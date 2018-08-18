دعوة بوتين لحضور زواج وزيرة خارجية النمسا تواجه انتقادات
ملخص
- دعوة بوتين لحضور زواج وزيرة خارجية النمسا تواجه انتقادات
- فيضانات الهند تودي بحياة أكثر من 300 شخص
- فريق كريكيت يحضر حفل تنصيب قائده رئيسا لوزراء باكستان
- محقق يوصي بسجن مساعد سابق لترامب
- آلاف الأشخاص يشاركون في تشييع ضحايا انهيار جسر في جنوة الإيطالية
- الأونروا ستفتح مدارسها في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسورية في موعدها
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تنظيم الدولة الإسلامية يشن هجوما على منطقة تتمركز فيها قوات أمريكية وفرنسية
تفيد الأنباء الواردة من سوريا بأن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا هجوماً فاشلاً على منطقة تتمركز فيها قوات أمريكية وفرنسية.
ويقول ناشطون سوريون إن قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية تمكنت من صد الهجوم بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتقع هذه المنطقة في شرقي سوريا وتضم حقول النفط الأكبر في البلاد.
الأونروا ستفتح مدارسها في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسورية في موعدها
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستفتح مدارسها في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسورية في موعدها هذا الشهر على الرغم من العجز في ميزانيتها.
ودعت الوكالة الدول التي لم تحول بعد التزاماتها المالية إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن.
وامتنعت الولايات المتحدة عن تحويل 300 مليون دولار إلى الوكالة.
آلاف الأشخاص يشاركون في تشييع ضحايا انهيار جسر في جنوة الإيطالية
يشارك آلاف الأشخاص في المراسم الرسمية لتشييع جنازات ثمانية عشر شخصاً من ضحايا انهيار جسر يوم الثلاثاء الماضي في مدينة جنوة الإيطالية.
وتفيد وسائل الإعلام الإيطالية بأن عدد من قتلوا في حادث انهيار الجسر ارتفع إلى واحد وأربعين شخصاً على الأقل بعد اكتشاف جثث عائلة مؤلفة من الزوج والزوجة وابنتهما البالغة من العمر تسعة أعوام بعد أن انسحقوا في سيارتهم تحت كتلة كبيرة من الاسمنت.
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محقق يوصي بسجن مساعد سابق لترامب
أوصى روبرت موللر المحقق المكلف بقضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية بمعاقبة مساعد سابق في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وكان جورج بابادوبولوس أقر بقيامه بتضليل العملاء الفيدراليين بشأن صلاته مع مواطنيين روس حين كان عضوا في حملة ترامب الانتخابية.
فريق كريكيت يحضر حفل تنصيب قائده رئيسا لوزراء باكستان
أدى لاعب الكريكيت السابق عمران خان اليمين القانونية رئيسا جديدا لوزراء باكستان بعد يوم من انتخابه من قبل أعضاء البرلمان.
وقد حضر حفل التنصيب في العاصمة إسلام أباد شخصيات بارزة من حزبه ومسؤولون عسكريون وأعضاء فريق الكريكيت الذى قاده خان للفوز في بطولة العالم عام 1992.
فيضانات الهند تودي بحياة أكثر من 300 شخص
عقد رئيس الوزراء الهندي نارديندرا مودي اجتماعا مع كبار المسؤولين في ولاية كيرالا جنوبي البلاد لبحث سبل مواجهة الفيضانات التي تجتاحها والتي تعد الأسوأ منذ قرن.
وكانت الأمطار الموسمية الغزيرة التي تجتاح المنطقة منذ شهر يونيو حزيران الماضي قد تسببت في انهيارات أرضية فيضانات أودت بحياة ثلاثمئة شخص على الأقل -سقط أغلبهم خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وانتشرت عشرات المروحيات العسكرية ومئات الزوارق لتوفير المساعدات الغذائية وانتشال المحاصرين فوق أسطح المنازل.
دعوة بوتين لحضور زواج وزيرة خارجية النمسا تواجه انتقادات
تواجه وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل انتقادات لدعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحفل زوجها اليوم.
ويقول النقاد إن دعوتها للرئيس الروسي تقوض السياسة الخارجية الأوروبية.
ومن المقرر أن يحضر بوتين حفل زواج الوزيرة في جنوب النمسا.
وقال سياسيون معارضون إن الدعوة لبوتين رسمت صورة معيبة للنمسا وقوضت جهود الاتحاد الأوروبي في المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
كما ظهرت بعض الشكاوى حول تكلفة تأمين الحماية للرئيس الروسي.