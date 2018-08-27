إيران تقول إنها تسيطر على الخليج ومضيق هرمز، والحالة الصحية للقاضي تؤجل محاكمة صحفيين

أعلنت مديرية أمن طرابلس مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات اندلعت، ليلة الأحد، في منطقة الخلة، جنوبي العاصمة الليبية، بين قوات تابعة للواء السابع ترهونة وقوات أخرى تابعة لثوار طرابلس.

وذكرت مصادر محلية بأن جهود وساطة باءت بالفشل، في الوقت الذي استمرت فيه الاشتباكات.

ودعت مديرية أمن طرابلس الأهالي إلى اتخاذ الحيطة والحذر.