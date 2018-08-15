برلماني أسترالي يدعو لحظر المهاجرين المسلمين، وأمير قطر يزور تركيا للقاء أردوغان
ملخص
- تركيا ستفرض رسوما جمركية على المشروبات الكحولية الأمريكية
- لاعب تنس عالمي ينزل إلى الملعب بدون حذاء
- أمير قطر يزور تركيا للقاء أردوغان
- برلماني أسترالي يدعو لحظر المهاجرين المسلمين
- عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض جسر في مدينة جنوة الإيطالية
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برلماني أسترالي يدعو لحظر المهاجرين المسلمين
دعا عضو البرلمان الاسترالي فريزر آنينغ إلى حظر كلُ المهاجرين المسلمين من دخول البلاد مع العودة إلى سياسات الهجرة التي تمنح أفضلية للأوروبيين.
لكن هذه التصريحات قوبلت بإدانة واسعة من عدد من الشخصيات الاسترالية من بينها رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول الذي قال إن بلاده ترفض العنصرية في أي شكل من أشكالها.
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت أنقاض جسر في مدينة جنوة الإيطالية
بدأت فرق الإنقاذ في إيطاليا بنقل قطع خرسانية ضخمة من الجسر المنهار في مدينة جنوة على أمل العثور على ناجين محاصرين تحت آلاف الأطنان من الأنقاض.
وقال متحدث باسم فريق الانقاذ إن 400 من رجل من الفريق عملوا طوال الليل على التحقق من المناطق التي يمكنهم الوصول إليها دون استخدام معدات الرفع الثقيلة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث اسفر عن مقتل 35 شخصاً على الأقل وإن العدد مرشح للارتفاع.
إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة
أعادت الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة اليوم بشكل طبيعي كما كان عليه قبل إغلاقه.
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود قالت إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقطاع غزة بقرار الحكومة الإسرائيلية، وإنه سيتم إدخال كل البضائع المسموح بها وتشمل المحروقات.
هذا واشترط وزير الأمن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد في غزة باستمرار حالة الهدوء على حدود القطاع.
تركيا ستفرض رسوما جمركية على المشروبات الكحولية الأمريكية
أفادت الأنباء الواردة من أنقرة صباح اليوم أن السلطات التركية ستفرض رسوما جمركية جديدة على مجموعة كبيرة من الواردات الأمريكية.
وتشتمل قائمة السلع التي ستطبق عليها هذه الرسوم السيارات والتبغ والمشروبات الكحولية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن بلاده سوف تقاطع المنتجات الالكترونية الأمريكية، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة.
لاعب تنس عالمي ينزل إلى الملعب بدون حذاء
نزل لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس إلى أرض الملعب لخوض مباراته في الدور الأول لبطولة سينسناتي للأساتذة بدون حذاء التنس.
وجلس المصنف 18 عالميا على كرسيه في جانب الملعب وخلع حذاء كرة السلة الذي كان يرتديه واكتشف بعد البحث في حقيبته أنه نسي حذاء التنس في غرفة الملابس.
والتقطت الكاميرات صوت كيريوس يقول "ما هذا بحق السماء؟" وهو يفتش في كافة أجزاء الحقيبة قبل أن يدرك ما حدث.
وبعد أن دار حول الملعب وهو يرتدي جوارب رمادية داكنة للبحث عن أي شخص يستطيع الذهاب إلى غرف الملابس واحضار حذاء التنس أبلغ اللاعب الاسترالي وقد بدا عليه الاحراج الشديد منافسه الأمريكي دينيس كودلا "تركت حذاء التنس في غرف الملابس. آسف يا رجل".
وبعد أن استعاد حذاء التنس الأبيض خاض كيريوس المباراة وفاز بها.
أمير قطر يزور تركيا للقاء أردوغان
ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني يعتزم زيارة تركيا يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تراجعت فيه قيمة العملة التركية مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحافظ تركيا وقطر على روابط جيدة بينهما ودعمت أنقرة الدوحة في خلافها مع السعودية ودول عربية أخرى.