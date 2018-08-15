برلماني أسترالي يدعو لحظر المهاجرين المسلمين، وأمير قطر يزور تركيا للقاء أردوغان

دعا عضو البرلمان الاسترالي فريزر آنينغ إلى حظر كلُ المهاجرين المسلمين من دخول البلاد مع العودة إلى سياسات الهجرة التي تمنح أفضلية للأوروبيين.

لكن هذه التصريحات قوبلت بإدانة واسعة من عدد من الشخصيات الاسترالية من بينها رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول الذي قال إن بلاده ترفض العنصرية في أي شكل من أشكالها.