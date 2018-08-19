إيران تقول لا يحق لأعضاء أوبك أخذ حصتها من صادرات النفط
هجوم النمل الأبيض على صعيد مصر والسكان يستغيثون
تغطية مباشرة
time_stated_uk
هجوم النمل الأبيض على صعيد مصر والسكان يستغيثون
بدأت وزارة الزراعة المصرية حملة "مكثفة" للسيطرة على هجوم من أسراب النمل الأبيض أصاب عددا من قرى عدة محافظات في صعيد مصر، خوفا من انتشاره إلى مناطق أخرى، وسط استغاثات الأهالي.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، لبي بي سي إن فرق المكافحة بدأت برش المبيدات ضد النمل الأبيض في قرى محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر لمكافحة مستعمرات النمل الأبيض، بعد شكاوى السكان المحليين لتسببها في أضرار مادية فادحة لأسقف المنازل الخشبية وقطع الأثاث المنزلي في تلك القرى.
وأضاف عبد الدايم أن انتشار مستعمرات النمل الأبيض "ليس وبائيا، ويقتصر على بؤر محدودة تحت السيطرة"، لكنه لم يوضح أسباب انتشار الحشرة بهذا الشكل في تلك المناطق، موضحا أن ظهور تلك الأسراب من النمل تكرر في سنوات سابقة.
ويتغذى النمل الأبيض على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره.
إيران تقول لا يحق لأعضاء أوبك أخذ حصتها من صادرات النفط
نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله "لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات."
وكانت إيران طلبت من أوبك دعمها في مواجهة عقوبات أمريكية جديدة وأشارت إلى أنها لا تتفق مع وجهة نظر السعودية التي ترى حاجة محتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية.
مصر تتسلم من قبرص متهما بخطف طائرة ركاب
قالت النيابة العامة المصرية في بيان مساء أمس إن مصر تسلمت من قبرص مصريا متهما بخطف طائرة ركاب في عام 2016 بعد إقلاعها من مطار برج العرب القريب من مدينة الإسكندرية الساحلية.
وأضافت في بيان "قامت بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري بالتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلام المتهم" سيف الدين مصطفى محمد إمام والعودة به إلى القاهرة.
وخطفت طائرة شركة مصر للطيران أثناء رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة وأُجبرت على الهبوط في قبرص وقالت السلطات أن الخاطف سلم نفسه وكان معه حزام ناسف زائف.
وقبل تسليم نفسه أفرج الخاطف عن الركاب وأفراد الطاقم دون إصابة أي منهم بأذى.
وفي ذلك الوقت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إن 81 شخصا بينهم 21 أجنبيا وطاقما مكونا من 15 فردا كانوا على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص 320.
وتضاربت الروايات بشأن دوافع الخاطف.
وقال مسؤول قبرصي كبير إنه يبدو مضطربا وإن الواقعة غير مرتبطة فيما يبدو بالإرهاب.
وقالت هيئة الإذاعة القبرصية إن الخاطف طالب بالإفراج عن سجينات في مصر.
وأثناء الأزمة قال شهود إن الخاطف تلا رسالة باللغة العربية على مربض للطائرات بالمطار طلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
هجوم النمل الأبيض على صعيد مصر والسكان يستغيثون
بدأت وزارة الزراعة المصرية حملة "مكثفة" للسيطرة على هجوم من أسراب النمل الأبيض أصاب عددا من قرى عدة محافظات في صعيد مصر، خوفا من انتشاره إلى مناطق أخرى، وسط استغاثات الأهالي.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، لبي بي سي إن فرق المكافحة بدأت برش المبيدات ضد النمل الأبيض في قرى محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر لمكافحة مستعمرات النمل الأبيض، بعد شكاوى السكان المحليين لتسببها في أضرار مادية فادحة لأسقف المنازل الخشبية وقطع الأثاث المنزلي في تلك القرى.
وأضاف عبد الدايم أن انتشار مستعمرات النمل الأبيض "ليس وبائيا، ويقتصر على بؤر محدودة تحت السيطرة"، لكنه لم يوضح أسباب انتشار الحشرة بهذا الشكل في تلك المناطق، موضحا أن ظهور تلك الأسراب من النمل تكرر في سنوات سابقة.
ويتغذى النمل الأبيض على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره.
إيران تقول لا يحق لأعضاء أوبك أخذ حصتها من صادرات النفط
نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله "لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات."
وكانت إيران طلبت من أوبك دعمها في مواجهة عقوبات أمريكية جديدة وأشارت إلى أنها لا تتفق مع وجهة نظر السعودية التي ترى حاجة محتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية.
مصر تتسلم من قبرص متهما بخطف طائرة ركاب
قالت النيابة العامة المصرية في بيان مساء أمس إن مصر تسلمت من قبرص مصريا متهما بخطف طائرة ركاب في عام 2016 بعد إقلاعها من مطار برج العرب القريب من مدينة الإسكندرية الساحلية.
وأضافت في بيان "قامت بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري بالتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا واستلام المتهم" سيف الدين مصطفى محمد إمام والعودة به إلى القاهرة.
وخطفت طائرة شركة مصر للطيران أثناء رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة وأُجبرت على الهبوط في قبرص وقالت السلطات أن الخاطف سلم نفسه وكان معه حزام ناسف زائف.
وقبل تسليم نفسه أفرج الخاطف عن الركاب وأفراد الطاقم دون إصابة أي منهم بأذى.
وفي ذلك الوقت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إن 81 شخصا بينهم 21 أجنبيا وطاقما مكونا من 15 فردا كانوا على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص 320.
وتضاربت الروايات بشأن دوافع الخاطف.
وقال مسؤول قبرصي كبير إنه يبدو مضطربا وإن الواقعة غير مرتبطة فيما يبدو بالإرهاب.
وقالت هيئة الإذاعة القبرصية إن الخاطف طالب بالإفراج عن سجينات في مصر.
وأثناء الأزمة قال شهود إن الخاطف تلا رسالة باللغة العربية على مربض للطائرات بالمطار طلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية.