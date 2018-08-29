الحوثيون يعلنون عن إطلاق صاروخ باليستي على نجران السعودية

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى نيجيريا في اليوم الثاني من جولتها الأفريقية، حيث تلتقي بالرئيس محمدو بخاري في العاصمة أبوجا.

ويُتوقع أن تبحث العلاقات التجارية بين البلدين، وموضوعات الأمن ومكافحة الإتجار في البشر.

ويُنتظر أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية عن سلسلة من الإجراءات لتشديد الحدود لكل من نيجيريا والنيجر لوقف الهجرة من غرب أفريقيا إلى أوروبا.