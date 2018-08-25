الولايات المتحدة تلغي مساعدات للفلسطينيين

من المقرر أن يبدأ البابا فرانسيس أول زيارة لإيرلندا منذ ما يقرب من أربعين عاماً.

ويأتي وصوله إلى إيرلندا في وقت تتعرض فيه الكنيسة الكاثوليكية لانتقادات حول التعامل مع ادعاءات إساءة معاملة الأطفال من قبل الكهنة التي يعود تاريخها إلى عقود.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نشر البابا فرانسيس رسالة مفتوحة إلى جميع الكاثوليك معترفا بفشل الكنيسة في التعامل مع ما وصفه بـ "الفظائع" ضد "أولئك الأكثر ضعفا.