سوريا تعترف باستهداف إسرائيل مواقع عسكرية في طرطوس وحماة

ضرب إعصار "جيبي" مناطق في اليابان ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح المئات.

ويعد هذا الإعصار الأقوى الذي يضرب اليابان منذ خمسة وعشرين عاماً.

ويقوم أسطول من الزوارق السريعة بنقل الآلاف من المسافرين من مطار كانساي الدولي المقام على جزيرة صناعية في خليج أوساكا غربي اليابان.

وكانت الرياح القوية والأمواج العالية قد أدت إلى اصطدام إحدى الناقلات بأحد الجسور الذي يربط المطار بالبر الرئيسي في اليابان.