حكاية "الغمزة" التي أثارت غضب إسلاميين، وأحد أنصار ترامب يهدد بإطلاق النار على الصحفيين "أعداء الشعب"

رفضت المحكمة العليا في الهند دعوى ضد ممثلة بسبب غمزة في فيلم اعتبرتها جماعة إسلامية "تجديفا".

وكانت بريا فاريير قد غمزت في فيديو حظي بانتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الهند خلال العام الجاري.

وشكا مقدمو الدعوى بأن الأغنية مقدسة وتشير إلى زوجة نبي الإسلام محمد، كما أن الغمزة ممنوعة في الإسلام.

وقالت الممثلة إن الشاكين لم يفهموا الأغنية.