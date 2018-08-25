الولايات المتحدة تلغي مساعدات للفلسطينيين
ملخص
- الولايات المتحدة تلغي مساعدات للفلسطينيين
- ثوران بركان يجبر آلاف السكان على الفرار
- تفجير انتحاري أمام مفوضية الانتخابات في أفغانستان
- البابا فرانسيس يزور إيرلندا
- الروهينغا ينظمون احتجاجات غاضبة في بنغلاديش
- رفض ترشح أمير حرب سابق في الكونغو الديموقراطية
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رفض ترشح أمير حرب سابق في الكونغو الديموقراطية
رفضت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلب زعيم المعارضة جان بيير بيمبا خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر- كانون الأول المقبل.
وقالت اللجنة إن بيمبا استبعد بسبب إدانته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة رشى الشهود.
وعاد أمير الحرب السابق إلى كينشاسا في وقت سابق من هذا الشهر بعد عشر سنوات من السجن في لاهاي بعد أن تم إلغاء إدانته بارتكاب جرائم حرب عند استئناف الحكم.
الروهينغا ينظمون احتجاجات غاضبة في بنغلاديش
نظم عدة آلاف من اللاجئين المسلمين الروهينغا احتجاجات غاضبة في معسكر مترامي الأطراف في بنغلادش لاحياء الذكرى الأولى لنزوحهم من بيوتهم في ميانمار عقب حملة عسكرية.
وسار المتظاهرون في معسكر كوتوبالونغ وهم يهتفون بتحقيق العدالة.
وعبر كثيرون بالبكاء وهم يتذكرون عمليات القتل الوحشية وعمليات الاغتصاب التي تعرضوا لها عبر الحدود.
البابا فرانسيس يزور إيرلندا
من المقرر أن يبدأ البابا فرانسيس أول زيارة لإيرلندا منذ ما يقرب من أربعين عاماً.
ويأتي وصوله إلى إيرلندا في وقت تتعرض فيه الكنيسة الكاثوليكية لانتقادات حول التعامل مع ادعاءات إساءة معاملة الأطفال من قبل الكهنة التي يعود تاريخها إلى عقود.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نشر البابا فرانسيس رسالة مفتوحة إلى جميع الكاثوليك معترفا بفشل الكنيسة في التعامل مع ما وصفه بـ "الفظائع" ضد "أولئك الأكثر ضعفا.
تفجير انتحاري أمام مفوضية الانتخابات في أفغانستان
قال مسؤولون في شرق أفغانستان إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب العديد من الاشخاص في هجوم انتحاري في مدينة جلال أباد.
وأضافوا أن الانتحاري فجر عبوة ناسفة بالقرب من مكتب مفوضية الانتخابات حيث تجمع عشرات المحتجين لدعم مرشح برلماني تم استبعاده بسبب صلاته المشبوهة مع الجماعات المسلحة غير الشرعية.
ثوران بركان يجبر آلاف السكان على الفرار
اضطر أكثر من ألفي شخص إلى الفرار من ثوران بركاني في جزيرة قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة.
وقال مسؤولون محليون إن الثوران الكبير وغير المعتاد لبركان رابول بدأ في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مع تصاعد عمود رماد بلغ ارتفاعه خمسة عشر كيلومترا.
وأضاف هؤلاء المسؤولون أن سقوط الرماد كان كثيفا للغاية إلى الحد الذي تكسرت فيه الأشجار وانحسرت فيه الرؤية.
الولايات المتحدة تلغي مساعدات للفلسطينيين
أعلنت الولايات المتحدة عن أنها ألغت أكثر من مائتي مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن القرار اتخذ بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
من جانبها اتهمت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة ترامب باستخدام ما وصفته بالابتزاز الرخيص كأداة سياسية.
وكانت الإدارة الأمريكية علقت المساعدات إلى الفلسطينيين في يونيو/ حزيران الماضي لإجبار السلطة الفلسطينية على الكف عن دفع رواتب لعائلات الأفراد المدانين بتهمة مزعومة ضد إسرائيل.