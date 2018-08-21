روحاني يظهر في طائرة حربية محلية الصنع، ومايكروسوفت تحبط محاولة اختراق روسية
ملخص
- مايكروسوفت تحبط محاولة اختراق روسية
- المغرب يسعى لإذكاء روح الوطنية لدى الشباب بتجنيدهم إجباريا
- زعيمة ميانمار تقول إنها ترغب بعودة المسلمين الروهينغا
- الفيضانات في ولاية هندية تشرد أكثر من مليون شخص
- اعتقال أكثر من مئة شخص في أوغندا بعد احتجاجات
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إيران تقول إن أمريكا لا تجرؤ على مهاجمتها
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة لا تجرؤ على مهاجمة إيران لأنها تدرك القوة العسكرية الإيرانية وما ستدفعه من ثمن غال بسبب مثل هذا الصراع.
وفاة الروائي السوري حنا مينة
توفي الروائي السوري حنا مينة عن عمر يناهز الـ 94 عاما إثر معاناة طويلة مع المرض.
وألف مينة أكثر من أربعين رواية.
وكان مينة من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في سورية.
روحاني يظهر في طائرة حربية محلية الصنع
عرضت إيران ما قالت إنها طائرة مقاتلة مصنعة محليا.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي الرئيس الإيراني حسن روحاني يجلس في قمرة القيادة خلال معرض للدفاع في العاصمة طهران.
وقال روحاني إن بلاده لايمكنها الاعتماد على أحد.
وأدت العقوبات الدولية إلى جعل حصول إيران على أسلحة من الخارج أمر صعب.
مايكروسوفت تحبط محاولة اختراق روسية
قال شركة مايكروسوفت الأمريكية إنها أحبطت محاولات روسية لاختراق معلومات عن الجماعات المحافظة في الولايات المتحدة التي تدعو للديمقراطية والأمن الالكتروني.
وأضافت الشركة إنها تصرفت بناء على حكم محكمة الأسبوع الماضي قضى بتعطيل ستة حسابات الكترونية اسستها مجموعة تعرف باسم سترونتيوم على صلة بالحكومة الروسية.
وقالت مايكروسوفت إنها قلقة من أن القرصنة مثلت تهديدا لعدد متزايد من المنظمات المرتبطة بالحزبين السياسيين الأمريكيين الرئيسيين في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.
اعتقال أكثر من مئة شخص في أوغندا بعد احتجاجات
قالت الشرطة في العاصمة الأوغندية كمبالا إنها اعتقلت أكثر من مئة شخص.
يأتي ذلك في أعقاب مظاهرات خرجت أمس احتجاجا على اعتقال العديد من نواب المعارضة والناشطين.
وكان المتظاهرون يحتجون على ما تردد عن تعذيب نواب محتجزين بمن فيهم الموسيقار المعروف باسم بوبي واين.
وذُكر أن شخصا قد قُتل، فيما ناشدت الشرطة المواطنين الهدوء.
الفيضانات في ولاية هندية تشرد أكثر من مليون شخص
قال مسؤولون في ولاية كيرالا بجنوب الهند إن أكثر من مليون شخص يعيشون الآن في مخيمات إغاثة بعد أن أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب الفيضانات المدمرة.
وقد توفي أكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصاً في الأشهر الأخيرة، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في حدوث انهيارات أرضية وجرفت الطرق والمنازل.
ويقول المسؤولون إنهم يواجهون صعوبات في توفير مياه الشرب النقية والأغذية والأدوية للنازحين.
زعيمة ميانمار تقول إنها ترغب بعودة المسلمين الروهينغا
قالت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي إن حكومتها ترغب في عودة آمنة، وكريمة وطوعيه للأقليات من الروهينغا الذين نزحوا إلى بنغلاديش.
وأضافت في كلمة لها في سنغافورا أن ميانمار مستعدة لاستقبال مسلمي الروهينغا منذ يناير الماضي.
يذكر أنه حتى الآن لم يعد أي من اللذين نزحوا من الروهينغا البالغ عددهم أكثر من 600 ألف شخص.
المغرب يسعى لإذكاء روح الوطنية لدى الشباب بتجنيدهم إجباريا
صادق المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات.
وسصبح مشروع القانون ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ويلزم مشروع القانون المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية المحددة لمدة 12 شهرا.
ويحدد مشروع القانون حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.
وقال الناطق باسم القصر الملكي في بيان "يهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة".
ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية.