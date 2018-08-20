الحوثيون يعلنون استهداف نجران السعودية

وصل عشرات المسنين من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية بعد عبورهم الحدود في حافلات، للقاء أفراد عائلاتهم الذين تفرقوا عنهم بسبب الحرب الكورية قبل أكثر من ستين عاما.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات.

ويأتي بعد تحسن طرأ أخيرا على العلاقات بين حكومتي الكوريتين في سيول وبيونغ يانغ.