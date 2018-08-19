مصر تتسلم من قبرص متهما بخطف طائرة ركاب

بدأت وزارة الزراعة المصرية حملة "مكثفة" للسيطرة على هجوم من أسراب النمل الأبيض أصاب عددا من قرى عدة محافظات في صعيد مصر، خوفا من انتشاره إلى مناطق أخرى، وسط استغاثات الأهالي.

وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، لبي بي سي إن فرق المكافحة بدأت برش المبيدات ضد النمل الأبيض في قرى محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر لمكافحة مستعمرات النمل الأبيض، بعد شكاوى السكان المحليين لتسببها في أضرار مادية فادحة لأسقف المنازل الخشبية وقطع الأثاث المنزلي في تلك القرى.

وأضاف عبد الدايم أن انتشار مستعمرات النمل الأبيض "ليس وبائيا، ويقتصر على بؤر محدودة تحت السيطرة"، لكنه لم يوضح أسباب انتشار الحشرة بهذا الشكل في تلك المناطق، موضحا أن ظهور تلك الأسراب من النمل تكرر في سنوات سابقة.

ويتغذى النمل الأبيض على الأخشاب وهو حشرة مختلفة عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني والأثاث الخشبي وجذوع الأشجار، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد انتشاره.