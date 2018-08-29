الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي على نجران السعودية
ملخص
- إيران تعتقل العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة بتهمة التجسس
- مجلس الأمن الدولي يستمع إلى مطالبات بالتحقيق مع المسؤولين عن العنف ضد المسلمين في ميانمار
- تفجير انتحاري غربي العراق
- الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي على نجران السعودية
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رئيسة الوزراء البريطانية تزور نيجيريا للبحث في مواضيع تجارية
تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى نيجيريا في اليوم الثاني من جولتها الأفريقية، حيث تلتقي بالرئيس محمدو بخاري في العاصمة أبوجا.
ويُتوقع أن تبحث العلاقات التجارية بين البلدين، وموضوعات الأمن ومكافحة الإتجار في البشر.
ويُنتظر أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية عن سلسلة من الإجراءات لتشديد الحدود لكل من نيجيريا والنيجر لوقف الهجرة من غرب أفريقيا إلى أوروبا.
مستوطنة إسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة
قضت محكمة إسرائيلية بأن إقامة مستوطنة على أراض فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص في الضفة الغربية المحتلة يمكن اعتبارها قانونية.
يذكر أن مستوطنة ميتزابي كارميت القريبة من رام الله تأسست في أواخر التسعينات. وكان مالكو الأراضي من الفلسطينيين قد ذهبوا إلى المحكمة لإجلاء المستوطنين، لكن المحكمة المحلية في القدس وجدت أن المستوطنة قانونية، لأنها بنيت بموافقة السلطات الإسرائيلية ولم يعرف المستوطنون أن الأرض مملوكة ملكية خاصة.
ويمكن للفلسطينيين تقديم طعن على الحكم.
إيران تعتقل العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة بتهمة التجسس
قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي إنه تم اعتقال العشرات على خلفية اتهامات بالتجسس في حملة شملت حاملي الجنسية المزدوجة.
وأضاف علوي أن المعتقلين كانوا يعملون في هيئات حكومية مختلفة لكنهم لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
جاء ذلك خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني.
وتوترت علاقة إيران مع الغرب بعد إعادة فرض العقوبات عليها الشهر الماضي من قبل الولايات المتحدة.
مجلس الأمن الدولي يستمع إلى مطالبات بالتحقيق مع المسؤولين عن العنف ضد المسلمين في ميانمار
استمع مجلس الأمن الدولي إلى مطالبات بالتحقيق مع المسؤولين عن العنف ضد المسلمين الروهينغا في ميانمار.
وقالت نيكي هايلي المندوبة الأمريكية في المجلس إن العالم يترقب ما ستتخذه الأمم المتحدة من إجراءات عقابية بعد أن مر عام على هجرة مئات الآلاف من أبناء الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة فرارا من العنف.
كان محققون من المنظمة الدولية قد أدانوا الزعماء العسكريين في ميانمار بالتصرف بنية الإبادة العرقية وطالبوا بتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تفجير انتحاري غربي العراق
قالت السلطات العراقية إن هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل غربي العراق جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في بلدة القائم،بمحافظة الأنبار.
ومن بين القتلى جنود ومدنيين.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.
الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي على نجران السعودية
ذكرت قناة المسيرة أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على منطقة نجران السعودية .
وقالت القناة التابعة للحوثيين في تغريدة على موقع تويتر:"القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث في نجران" .
ولم تذكر القناة متى حدث ذلك.