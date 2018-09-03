الصين تحظر موقع قناة أسترالية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية شُنت يوم السبت الماضي على قاعدة التنف بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في ريف حمص بجنوب شرقي سورية أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل من المقاتلين الموالين للحكومة السورية.

واستهدفت الغارة قافلة للقوات الإيرانية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن بين الضحايا أربعة سوريين وإيراني وثلاثة من غير السوريين.

وتفيد بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن الجهة المسؤولة عن شن الغارة هي قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.