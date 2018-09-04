مصر ستدفع ملياري دولار لفشلها في الوفاء بعقد لتصدير الغاز

اسـتأنف مجلس النواب العراقي جلسته الأولى التي بدأت يوم أمس بحضور 120 نائبا من أصل 329.

وقال مصدر في مجلس النواب لبي بي سي إن "الجلسة خصصت للتداول وأداء اليمين الدستوري للنواب الذين لم يؤدوا اليمين يوم أمس".

وكان مجلس النواب العراقي عقد يوم أمس جلسته الأولى برئاسة رئيس السن محمد الزيني.

وأعلن الزيني يوم أمس استمرار الجلسة إلى اليوم، بعد تسلمه أسماء ستة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان.