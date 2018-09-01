مظاهرات في ألمانيا على خلفية مقتل ألماني على يد مهاجرين
نشرت السلطات الألمانية عددا كبيرا من رجال الشرطة في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا تحسبا لأعمال عنف قد تقع خلال مسيرات ينظمها اليمين المتشدد ومناهضو الهجرة اليوم.
وكانت جماعات يمينية قد دعت إلى تظاهرة صامتة في شوارع المدينة تذكيرا بمقتل شخص طعن بسكين على يد مهاجرين نهاية الأسبوع الماضي في المدينة.
ومن المتوقع أن تخرج مسيرات مناهضة للجماعات اليمينية.
وشهدت ثلاث مسيرات سابقة أعمال عنف بين الفريقين مما اضطر الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
موريتانيا تشهد انتخابات
تبدأ اليوم في موريتانيا انتخابات برلمانية وجهوية وبلدية يشارك فيها أكثر من مئة حزب منها أحزاب المعارضة التي قاطعت انتخابات سابقة.
وتعد هذه الانتخابات اختبارا لشعبية رئيس البلاد محمد عبد العزيز قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
روسيا تجري مناورات عسكرية في المتوسط لمدة أسبوع
تبدأ القوات البحرية الروسية اليوم بالاشتراك مع القوات الجوية مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط تستمر لمدة أسبوع.
وتشارك في المناورات سفن تابعة للأسطول الشمالي وأساطيل بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، إضافة إلى طائرات مقاتلة.
وتأتي هذا التدريبات في وقت تشهد العلاقات الغربية الروسية توترا كبيرا بسبب خلافات حول سوريا.
هذا ويتوجه جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط ليؤكد تصميم واشنطن الرد على أي استخدام لأسلحة كيماوية من جانب القوات الحكومية السورية ضد محافظة إدلب.
السيسي يعين مستشارا له في الحوكمة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية، حسبما قال المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي.
ومنصب مستشار الرئيس للحوكمة هو منصب مستحدث لم يكن قائما من قبل ولا تعرف صلاحياته أو حدود اختصاصه، فيما اعتاد الرئيس المصري على تعيين من تتم إقالته من كبار المسؤولين كمستشارين ومساعدين له.
ولم توضح الرئاسة أسباب إعفاء عرفان من منصبه، الذي تخرج من الكلية الحربية عام 1977 ثم حصل على بكالوريوس تجارة أثناء خدمته والتحق بالرقابة الإدارية.
كما لم تبرر أسباب القيام بتعيين سلفه اللواء شريف سيف الدين في المنصب، الذي يحتاج لتثبيته موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.
وقد شغل عرفان منصب رئيس هيئة الرقابة بالإنابة منذ عام 2015، وعين رئيسا لها بشكل رسمي بعد إقرار البرلمان لترشيحه في مارس آذار 2017.
ونشطت الهيئة، وهي تختص بمكافحة الفساد الإداري من رشوة وتجاوز السلطة، فى عهده وألقت القبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد، أبرزها قضية الفساد فى وزارة الزراعة التي ألقي القبض فيها على وزير الزراعة وقضايا أخرى تورط فيها محافظ المنوفية ونائبة محافظ الاسكندرية ورؤوساء عدد من الأحياء في محافظة الجيزة.
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مظاهرات في ألمانيا على خلفية مقتل ألماني على يد مهاجرين
نشرت السلطات الألمانية عددا كبيرا من رجال الشرطة في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا تحسبا لأعمال عنف قد تقع خلال مسيرات ينظمها اليمين المتشدد ومناهضو الهجرة اليوم.
وكانت جماعات يمينية قد دعت إلى تظاهرة صامتة في شوارع المدينة تذكيرا بمقتل شخص طعن بسكين على يد مهاجرين نهاية الأسبوع الماضي في المدينة.
ومن المتوقع أن تخرج مسيرات مناهضة للجماعات اليمينية.
وشهدت ثلاث مسيرات سابقة أعمال عنف بين الفريقين مما اضطر الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
موريتانيا تشهد انتخابات
تبدأ اليوم في موريتانيا انتخابات برلمانية وجهوية وبلدية يشارك فيها أكثر من مئة حزب منها أحزاب المعارضة التي قاطعت انتخابات سابقة.
وتعد هذه الانتخابات اختبارا لشعبية رئيس البلاد محمد عبد العزيز قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
روسيا تجري مناورات عسكرية في المتوسط لمدة أسبوع
تبدأ القوات البحرية الروسية اليوم بالاشتراك مع القوات الجوية مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط تستمر لمدة أسبوع.
وتشارك في المناورات سفن تابعة للأسطول الشمالي وأساطيل بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين، إضافة إلى طائرات مقاتلة.
وتأتي هذا التدريبات في وقت تشهد العلاقات الغربية الروسية توترا كبيرا بسبب خلافات حول سوريا.
هذا ويتوجه جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط ليؤكد تصميم واشنطن الرد على أي استخدام لأسلحة كيماوية من جانب القوات الحكومية السورية ضد محافظة إدلب.
السيسي يعين مستشارا له في الحوكمة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية، حسبما قال المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي.
ومنصب مستشار الرئيس للحوكمة هو منصب مستحدث لم يكن قائما من قبل ولا تعرف صلاحياته أو حدود اختصاصه، فيما اعتاد الرئيس المصري على تعيين من تتم إقالته من كبار المسؤولين كمستشارين ومساعدين له.
ولم توضح الرئاسة أسباب إعفاء عرفان من منصبه، الذي تخرج من الكلية الحربية عام 1977 ثم حصل على بكالوريوس تجارة أثناء خدمته والتحق بالرقابة الإدارية.
كما لم تبرر أسباب القيام بتعيين سلفه اللواء شريف سيف الدين في المنصب، الذي يحتاج لتثبيته موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.
وقد شغل عرفان منصب رئيس هيئة الرقابة بالإنابة منذ عام 2015، وعين رئيسا لها بشكل رسمي بعد إقرار البرلمان لترشيحه في مارس آذار 2017.
ونشطت الهيئة، وهي تختص بمكافحة الفساد الإداري من رشوة وتجاوز السلطة، فى عهده وألقت القبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد، أبرزها قضية الفساد فى وزارة الزراعة التي ألقي القبض فيها على وزير الزراعة وقضايا أخرى تورط فيها محافظ المنوفية ونائبة محافظ الاسكندرية ورؤوساء عدد من الأحياء في محافظة الجيزة.