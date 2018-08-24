اكتشفت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية نفقا يستخدم لتهريب المخدرات إلى مطعم سابق للوجبات السريعة من منزل في المكسيك. وعثر على النفق الذي يبلغ طوله نحو 200 متر بعد أن قال رجال الشرطة إنهم رأوا ايفان لوبيز يحمل صناديق إلى سيارته من المطعم. وكانت ملكية المبنى تعود سابقا لسلسلة مطعم الدجاج المقلي KFC ولكنه كان فارغا منذ عدة سنوات. ووجد رجال الشرطة عندما أوقفوا في وقت لاحق ايفان لوبيز ، وجدوا أن سيارته تحتوي على مخدرات تزيد قيمتها على مليون دولار. ويمر النفق تحت الحدود المكسيكية.
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نفق لتهريب المخدرات من المسكيك إلى الولايات المتحدة يمر بمطعم
اكتشفت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية نفقا يستخدم لتهريب المخدرات إلى مطعم سابق للوجبات السريعة من منزل في المكسيك.
وعثر على النفق الذي يبلغ طوله نحو 200 متر بعد أن قال رجال الشرطة إنهم رأوا ايفان لوبيز يحمل صناديق إلى سيارته من المطعم.
وكانت ملكية المبنى تعود سابقا لسلسلة مطعم الدجاج المقلي KFC ولكنه كان فارغا منذ عدة سنوات.
ووجد رجال الشرطة عندما أوقفوا في وقت لاحق ايفان لوبيز ، وجدوا أن سيارته تحتوي على مخدرات تزيد قيمتها على مليون دولار.
ويمر النفق تحت الحدود المكسيكية.
غوغل تواجه الدعاية الإيرانية
أعلنت شركة غوغل إنها حذفت 39 قناة على موقع يوتيوب مرتبطة بإذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تديرها الحكومة الإيرانية.
وقالت الشركة إنها حذفت ست مدونات على موقع بلوغر و 13 حسابا على موقع غوغل بلاس تبث الدعاية الإيرانية.
إعصار يوقف الحياة في هاواي
ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة جزيرة هاواي في المحيط الهادىء ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية.
وتسبب الإعصار لاين في هذه الرياح والأمطار الغزيرة.
وقد اغلقت كل المدارس الحكومية أبوابها، إلى جانب العديد من المكاتب والمحال التجارية، بينما لجأ السكان إلى المخابىء.
وكان الإعصار قد صنف من الدرجة الرابعة في وقت سابق، لكن تراجع الآن إلى الدرجة الثالثة.
إسبانيا تبحث نبش قبر ديكتاتور
ينظر مجلس الوزراء الإسباني صباح اليوم في السماح في اصدار قرار يسمح بنبش قبر الديكتاتور الفاشستي السابق الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
وكان فرانكو قد دفن في مقبرة بالقرب من مدريد عقب وفاته عام 1975.
ولايزال الفاشيون يزورون قبر فرانكو لتحيته، لكن بالنسبة للعديد من اليساريين فان هذا أمر غير مقبول لأنه يذكر بمآسي الحرب الأهلية في اسبانيا.
ولا يعرف بعد إلى أين ستنقل رفات فرانكو بعد نبشها.