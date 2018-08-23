ترامب يدخل معركة سياسية بسبب "البيض"، وتعرف على القرية التي يتحدث فيها الرجال والنساء لغتين مختلفتين

في جنوب نيجيريا وتحديدا في قرية أوبانغ ظاهرة فريدة من نوعها حيث يتحدث الرجال والنساء لغتين مختلفتين حرفيا.

وقال تقرير نشرته بي بي سي إنه رغم ذلك فإن الرجال والنساء يفهمان بعضهما فالأطفال الذكور يتحدثون لغة النساء حتى العاشرة ثم يتوقع منهم بعد ذلك التحدث بلغة الرجال.

وإذا لم يستطع طفل التحول إلى اللغة السليمة في سن مناسبة فإنه يعتبر غير طبيعي.