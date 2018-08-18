دعوة بوتين لحضور زواج وزيرة خارجية النمسا تواجه انتقادات

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستفتح مدارسها في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسورية في موعدها هذا الشهر على الرغم من العجز في ميزانيتها.

ودعت الوكالة الدول التي لم تحول بعد التزاماتها المالية إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن.

وامتنعت الولايات المتحدة عن تحويل 300 مليون دولار إلى الوكالة.