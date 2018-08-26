محتجون على اغتصاب فتاة وقتلها في نيبال

حظر تجول بعد اغتصاب وقتل فتاة، ووزير الدفاع الإيراني يصل دمشق للاجتماع بمسؤولين في الحكومة والجيش

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ملخص

  1. حظر تجول بعد اغتصاب وقتل فتاة
  2. وزير الدفاع الإيراني يصل دمشق للاجتماع بمسؤولين في الحكومة والجيش
  3. فيضانات تجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم في تايوان
  4. الرئيس الأفغاني يرفض استقالات مسؤولين كبار

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حظر تجول بعد اغتصاب وقتل فتاة

أعادت السلطات في نيبال فرض حظر التجول في مدينة بهميدتا ناجار بعد مواجهات بين الشرطة ومحتجين بسبب اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وقتلها.

وكانت السلطات رفعت جزئيا حظر التجول في المدينة سابقا من أجل الاحتفال بعيد هندوسي.

ويوم الجمعة الماضي قتل شخص وأصيب آخرون عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين الذين كانوا يطالبون بالعدالة للفتاة.

ويتهم السكان الشرطة بحماية الشخص الذي اعتدى على الفتاة.

وعثر على جثة الفتاة في حقل بعد أن اختفت الشهر الماضي.

وأثار الحادث موجة من الغضب في نيبال، وأعفت الحكومة رئيس الشرطة في المدينة من منصبه ووعدت بإجراء تحقيق شامل.

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الرئيس الأفغاني يرفض استقالات مسؤولين كبار

رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني استقالة وزيري الدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات الأفغانية الذين قدموا استقالتهم من مناصبهم أمس.

وجاءت الاستقالات إثر قرار مستشار الأمن القومي الأفغاني حنيف عتمار الاستقالة.

ويعتبر عتمار ثاني أقوى مسؤول في أفغانستان منذ توليه منصب مستشار الأمن القومي.

وكانت حكومة غني قد تعرضت لانتقادات شديدة لما قيل عن فشلها في التصدي للهجمات المتزايدة من قبل الجماعات المسلحة.

أشرف غني
Getty Images
أشرف غني

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فيضانات تجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم في تايوان

قال مسؤولون في تايوان إن سبعة أشخاص قتلوا بسبب الفيضانات التي نتجت عن أمطار غزيرة أجبرت عدة آلاف من السكان على إخلاء منازلهم.

وتظهر الصور التلفزيونية طرقا أغلقتها الانهيارات الأرضية وجنودا يحملون أشخاصا مسنين وأطفالا من منازل غمرتها الفيضانات.

آثار الفيضانات في تايوان
EPA

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وزير الدفاع الإيراني يصل دمشق للاجتماع بمسؤولين في الحكومة والجيش

وصل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشق صباح اليوم في زيارة تستغرق يومين.

وسيعقد خلالها الوزير الإيراني اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة والجيش السوري، وفقا لوكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية.

وتعد إيران الحليف الثاني بعد روسيا للرئيس السوري بشار الأسد في الصراع الدائر في البلاد منذ سبع سنوات.

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
Getty Images
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي

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