تلفزيون إسرائيلي يقول إن نتنياهو التقى السيسي سرا في مصر

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن ما بين عشرين إلى ثلاثين ألفا من مقاتلي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية لا يزالون في العراق وسوريا.

وجاء في التقرير أيضا أن التنظيم المتشدد لا يزال قادراً على شن هجمات داخل الأراضي السورية.

ورغم أنه لا يسيطر بشكل كامل على أي أراض في العراق، إلا أنه ما يزال ناشطاً من خلال خلايا نائمة من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق، وفقا للتقرير.