الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تلفزيون إسرائيلي يقول إن نتنياهو التقى السيسي سرا في مصر

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ملخص

  1. تلفزيون إسرائيلي يقول إن نتنياهو التقى السيسي سرا في مصر
  2. السعودية تفرج عن ثلاثة صيادين إيرانيين
  3. الأمم المتحدة تقول إن تنظيم الدولة الإسلامية لايزال قادرا على شن هجمات داخل سوريا
  4. مباحثات تركية روسية بشأن إدلب السورية
  5. فنزويلا تنهي الدعم الحكومي للبترول

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فنزويلا تنهي الدعم الحكومي للبترول

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن أسعار البترول في بلاده يجب أن ترتفع لتصل إلى المعدلات العالمية، منهيا بذلك سياسة حكومته بدعم البترول.

وأضاف مادورو أنه سيقوم بذلك لأن مهربي البترول يجنون عائدات بملايين الدولارات على حساب بلاده.

وبهذه التصريحات تنهي فنزويلا عقودا من الدعم الحكومي للبترول.

وكانت فنزويلا توفر لمواطنيها وقودا بأسعار منخفضة مثل غالبية الدول المنتجة للبترول.

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الأمم المتحدة تقول إن تنظيم الدولة الإسلامية لايزال قادرا على شن هجمات داخل سوريا

ذكر تقرير للأمم المتحدة أن ما بين عشرين إلى ثلاثين ألفا من مقاتلي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية لا يزالون في العراق وسوريا.

وجاء في التقرير أيضا أن التنظيم المتشدد لا يزال قادراً على شن هجمات داخل الأراضي السورية.

ورغم أنه لا يسيطر بشكل كامل على أي أراض في العراق، إلا أنه ما يزال ناشطاً من خلال خلايا نائمة من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق، وفقا للتقرير.

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مباحثات تركية روسية بشأن إدلب السورية

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو محادثات اليوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة بشأن الوضع الأمني المتدهور في محافظة إدلب السورية وأزمة العملة التركية.

ويأتي اللقاء المخطط له منذ مدة في وقت تشهد فيه تركيا توتر مع حليفتها الولايات المتحدة.

وقد صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراءات تحظر توصيل طائرات اف 35 العسكرية حتى ينشر البنتاغون تقريره حول العلاقات التركية الأمريكية.

وسيشمل التقرير تقييم لتحركات تركيا نحو شراء نظام صاروخي دفاعي روسي متقدم.

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السعودية تفرج عن ثلاثة صيادين إيرانيين

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مسؤول إيراني قوله إن السعودية أفرجت عن ثلاثة صيادين إيرانيين اعتقلهم خفر السواحل السعودي العام الماضي.

وأضاف أردشير يار أحمدي رئيس قطاع الثروة السمكية بإقليم بوشهر الإيراني أن الصيادين اعتقلوا في المياه السعودية في يونيو/ حزيران 2017 وأفرج عنهم هذا الأسبوع بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية مع الرياض.

ولم يحدد المسؤول الإيراني موعد الإفراج عن الصيادين الثلاثة على وجه التحديد.

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تلفزيون إسرائيلي يقول إن نتنياهو التقى السيسي سرا في مصر

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن القناة العاشرة الإسرائيلية قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد قمة سرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر في شهر مايو/ أيار لمناقشة وقف طويل الأمد لإطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم أن الاجتماع عقد يوم 22 مايو/ أيار.

وأفاد تقرير التلفزيون الإسرائيلي بأن الزعيمين بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي المصري على غزة وإصلاح البنية التحتية في القطاع وشروط وقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة أن متحدثا باسم نتنياهو رفض التعليق على هذا التقرير ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤولين مصريين.

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