السلطات المصرية تلقي القبض على سبعة أشخاص بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة

قالت الحكومة في كوريا الجنوبية إن قمة ستعقد بين الرئيس مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في بيونغيانغ في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ولم يعلن عن الموعد المحدد للزيارة التي ستكون الأولى لمسوؤل من كوريا الجنوبية منذ عقد من الزمن.

وعملت الكوريتان على تطوير علاقتهما منذ بداية العام الحالي عبر التبادل الرياضي والثقافي.