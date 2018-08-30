عملية تجميل تكلف امرأة حياتها "بعد ثلاث نوبات قلبية"، وإسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات

انتقد زيد رعد بن الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي انتهت ولايته، زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قائلا انه كان عليها الاستقالة بسبب الحملة العسكرية ضد أقلية مسلمي الروهينجا.

وقال في مقابلة مع بي بي سي انه كان بإمكان سان سو تشي التزام الصمت واصفا محاولاتها الدفاع عن المؤسسة العسكرية بالمؤسفة للغاية.

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر مطلع الاسبوع الحالي، دعا الى محاكمة قادة في جيش ميانمار بتهم ارتكاب جرائم إبادة.

وقد رفضت ميانمار التقرير لأنه - بحسب ما قالته - لا يمثل سوى جانب واحد.