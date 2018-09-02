السيسي يصادق على قانون يجيز حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وعراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع إيران

تشهد مناطق مختلفة من محافظة البصرة جنوبي العراق منذ فجر اليوم تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء.

وأغلق المئات من المتظاهرين الطريق الذي يربط البصرة بالعاصمة العراقية بغداد عند منطقة كرمة علي، كما أغلق متظاهرون منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وفي منطقة الهارثة، أغلق متظاهرون الطريق المؤدية إلى حقل نهران عمر النفطي.

وفي منطقة الهوير، طالب متظاهرون بتسليم قتلة أحد المتظاهرين الذي لقي حتفه عندما أطلقت القوات الأمنية النار لتفريق متظاهرين الشهر الماضي.

وقالت مصادر محلية إن قوات العمليات الخاصة انتشرت في محيط مبنى محافظة البصرة وسط المدينة لمنع المتظاهرين الموجودين بالقرب منه من اقتحامه.

كما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في مختلف مناطق البصرة وأغلقت العديد من الطرق.