صحفيا رويترز

إيران تقول إنها تسيطر على الخليج ومضيق هرمز، والحالة الصحية للقاضي تؤجل محاكمة صحفيين

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ملخص

  1. الحالة الصحية للقاضي تؤجل محاكمة صحفيين
  2. اكتشاف ثاني اكبر مقبرة جماعية في سيرلنكا
  3. طائرة طاجيكية أو روسية تقصف منطقة حدودية في أفغانستان
  4. الليرة التركية تنخفض ثلاثة بالمائة مقابل الدولار
  5. إيران تقول إنها تسيطر على الخليج ومضيق هرمز

تغطية مباشرة

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ماكرون يحذر من الاعتماد على أمريكا في الدفاع عن أوروبا

ماكرون
Getty Images

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أوروبا لا يمكنها الاعتماد من الآن فصاعدا فقط على الولايات المتحدة لتحقيق أمنها.

وقال ماكرون إنه حان الوقت ليتحمل الأوروبيون المسؤولية وإن بلاده ستقدم خططا من أجل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الأمن.

وأضاف ماكرون أن العمل في هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل وأن تقوية دفاعات الاتحاد الأوروبي تحقق تقدما سريعا.

وتأتي تصريحات ماكرون بعد مخاوف من التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال دفاعات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.

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إيران تقول إنها تسيطر على الخليج ومضيق هرمز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثوري قوله إن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز.

وكان مسؤولون إيرانيون هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، ردا على أي أعمال عدائية أمريكية.

صورة جوية لمضيق هرمز بين إيران والإمارات
Getty Images
صورة جوية لمضيق هرمز بين إيران والإمارات

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اشتباكات ليلية جنوبي طرابلس الليبية

أعلنت مديرية أمن طرابلس مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات اندلعت، ليلة الأحد، في منطقة الخلة، جنوبي العاصمة الليبية، بين قوات تابعة للواء السابع ترهونة وقوات أخرى تابعة لثوار طرابلس.

وذكرت مصادر محلية بأن جهود وساطة باءت بالفشل، في الوقت الذي استمرت فيه الاشتباكات.

ودعت مديرية أمن طرابلس الأهالي إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

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الليرة التركية تنخفض ثلاثة بالمائة مقابل الدولار

مارة أمام بنك في تركيا
Getty Images

انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة ثلاثة بالمائة مقابل الدولار في بدء تعاملات اليوم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأتراك مجددا للدفاع عن عملتهم الوطنية.

وقال أردوغان إن أكبر رد على الهجمات على الاقتصاد التركي هو أن يتمسك كل تركي بتصميم وعزم باستقلال بلاده ومستقبله.

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طائرة طاجيكية أو روسية تقصف منطقة حدودية في أفغانستان

قال مسؤول أفغاني حكومي اليوم إن طائرة طاجيكية أو روسية قصفت منطقة في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان يوم أمس بعد اندلاع اشتباكات قرب الحدود الطاجيكية.

وقال خليل آسر المتحدث باسم شرطة طخار إن القصف الذي وقع قرب منطقة الحدود بدأ بعد مقتل اثنين من حرس الحدود الطاجيكي في اشتباك مع طالبان.

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اكتشاف ثاني اكبر مقبرة جماعية في سيرلنكا

عثر على هياكل عظمية لأكثر من تسعين شخصًا في بلدة منار في شمال غربي سريلانكا.

وتعد هذه ثاني أكبر مقبرة جماعية تكتشف في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عام 2009.

وكان قاض قد أمر بحفر مفصل لموقع في منطقة شهدت حربا بعد أن اكتشف عمال بناء رفات بشرية.

ولم تعرف بعد هوية الضحايا.

وكان عشرات الآلاف من السريلانكيين قد قتلوا في الحرب الأهلية التي طال أمدها وسجل فيها الآلاف في عداد المفقودين.

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الحالة الصحية للقاضي تؤجل محاكمة صحفيين

قال مسؤول بمحكمة في ميانمار إن الحكم في قضية صحفيين يعملان لصالح وكالة رويترز للأنباء بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية للدولة أُجل اليوم حتى الثالث من أيلول سبتمبر بسبب سوء الحالة الصحية للقاضي.

وقال القاضي خين مونج مونج الذي حضر جلسة قصيرة في محكمة يانجون محل القاضي الذي كان ينظر في القضية إن القاضي في حالة صحية سيئة لذلك فإنني هنا كي أعلن تأجيل النطق بالحكم حتى الثالث من سبتمبر/أيلول.

يذكر أن الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) كانا قد اعتقلا في ديسمبر/ كانون الأول.

صحفيا رويترز أثناء الخروج من قاعة المحكمة
Getty Images
صحفيا رويترز أثناء الخروج من قاعة المحكمة

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