بريطانيا ودول أخرى ستمول تقنية جديدة لتحذير المدنيين في إدلب من قصف الطائرات
ملخص
- بريطانيا ودول أخرى ستمول تقنية جديدة لتحذير المدنيين في إدلب من قصف الطائرات
- أمريكا ترجح أن يكون طيارون صينيون يتدربون على قصفها
- مئات من موظفي غوغل يحتجون على شركتهم في الصين
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مئات من موظفي غوغل يحتجون على شركتهم في الصين
كتب المئات من العاملين في غوغل خطابا إلى شركتهم احتجاجا على خطة لإطلاق محرك للبحث خاضع للرقابة في الصين.
وقالوا إن المشروع المقترح يثير "أسئلة أخلاقية عاجلة"، حاثين شركة غوغل على أن تكون أكثر شفافية.
وكانت شركة غوغل قد توقفت عن العمل في الصين قبل ثماني سنوات احتجاجا على قوانين الرقابة المطبقة في البلاد.
أمريكا ترجح أن يكون طيارون صينيون يتدربون على قصفها
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه ترجح أن يكون الطيارون الحربيون الصينيون يتلقون تدريبا على قصف الولايات المتحدة وأهداف حليفة للولايات المتحدة غرب المحيط الهادي، وذلك كجزء من الجهود الصينية لزيادة مقدراتها العسكرية.
وأشار تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الصين يمكن أن تنشر قاذقة قنابل طويلة المدى ذات مقدرة نووية خلال عشر سنوات.
بريطانيا ودول أخرى ستمول تقنية جديدة لتحذير المدنيين في إدلب من قصف الطائرات
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والدنمارك في تمويل تكنولوجيا جديدة تساعد على تحذير المدنيين في محافظة إدلب السورية من الغارات الجوية الوشيكة.
وبوسع التقنية الجديدة التعرف على نوع الطائرة الحربية وسرعتها واتجاهها، وذلك باستخدام أجهزة استشعار للكشف عن الأصوات.
يذكر أن الحكومة السورية وروسيا شنتا سلسلة من الغارات الجوية والقصف على محافظة إدلب، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة السورية.