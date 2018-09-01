السيسي يعين مستشارا له في الحوكمة

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان مستشارا للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية، حسبما قال المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي.

ومنصب مستشار الرئيس للحوكمة هو منصب مستحدث لم يكن قائما من قبل ولا تعرف صلاحياته أو حدود اختصاصه، فيما اعتاد الرئيس المصري على تعيين من تتم إقالته من كبار المسؤولين كمستشارين ومساعدين له.

ولم توضح الرئاسة أسباب إعفاء عرفان من منصبه، الذي تخرج من الكلية الحربية عام 1977 ثم حصل على بكالوريوس تجارة أثناء خدمته والتحق بالرقابة الإدارية.

كما لم تبرر أسباب القيام بتعيين سلفه اللواء شريف سيف الدين في المنصب، الذي يحتاج لتثبيته موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين.

وقد شغل عرفان منصب رئيس هيئة الرقابة بالإنابة منذ عام 2015، وعين رئيسا لها بشكل رسمي بعد إقرار البرلمان لترشيحه في مارس آذار 2017.

ونشطت الهيئة، وهي تختص بمكافحة الفساد الإداري من رشوة وتجاوز السلطة، فى عهده وألقت القبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد، أبرزها قضية الفساد فى وزارة الزراعة التي ألقي القبض فيها على وزير الزراعة وقضايا أخرى تورط فيها محافظ المنوفية ونائبة محافظ الاسكندرية ورؤوساء عدد من الأحياء في محافظة الجيزة.