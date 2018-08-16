الكشف عن أسرار "وصفة" التحنيط الفرعونية، وارتفاع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة الخميس متجاهلة تعليقات\nأمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس\nأمريكي. وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر الأربعاء\nتعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، كما استفادت من تحركات البنك المركزي لدعم لعملة. وقال جيه.بي مورغان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها\nبتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء\nعطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.
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ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي
ارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة الخميس متجاهلة تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي.
وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر الأربعاء تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، كما استفادت من تحركات البنك المركزي لدعم لعملة.
وقال جيه.بي مورغان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.
الأمن السعودي يسيطر على "مفجر انتحاري"
أكد مسؤولون سعوديون أن قوات الأمن أصابت رجلا كان يرتدي ما بدا أنه حزام ناسف، وذلك عقب تبادل النيران معه في مدينة البكيرية بوسط المملكة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية انهم تمكنوا من تحييد الرجل.
ووصف المتحدث الرجل بأنه يتبنى افكار تنظيم الدولة الإسلامية.
غوغل يحتفل بمولد "مخترع" كرة القدم
يحتفل غوغل اليوم بذكرى ميلاد الرياضي الإنجليزي مولد إيبينزر كوب مورلي الذي ولد في 16 أغسطس /آب عام 1831.
ويعود الفضل إيبينزر كوب مورلي في وضع قواعد لعبة كرة القدم عام 1963 والتي باتت في عالم اليوم الرياضة الأكثر شهرة في العالم كله.
ترامب يتعرض لهجمة إعلامية "مضادة"
نشرت أكثر من 300 وسيلة إعلامية في الولايات المتحدة مقالات افتتاحية دفاعا عن حرية الصحافة، متهمة الرئيس دونالد ترامب بالمسؤولية عما وصفته بالهجوم المستمر على الاعلام.
وقالت صحيفة بوسطن غلوب اليومية، التي نسقت نشر المقالات، إن من الخطورة بمكان أن يكون الاعلاميون الذين لا يؤيدون سياسات ترامب عرضة لتصنيفهم كأعداء للشعب.
وكان ترامب قد اتهم قطاعات واسعة من الاعلام بتصوير إدارته صورة سلبية وبشكل غير منصف حسب اعتقاده.
الكشف عن أسرار "وصفة" التحنيط الفرعونية
كشفت اختبارات أجريت على مومياء فرعونية تعود إلى 3500 سنة قبل الميلادأن المصريين القدماء كانوا يستخدمون سائل للتحنيط قبل أكثر من ألف سنة مما كان يعتقد سابقاً.
وبتحليل المومياء الموجودة بأحد متاحف مدينة تورنتو الإيطالية قال العلماء إن مكونات السائل تتضمن زيت السمسم و صمغ الأكاسيا.