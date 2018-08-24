إسبانيا تبحث نبش قبر ديكتاتور

اكتشفت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية نفقا يستخدم لتهريب المخدرات إلى مطعم سابق للوجبات السريعة من منزل في المكسيك.

وعثر على النفق الذي يبلغ طوله نحو 200 متر بعد أن قال رجال الشرطة إنهم رأوا ايفان لوبيز يحمل صناديق إلى سيارته من المطعم.

وكانت ملكية المبنى تعود سابقا لسلسلة مطعم الدجاج المقلي KFC ولكنه كان فارغا منذ عدة سنوات.

ووجد رجال الشرطة عندما أوقفوا في وقت لاحق ايفان لوبيز ، وجدوا أن سيارته تحتوي على مخدرات تزيد قيمتها على مليون دولار.

ويمر النفق تحت الحدود المكسيكية.