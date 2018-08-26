حظر تجول بعد اغتصاب وقتل فتاة، ووزير الدفاع الإيراني يصل دمشق للاجتماع بمسؤولين في الحكومة والجيش

أعادت السلطات في نيبال فرض حظر التجول في مدينة بهميدتا ناجار بعد مواجهات بين الشرطة ومحتجين بسبب اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وقتلها.

وكانت السلطات رفعت جزئيا حظر التجول في المدينة سابقا من أجل الاحتفال بعيد هندوسي.

ويوم الجمعة الماضي قتل شخص وأصيب آخرون عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين الذين كانوا يطالبون بالعدالة للفتاة.

ويتهم السكان الشرطة بحماية الشخص الذي اعتدى على الفتاة.

وعثر على جثة الفتاة في حقل بعد أن اختفت الشهر الماضي.

وأثار الحادث موجة من الغضب في نيبال، وأعفت الحكومة رئيس الشرطة في المدينة من منصبه ووعدت بإجراء تحقيق شامل.