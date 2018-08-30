عملية تجميل تكلف امرأة حياتها "بعد ثلاث نوبات قلبية"، وإسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات
ملخص
- عملية تجميل تكلف امرأة حياتها "بعد ثلاث نوبات قلبية"
- إسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات
- ليبيا: انهيار الهدنة، ومقتل 5 أشخاص وإصابة 33
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
زيد بن رعد الحسين: كان على زعيمة ميانمار الاستقالة بسبب الحملة ضد أقلية الروهينجا
انتقد زيد رعد بن الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي انتهت ولايته، زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قائلا انه كان عليها الاستقالة بسبب الحملة العسكرية ضد أقلية مسلمي الروهينجا.
وقال في مقابلة مع بي بي سي انه كان بإمكان سان سو تشي التزام الصمت واصفا محاولاتها الدفاع عن المؤسسة العسكرية بالمؤسفة للغاية.
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر مطلع الاسبوع الحالي، دعا الى محاكمة قادة في جيش ميانمار بتهم ارتكاب جرائم إبادة.
وقد رفضت ميانمار التقرير لأنه - بحسب ما قالته - لا يمثل سوى جانب واحد.
ليبيا: انهيار الهدنة، ومقتل 5 أشخاص وإصابة 33
قال شهود عيان ومصدر عسكري إن قتالا جديدا اندلع في العاصمة الليبية طرابلس عقب انهيار وقف لاطلاق النار.
وقال ضابط من القوات الموالية لحكومة الاتفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ، إن قتالا متقطعا في الضواحي الجنوبية من العاصمة قد نجم عن محاولة قوة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية التقدم نحو مواقع الفوج السابع. أسفر
القتال عن قتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة وثلاثين.
هجوم انتحاري في كركوك
قتل أثنان من عناصر الشرطة الاتحادية بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري جنوب غربي محافظة كركوك.
وقال مصدر في شرطة المحافظة لبي بي سي إن التفجير وقع عند مدخل ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف إحدى نقاط التفتيش في مدينة القائم الحدودية مع سورية غربي العراق، هو ما خلف ثمانية قتلى وأكثر من 12 جريحا.
إسكتلندا تصبح أول دولة توفر فوطا صحية مجانية للطالبات
أصبحت إسكتلندا أول دولة توفر فوط ومنتجات صحية لجميع الطالبات بالمجان لمساعدة من لا يستطعن شراء تلك المستلزمات خلال الدورة الشهرية وهو ما يؤدي إلى تغيبهن عن مقاعد الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات.
ويقول المسؤولون إن الإجراء يهدف إلى مواجهة ما يسمى بـ "فقر الدورة الشهرية" بسبب عدم استطاعة بعض الطالبات توفير المال اللازم لشراء المنتجات الصحية الخاصة بهن واضطرارهن إلى اللجوء لوسائل بدائية مثل القطن، وورق الجرائد.
وسيدخل البرنامج الحكومي حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول وسيوفر تلك المنتجات لنحو 400 ألف طالبة في المدارس والجامعات بكلفة شهرية تقدر بقرابة 5.2 مليون جنيه إسترليني.
عملية تجميل تكلف امرأة حياتها "بعد ثلاث نوبات قلبية"
توفيت امرأة بريطانية في تركيا بعد تعرضها لثلاث نوبات قلبية خلال إجرائها عملية لتجميل مؤخرتها، وفقا لتصريحات صديقها.
وذهبت ليا كمبريدج، 29 عاما وأم لثلاثة أطفال، إلى إحدى العيادات الشهيرة في مدينة أزمير لشد مؤخرتها عن طريق سحب بعض الدهون من منطقة البطن والظهر.
إلا أن صديقها سكوت فرانكس، 32 عاما، قال في تصريحات نقلتها صحف بريطانية إنها فارقت الحياة إثر تعرضها لثلاث نوبات قلبية ولم يستطع الأطباء إسعافها.
وتتكلف العملية في تركيا 3000 جنيه إسترليني تقريبا.