السيسي يصادق على قانون يجيز حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وعراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع إيران
ملخص
- السيسي يصادق على قانون يجيز حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
- الجيش الأمريكي يلغي مساعدات لباكستان
- إنفجار كبير يهز العاصمة الصومالية
- عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع إيران
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عراقيون يغلقون منفذا حدوديا مع إيران
تشهد مناطق مختلفة من محافظة البصرة جنوبي العراق منذ فجر اليوم تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء.
وأغلق المئات من المتظاهرين الطريق الذي يربط البصرة بالعاصمة العراقية بغداد عند منطقة كرمة علي، كما أغلق متظاهرون منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.
وفي منطقة الهارثة، أغلق متظاهرون الطريق المؤدية إلى حقل نهران عمر النفطي.
وفي منطقة الهوير، طالب متظاهرون بتسليم قتلة أحد المتظاهرين الذي لقي حتفه عندما أطلقت القوات الأمنية النار لتفريق متظاهرين الشهر الماضي.
وقالت مصادر محلية إن قوات العمليات الخاصة انتشرت في محيط مبنى محافظة البصرة وسط المدينة لمنع المتظاهرين الموجودين بالقرب منه من اقتحامه.
كما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في مختلف مناطق البصرة وأغلقت العديد من الطرق.
السيسي يصادق على قانون يجيز حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويلغي القانون الجديد عقوبة الحبس في جرائم النشر ويستبدله بالغرامة المالية.
ولكن القانون الجديد يفرض قيودا مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي ويمنح السلطات الحق في وقف أو حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي "الشخصية" التي يصل عدد متابعيها إلى 5 آلاف شخص في حال نشر ما يمكن اعتباره أخبارا كاذبة أو نشر مواد تنتهك القانون أو تحرض على العنف والكراهية.
وتقول جماعات حقوقية إن من شأن هذه القواعد تقييد حرية التعبير على شبكة الانترنت.
الجيش الأمريكي يلغي مساعدات لباكستان
قال الجيش الأمريكي إنه قرر إلغاء ثلاثمائة مليون دولار كمساعدات لباكستان بسبب ما وصفه بإخفاق إسلام أباد في اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل كون فولكنير إن الولايات المتحدة تواصل الضغط على باكستان لتستهدف ومن دون تمييز جميع الجماعات الإرهابية العاملة في البلاد.
ويأتي هذا التطور قبل يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى باكستان.
الجدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي يجب أن يوافق على اقتراح البنتاغون بقطع المساعدات عن باكستان.
إنفجار كبير يهز العاصمة الصومالية
وقع انفجار كبير في العاصمة الصومالية، مقديشو جراء تفجير سيارة ملغومة استهدفت مكاتب الإدارة المحلية في منطقة هولوداغ وامتد أثره إلى مدرسة ومسجد قريبين.
ويقول شهود عيان إن سحب الدخان يمكن رؤيتها بكثافة بعد الانفجار.
هذا ولم يتضح بعد عدد الاصابات.
كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.