حكاية "الغمزة" التي أثارت غضب إسلاميين، وأحد أنصار ترامب يهدد بإطلاق النار على الصحفيين "أعداء الشعب"
ملخص
- أحد أنصار ترامب يهدد بإطلاق النار على الصحفيين "أعداء الشعب"
- لماذا تتحدث أستراليا عن مربية أطفال؟
- الزفزافي يبدأ إضرابا عن الطعام
- لماذا تخطط الصين لمواجهة ألعاب الفيديو؟
- حكاية "الغمزة" التي أثارت غضب إسلاميين في الهند
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لماذا تخطط الصين لمواجهة ألعاب الفيديو؟
نشرت الحكومة الصينية خططا للحد من عدد ألعاب الفيديو على شبكة الانترنت كجزء من جهودها لمكافحة قصر النظر بين الاطفال والصبية.
ويلقي باللوم في ارتفاع معدلات قصر النظر على ألعاب الفيديو واستخدام الهواتف النقالة وقلة الأنشطة خارج المنزل.
وأعلنت وزارة التعليم كذلك عن نيتها اتخاذ اجراءات لتقليل الوقت الذي يقضيه الأطفال والصبية مع ألعاب الفيديو.
حكاية "الغمزة" التي أثارت غضب إسلاميين في الهند
رفضت المحكمة العليا في الهند دعوى ضد ممثلة بسبب غمزة في فيلم اعتبرتها جماعة إسلامية "تجديفا".
وكانت بريا فاريير قد غمزت في فيديو حظي بانتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الهند خلال العام الجاري.
وشكا مقدمو الدعوى بأن الأغنية مقدسة وتشير إلى زوجة نبي الإسلام محمد، كما أن الغمزة ممنوعة في الإسلام.
وقالت الممثلة إن الشاكين لم يفهموا الأغنية.
الزفزافي يبدأ إضرابا عن الطعام
أفادت الأنباء الواردة من المغرب بأن ناصر الزفزافي أحد القادة البارزين لما يعرف بحراك منطقة الريف بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن والد الزفزافي قوله إن نجله محبوس انفراديا في سجن بالدار البيضاء.
ويقضي الزفزافي عقوبة لعشرين عاما لإدانته في القضية المتعلقة بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة خلال عامي 2016 و2017.
لماذا تتحدث أستراليا عن مربية أطفال؟
يواجه وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون انتقادات حادة لتدخله بشكل شخصي لمنح تأشيرة دخول لمربية أطفال فرنسية في قضية شدت انتباه أستراليا بأسرها.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن قرار دوتون نقض قرار مسؤولين رفيعي المستوى. ونفى الوزير ارتكاب أية مخالفات بتدخله لمنع ترحيل أليكساندرا ديويل والتي تعمل مربية أطفال لأسرة ثرية.
وكانت تأشيرة ديويل البالغة من العمر 27 عاما قد ألغيت عام 2015 للاشتباه في اعتزامها العمل.
أحد أنصار ترامب يهدد بإطلاق النار على الصحفيين "أعداء الشعب"
اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي رجلا يبلغ من العمر 68 عاما بتوجيه اتهامات لصحيفة تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا.
وقال مكتب التحقيقات الأمريكي إن روبرت شين هدد بإطلاق النار على الصحفيين عشرات المرات مرددا عبارة "أعداء الشعب" التي يطلقها ترامب.
ويواجه شين عقوبة السجن لخمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.