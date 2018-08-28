بوتفليقة يغادر الجزائر إلى سويسرا، ووزير يستقيل لأنه لم يحقق إنجازات

توصل بحث أجري في الصين إلى أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء تؤدي إلى نقص حاد في الذكاء. وحلل الباحثون خلال أربع سنوات اللغة واختبارات الحساب التي أجراها 20 ألف من الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية. ومن ثم تمت مقارنة النتائج مع مستويات تلوث الهواء. وخلص الباحثون إلى أنه كلما طالت فترة تعرض الشخص للهواء الملوث كلما قل مستوى الذكاء لديه.
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تلوث الهواء يؤدي إلى الغباء
توصل بحث أجري في الصين إلى أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء تؤدي إلى نقص حاد في الذكاء.
وحلل الباحثون خلال أربع سنوات اللغة واختبارات الحساب التي أجراها 20 ألف من الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية.
ومن ثم تمت مقارنة النتائج مع مستويات تلوث الهواء.
وخلص الباحثون إلى أنه كلما طالت فترة تعرض الشخص للهواء الملوث كلما قل مستوى الذكاء لديه.
وزير فرنسي يستقيل على الهواء لأنه لم يحقق إنجازات
استقال وزير البيئة الفرنسي نيكولاس هولوت من منصبه أثناء مقابلة إذاعية كانت تبث على الهواء مباشرة دون إخبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو رئيس الوزراء إدوارد فيليبي مسبقا بقراره.
وقال الوزير إنه شعر بالإحباط لأنه لم يستطع سوى فعل القليل من أجل تحسين البيئة وشعر أنه غير مدعوم في حكومة تراوغ.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي عبر الوزير عن خيبة أمله لأن محاولاته بمنع مبيدات زراعية ضارة لم تتحول إلى قانون.
وانتقد الوزير مرارا اعتماد فرنسا على الطاقة النووية قائلا إن تكلفتها آخذة بالارتفاع مقارنة بمصادر الطاقة المستدامة.
بوتفليقة يغادر الجزائر إلى سويسرا
ذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غادر البلاد يوم أمس إلى جنيف لإجراء فحوص طبية دورية.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
ومنذ إصابة بوتفليقة بجلطة في عام 2013 أصبح نادر الظهور لكن مؤيديه يطالبونه بالسعي لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان.
ولم يعلن بوتفليقة الذي يتولى رئاسة الجزائر منذ عام 1999 ما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات.