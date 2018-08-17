بريطانيا ودول أخرى ستمول تقنية جديدة لتحذير المدنيين في إدلب من قصف الطائرات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه ترجح أن يكون الطيارون الحربيون الصينيون يتلقون تدريبا على قصف الولايات المتحدة وأهداف حليفة للولايات المتحدة غرب المحيط الهادي، وذلك كجزء من الجهود الصينية لزيادة مقدراتها العسكرية.

وأشار تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الصين يمكن أن تنشر قاذقة قنابل طويلة المدى ذات مقدرة نووية خلال عشر سنوات.