روحاني يظهر في طائرة حربية محلية الصنع، ومايكروسوفت تحبط محاولة اختراق روسية

قالت الشرطة في العاصمة الأوغندية كمبالا إنها اعتقلت أكثر من مئة شخص.

يأتي ذلك في أعقاب مظاهرات خرجت أمس احتجاجا على اعتقال العديد من نواب المعارضة والناشطين.

وكان المتظاهرون يحتجون على ما تردد عن تعذيب نواب محتجزين بمن فيهم الموسيقار المعروف باسم بوبي واين.

وذُكر أن شخصا قد قُتل، فيما ناشدت الشرطة المواطنين الهدوء.