ترامب يدخل معركة سياسية بسبب "البيض"، وتعرف على القرية التي يتحدث فيها الرجال والنساء لغتين مختلفتين
ملخص
- ترامب يدخل معركة سياسية بسبب "البيض"
- "نصائح" خروج المواطن البريطاني من الاتحاد الأوروبي
- القوات السورية تكثف ضغوطها على إدلب
- تعرف على القرية التي يتحدث فيها الرجال والنساء لغتين مختلفتين
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تعرف على القرية التي يتحدث فيها الرجال والنساء لغتين مختلفتين
في جنوب نيجيريا وتحديدا في قرية أوبانغ ظاهرة فريدة من نوعها حيث يتحدث الرجال والنساء لغتين مختلفتين حرفيا.
وقال تقرير نشرته بي بي سي إنه رغم ذلك فإن الرجال والنساء يفهمان بعضهما فالأطفال الذكور يتحدثون لغة النساء حتى العاشرة ثم يتوقع منهم بعد ذلك التحدث بلغة الرجال.
وإذا لم يستطع طفل التحول إلى اللغة السليمة في سن مناسبة فإنه يعتبر غير طبيعي.
القوات السورية تكثف ضغوطها على إدلب
كثفت القوات الحكومية السورية ضغوطها العسكرية على محافظة إدلب، المعقل الرئيسي الأخير الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
وكان القائد العام لهيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قد حذر فصائل المعارضة في محافظة إدلب السورية من التفاوض بشأن تسليم سلاحها.
حكاية إدلب و"الجهاديين" في سوريا
"نصائح" خروج المواطن البريطاني من الاتحاد الأوروبي
تتأهب الحكومة البريطانية لنشر الورقة الأولى من نوعها ضمن سلسلة أوراق تقدم النصح للمواطنين وأصحاب الأعمال التجارية بشأن الخطط التي يجب التزامها في حال خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق.
ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار المقبل، لكن مستقبل العلاقة بين الجانبين لم يتم الاتفاق عليه بعد.
ترامب يدخل معركة سياسية بسبب "البيض"
دخل الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الجدل الدائر بشان قضية ملكية الأراضي في دولة جنوب افريقيا.
ونشر ترامب تغريدة على موقع تويتر تحتوي على اقتباس من شبكة فوكس الاخبارية يزعم أن حكومة جنوب افريقيا قد استولت على أراض من المزارعين البيض.
وفي وقت سابق قال ترامب انه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو ان ينظر في الامر.
وقد انتقدت جنوب افريقيا تغريدة ترامب.