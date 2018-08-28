بوتفليقة يغادر الجزائر إلى سويسرا، ووزير يستقيل لأنه لم يحقق إنجازات

استقال وزير البيئة الفرنسي نيكولاس هولوت من منصبه أثناء مقابلة إذاعية كانت تبث على الهواء مباشرة دون إخبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو رئيس الوزراء إدوارد فيليبي مسبقا بقراره.

وقال الوزير إنه شعر بالإحباط لأنه لم يستطع سوى فعل القليل من أجل تحسين البيئة وشعر أنه غير مدعوم في حكومة تراوغ.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي عبر الوزير عن خيبة أمله لأن محاولاته بمنع مبيدات زراعية ضارة لم تتحول إلى قانون.

وانتقد الوزير مرارا اعتماد فرنسا على الطاقة النووية قائلا إن تكلفتها آخذة بالارتفاع مقارنة بمصادر الطاقة المستدامة.