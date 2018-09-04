مجلس النواب العراقي يستأنف جلسته بغياب معظم الأعضاء
اسـتأنف مجلس النواب العراقي جلسته الأولى التي بدأت يوم أمس بحضور 120 نائبا من أصل 329.
وقال مصدر في مجلس النواب لبي بي سي إن "الجلسة خصصت للتداول وأداء اليمين الدستوري للنواب الذين لم يؤدوا اليمين يوم أمس".
وكان مجلس النواب العراقي عقد يوم أمس جلسته الأولى برئاسة رئيس السن محمد الزيني.
وأعلن الزيني يوم أمس استمرار الجلسة إلى اليوم، بعد تسلمه أسماء ستة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان.
مسؤول إسرائيلي يعتزم إبعاد الأونروا عن مدينة القدس
قال نير بركات رئيس بلدية القدس الإسرائيلية إنه سيعمل على إبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا عن المدينة بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف الدعم المالي للوكالة.
ونقل عن بركات قوله إنه لا داع لوجود الوكالة التي وصفها بالفاشلة.
ومن المعروف أن بركات انتخب رئيسا لبلدية القدس عام 2008 وأعيد انتخابه للمرة الثانية عام 2013 وأعلن أنه لن يرشح نفسه لفترة ثالثة في انتخابات البلدية التي ستجرى الشهر المقبل وأنه يعتزم الالتحاق بحزب الليكود والترشح على قائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة العام المقبل حيث لا يخفي طموحه بالوصول إلى منصب رئيس الوزراء.
يذكر أن الوكالة تقدم خدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن وسورية ولبنان من بينهم ثلاثين ألف لاجىء في مخيم شعفاط في القدس.
ويعتمد اللاجئون على خدمات الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والوظائف.
مصر ستدفع ملياري دولار لفشلها في الوفاء بعقد لتصدير الغاز
قضت محكمة بأن على مصر دفع ملياري دولار إلى شركة إيطالية إسبانية كتعويض عن فشل مصر في الوفاء بعقد لتصدير الغاز خلال فترة الربيع العربي.
ورفع دعوى التحكيم الاتحاد الاسباني للغاز بعد أن توقفت مصر عن تزويد أحد مشاريع الاتحاد بالغاز عندما واجهت مصر نقصا داخليا في الطاقة.
ووجدت المحكمة أن مصر عندما اوقفت إمدادات الغاز خالفت بذلك معاهدة حماية استثمار مشتركة مع إسبانيا.
ويرجح محللون أن تدفع مصر ملياري دولار عبر تجديد إمدادات الغاز بدلا من دفعها نقدا.
ويتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز بعد اكتشاف عدة حقول هامة للغاز الطبيعي في البلاد.
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مجلس النواب العراقي يستأنف جلسته بغياب معظم الأعضاء
اسـتأنف مجلس النواب العراقي جلسته الأولى التي بدأت يوم أمس بحضور 120 نائبا من أصل 329.
وقال مصدر في مجلس النواب لبي بي سي إن "الجلسة خصصت للتداول وأداء اليمين الدستوري للنواب الذين لم يؤدوا اليمين يوم أمس".
وكان مجلس النواب العراقي عقد يوم أمس جلسته الأولى برئاسة رئيس السن محمد الزيني.
وأعلن الزيني يوم أمس استمرار الجلسة إلى اليوم، بعد تسلمه أسماء ستة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان.
مسؤول إسرائيلي يعتزم إبعاد الأونروا عن مدينة القدس
قال نير بركات رئيس بلدية القدس الإسرائيلية إنه سيعمل على إبعاد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا عن المدينة بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف الدعم المالي للوكالة.
ونقل عن بركات قوله إنه لا داع لوجود الوكالة التي وصفها بالفاشلة.
ومن المعروف أن بركات انتخب رئيسا لبلدية القدس عام 2008 وأعيد انتخابه للمرة الثانية عام 2013 وأعلن أنه لن يرشح نفسه لفترة ثالثة في انتخابات البلدية التي ستجرى الشهر المقبل وأنه يعتزم الالتحاق بحزب الليكود والترشح على قائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة العام المقبل حيث لا يخفي طموحه بالوصول إلى منصب رئيس الوزراء.
يذكر أن الوكالة تقدم خدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجيء فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن وسورية ولبنان من بينهم ثلاثين ألف لاجىء في مخيم شعفاط في القدس.
ويعتمد اللاجئون على خدمات الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والوظائف.
مصر ستدفع ملياري دولار لفشلها في الوفاء بعقد لتصدير الغاز
قضت محكمة بأن على مصر دفع ملياري دولار إلى شركة إيطالية إسبانية كتعويض عن فشل مصر في الوفاء بعقد لتصدير الغاز خلال فترة الربيع العربي.
ورفع دعوى التحكيم الاتحاد الاسباني للغاز بعد أن توقفت مصر عن تزويد أحد مشاريع الاتحاد بالغاز عندما واجهت مصر نقصا داخليا في الطاقة.
ووجدت المحكمة أن مصر عندما اوقفت إمدادات الغاز خالفت بذلك معاهدة حماية استثمار مشتركة مع إسبانيا.
ويرجح محللون أن تدفع مصر ملياري دولار عبر تجديد إمدادات الغاز بدلا من دفعها نقدا.
ويتوقع أن تستأنف مصر تصدير الغاز بعد اكتشاف عدة حقول هامة للغاز الطبيعي في البلاد.
ماذا تعرف عن حقل الغاز "ظهر" في مصر؟