الصين تحظر موقع قناة أسترالية
ملخص
- الصين تحظر موقع قناة أسترالية
- غارة جوية تستهدف قافلة للقوات الإيرانية في سورية
- إدانة صحفيين من وكالة رويترز للأنباء بتهمة خرق قانون أسرار الدولة في ميانمار
- حريق يدمر المتحف الوطني في البرازيل
- وزير الخارجية البريطاني السابق يهاجم استراتيجية رئيسة وزراء بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي
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غارة جوية تستهدف قافلة للقوات الإيرانية في سورية
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية شُنت يوم السبت الماضي على قاعدة التنف بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في ريف حمص بجنوب شرقي سورية أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل من المقاتلين الموالين للحكومة السورية.
واستهدفت الغارة قافلة للقوات الإيرانية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومن بين الضحايا أربعة سوريين وإيراني وثلاثة من غير السوريين.
وتفيد بعض وسائل الإعلام الإيرانية أن الجهة المسؤولة عن شن الغارة هي قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وزير الخارجية البريطاني السابق يهاجم استراتيجية رئيسة وزراء بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي
هاجم وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون بشدة استراتيجية رئيسة الوزراء تريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحذر جونسون من أن ماي لن تحصل على شيء من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنها لفضيحة أن بريطانيا لم تحاول تأمين خروج معقول من الاتحاد.
ويقول مراسلون إن تلك التعليقات دليل أكبر على الانقسامات العميقة داخل حزب المحافظين الحاكم حول كيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إدانة صحفيين من وكالة رويترز للأنباء بتهمة خرق قانون أسرار الدولة في ميانمار
أدن قاض في ميانمار صحفيين من وكالة رويترز للأنباء بتهمة خرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما يوم الاثنين بالسجن سبع سنوات.
وقال القاضي إن وا لون وكياو سوي انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.
ونددت وكالة رويترز للأنباء بالحكم الذي واجه أيضا انتقادات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة.
حريق يدمر المتحف الوطني في البرازيل
نشب حريق ضخم في المتحف الوطني في ريو دي جانيرو، وأحد أكبر المتاحف في البرازيل وأكثرِها عراقة.
والتهمت النيران جزءا كبيرا من المبنى وأتت على بعض محتوياته التي لا تقدر بثمن.
ويُعتقد أن الحريق بدأ بعد انتهاء الدوام اليومي للمتحف الذي شيد قبل مائتي عام.
ويضم ملايين القطع التاريخية، تشمل عظام ديناصورات قيمة وهياكل عظمية لأناس عاشوا قبل آلاف السنين.
الصين تحظر موقع قناة أسترالية
قامت السلطات الصينة بحظرالموقع الالكتروني لقناة ABC الأسترالية بدعوى أنها انتهكت القواعد المنظمة لعمل المواقع الالكترونية في البلاد.
وكانت القناة الاسترالية أطلقت موقعها باللغة الصينية العام الماضي.
وأكدت القناة الحظر من قبل السلطات الصينية ولكن قالت إن بكين لم تفسر الأخطاء التي ارتكبت من قبل القناة.