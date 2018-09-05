سوريا تعترف باستهداف إسرائيل مواقع عسكرية في طرطوس وحماة
ملخص
- سوريا تعترف باستهداف إسرائيل مواقع عسكرية في طرطوس وحماة
- تصاعد التوترات بين السلطات والمتظاهرين في جنوبي العراق
- إسرائيل تغلق معبر بيت حانون ردا على تظاهر الفلسطينيين
- أمريكا تأمل بتحسين علاقتها مع باكستان
- جيبي يقتل عشرة أشخاص ويصيب المئات في اليابان
- السعوديون والعراقيون الأقل ممارسة للتمارين الرياضية في العالم
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السعوديون والعراقيون الأقل ممارسة للتمارين الرياضية في العالم
حذرت دراسة لمنظمة الصحة العالمية من أن نحو مليار وخمسمائة مليون شخص قد يواجهون الموت المبكر بسبب نقص ممارسة التمارين الرياضية.
واعتمدت الدراسة على بيانات مايقرب من مليوني شخص من مختلف أنحاء العالم شاركوا فيها.
وبينت الدراسة أن السعودية والعراق هي من بين أسوء الدول في مجال ممارسة التمارين الرياضية.
ويقول خبراء الصحة إن الشخص يجب أن يؤدي تمارين رياضية قاسية لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، أو 150 دقيقة من التمارين معتدلة الشدة.
جيبي يقتل عشرة أشخاص ويصيب المئات في اليابان
ضرب إعصار "جيبي" مناطق في اليابان ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح المئات.
ويعد هذا الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابان منذ خمسة وعشرين عاماً.
ويقوم أسطول من الزوارق السريعة بنقل الآلاف من المسافرين من مطار كانساي الدولي المقام على جزيرة صناعية في خليج أوساكا غربي اليابان.
وكانت الرياح القوية والأمواج العالية قد أدت إلى اصطدام إحدى الناقلات بأحد الجسور الذي يربط المطار بالبر الرئيسي في اليابان.
أمريكا تأمل بتحسين علاقتها مع باكستان
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يأمل بإعادة العلاقات الأمريكية مع باكستان إلى سابق عهدها عندما يلتقي في وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء الجديد عمران خان.
وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون ثاني الماضي بقطع أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمنية لباكستان.
وتتهم الولايات المتحدة إسلام أباد بعدم التحرك بشكل حازم ضد الجماعات المسلحة الموجودة على أراضيها.
إسرائيل تغلق معبر بيت حانون ردا على تظاهر الفلسطينيين
أكد مسؤول فلسطيني لبي بي سي أن إسرائيل أغلقت صباح اليوم معبر بيت حانون" إيرز" شمال قطاع غزة بشكل كامل ومنع الحالات المرضية الحرجة من السفر.
وجاء القرار الإسرائيلي رداً على تظاهرة آلاف الفلسطينيين يوم عند المعبر.
وأصيب عشرات المتظاهرين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد خروج الآلاف في تظاهرة تلبية لدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للتنديد بالقرار الأمريكي بوقف تقديم المعونة المالية لوكالة أونروا.
تصاعد التوترات بين السلطات والمتظاهرين في جنوبي العراق
تشهد منطقتا الهارثة والزبير في محافظة البصرة جنوبي العراق مظاهرات اليوم تطالب بتسليم عناصر القوات الأمنية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين يوم أمس مما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.
وطالبوا أيضا بإقالة قائد عمليات البصرة اللواء جميل الشمري، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وفرص عمل.
وتشهد مدينة البصرة انتشاراً أمنياً مكثفاً في مدينة البصرة صباح اليوم بعد أحداث العنف التي رافقت تظاهرات أمس.
وأشار أحد المصادر إلى أن أهالي الجرحى لا يستطيعون أخذ أبناءهم إلى المستشفيات خشية اعتقالهم من قوات الشرطة الموجودة عند مداخلها.
سوريا تعترف باستهداف إسرائيل مواقع عسكرية في طرطوس وحماة
نقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت "بعض المواقع العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة" يوم الثلاثاء.
وأضافت تلك الوسائل "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها".
وامتنعت متحدثة عسكرية إسرائيلية عن التعليق.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل شنت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا في العامين الماضيين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سمع دوي عدة انفجارات في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة، وهي مناطق توجد بها منشآت عسكرية إيرانية.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الهجوم استهدف المنطقة المحيطة بمدينة بانياس الساحلية للمرة الأولى وسقط صاروخان على بعد نحو كيلومتر من مصفاة نفطية.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مدير مستشفى في مصياف قوله إن شخصا توفي كما أصيب أربعة آخرون.
وقال مدير مستشفى في بانياس إن ثمانية أصيبوا نتيجة الهجمات.
وقالت وكالة رويترز إن صحفييها في العاصمة اللبنانية بيروت أصوات طائرات مرتفعة على نحو غير معتاد قبل فترة قصيرة من ورود الأنباء على وسائل الإعلام السورية.
وقالت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية إن طائرات حربية إسرائيلية "حلقت على علو منخفض فوق مناطق لبنانية مطلقة بالونات حرارية ومنسحبة باتجاه البحر بالتزامن مع سماع التفجيرات بريف حماه".