الكشف عن أسرار "وصفة" التحنيط الفرعونية، وارتفاع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة الخميس متجاهلة تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي.

وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر الأربعاء تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، كما استفادت من تحركات البنك المركزي لدعم لعملة.

وقال جيه.بي مورغان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.