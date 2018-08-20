الحوثيون يعلنون استهداف نجران السعودية
ملخص
- الحوثيون يعلنون استهداف نجران السعودية
- حركة طالبان تخطف نحو 150 شخصا في إقليم قندوز غربي أفغانستان
- الشرطة في إسبانيا تقتل رجلا هاجم مركزا لها بسكين
- بريطانيا توقف تمويل بعض برامج المعونات للمعارضة السورية
- ماليزيا تطلب من الصين مساعدتها في حل مشاكلها المالية
- اليونان تنهي برنامج الإنقاذ المالي
تغطية مباشرة
time_stated_uk
عشرات المسنين من كوريا الجنوبية يصلون بحافلات إلى كوريا الشمالية
وصل عشرات المسنين من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية بعد عبورهم الحدود في حافلات، للقاء أفراد عائلاتهم الذين تفرقوا عنهم بسبب الحرب الكورية قبل أكثر من ستين عاما.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ ثلاث سنوات.
ويأتي بعد تحسن طرأ أخيرا على العلاقات بين حكومتي الكوريتين في سيول وبيونغ يانغ.
أستراليا تتراجع عن التزامها باتفاقية باريس للمناخ
تراجعت الحكومة الأسترالية عن التزامها بخفض انبعاث الغازات السامة بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
وأعلن رئيس الوزراء أنه غير قادر على المضي قدما في خططه بالنظر إلى أن سياسته بشأن الطاقة لم تلق الدعم الكافي في البرلمان.
اليونان تنهي برنامج الإنقاذ المالي
أنهت اليونان برنامج الإنقاذ المالي الذي قدمته منطقة اليورو لمدة ثلاث سنوات لمساعدتها في التغلب على تداعيات أزمة الديون.
وقال صندوق الإنقاذ إن أثينا أصبح بإمكانها للمرة الأولى منذ ثماني سنوات أن تُدير بنفسها شؤونها الاقتصادية.
وكان صندوق منطقة اليورو قد قدم لليونان قروضاً تعادل أكثر من سبعين مليار دولار.
ماليزيا تطلب من الصين مساعدتها في حل مشاكلها المالية
طلب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد من الصين مساعدة بلاده في حل مشكلاتها المالية.
وكان مهاتير الذي يقوم بزيارة رسمية للصين تستمر خمسة أيام قد علق مشاريع في البنية التحتية بقيمة تزيد عن 22 مليار دولار كانت الحكومة السابقة قد اتفقت عليها مع بكين وذلك بعد أن شكك في شروط الصفقات.
بريطانيا توقف تمويل بعض برامج المعونات للمعارضة السورية
أعلنت بريطانيا وقف تمويل بعض برامج المعونات التي تقدمها في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا بسبب تدهور الأوضاع على الأرض.
ومن بين تلك البرامج إنشاء قوة مستقلة من الشرطة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية ان المعونات غير الإنسانية هي التي ستتوقف فقط، مشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل دعم الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
الشرطة في إسبانيا تقتل رجلا هاجم مركزا لها بسكين
أطلقت الشرطة الإسبانية في إقليم كتالونيا النار على رجل يحمل سكيناً فأردته قتيلاً.
وأفادت الأنباء بأن الرجل دخل مركزاً للشرطة في مدينة كورنيللا بهدف مهاجمة عناصر المركز.
وامتنع مسؤول في الشرطة عن تأكيد التقارير الإعلامية التي قالت إن الرجل جزائري وإنه صاح الله أكبر خلال الحادث.
حركة طالبان تخطف نحو 150 شخصا في إقليم قندوز غربي أفغانستان
قال مسؤولون في إقليم قندوز غربي أفغانستان إن مسلحين يُشتبه في أنهم ينتمون إلى حركة طالبان اختطفوا نحو 150 شخصا بعدما أوقفوا الحافلات التي كانوا يستقلونها.
وقال متحدث باسم محافظ الإقليم إن أكثر من عشرين شخصا ما زالوا محتجزين.
وكانت الولايات المتحدة قد رحبت بإعلان الحكومة الأفغانية عن وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان خلال عطلة عيد الأضحى.
وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن وقف إطلاق النار سيظل ساريا ما دامت حركة طالبان ملتزمة به.
الحوثيون يعلنون استهداف نجران السعودية
تفيد أنباء بأن أفرادا من حركة أنصار الله الحوثية أطلقوا صاروخا من طراز بدر واحد بإتجاه مدينة نجران الواقعة غربي السعودية.
جاء الإعلان في تغريدة لقناة المسيرة التابعة للحركة صباح اليوم.
واستهدف الصاروخ ما ُوصف بمعسكر جديد للجيش السعودي بالقرب من الحدود مع اليمن.