب الاقتصادية

تترقب الأسواق في تركيا ومناطق أخرى في أوروبا الإجراءات التي تتخذها تركيا لمواجهة هبوط قيمة الليرة التركية.

وكان وزير المالية التركي بيرات البيراق قد قال إن بلاده أعدت خطة عمل لمواجهة الهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية.

وتحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بالقول إن تركيا لن تستسلم.

بدوره قال مكتب المدعي العام في اسطنبول إنه بدأ تحقيقا في أعمال يشتبه باستهدافها الأمن الاقتصادي.

وأضاف أن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.

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السلطات المصرية تلقي القبض على سبعة أشخاص بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة

قالت وزارة الداخلية المصرية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على سبعة أشخاص بينهم امرأتان لصلتهم بمهاجم انتحاري فجر نفسه بالقرب من كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت إن أجهزة الأمن احبطت يوم السبت محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد.

وأضافت الداخلية في بيان أن أجهزة الأمن حددت هوية "الإرهابي... وتبين أنه يدعى عمر محمد أحمد مصطفى... مواليد القاهرة."

وقالت الوزارة إن من بين السبعة المقبوض عليهم امرأتين تعيش إحداهما في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة.

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