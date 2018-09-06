احتجاجات البصرة تتواصل، وعالمة فيزياء بريطانية تساعد طالبي العلم من اللاجئين، وتشريع ممارسة الجنس بين المثليين في الهند
ملخص
- عالمة فلك تتبرع بثلاثة ملايين دولار لتعليم الفيزياء لطالبي العلم من اللاجئين
- الهند تُشرع ممارسة الجنس بين المثليين
- احتجاجات البصرة تتواصل
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بواسطة أحمد ماهر
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عالمة فلك تتبرع بثلاثة ملايين دولار لتعليم الفيزياء لطالبي العلم من اللاجئين
تبرعت عالمة الفيزياء الفلكية البريطانية سوزان غوسلين بيل-برنل بقيمة إحدى الجوائز العلمية الرفيعة، والتي تبلغ ثلاثة ملايين دولار، لمساعدة النساء وطالبي العلم من اللاجئين والأقليات في المملكة المتحدة لدراسة الفيزياء.
وتقول غوسلين بيل-برنل إنها تريد أن تتصدى لما وصفته بالتمييزاللاشعوري ضد المرأة والأقليات في مجال البحث العلمي.
وتخرجت العالمة البريطانية من جامعة كمبريدج قبل 50 عاما واكتشفت النجوم النابضة أو البولزارات (Pulsars) وهي عبارة عن أجسام بيضاوية مكتنزة يقدر حجمها بحجم مدينة كبيرة ولكنها تحتوي على كتلة أكثر مما تحتويه الشمس، وفقا لتعريف من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).
ويستخدم العلماء النجوم النابضة لدراسة الحالات المتطرفة للمادة، وللبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى قياس المسافات الكونية.
الهند تُشرع ممارسة الجنس بين المثليين
قررت المحكمة العليا في الهند بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين، والتي كان يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وتقول المحكمة في حيثيات حكمها إن ممارسة الجنس، بقبول بين الطرفين سواء كانا من الجنس ذاته أو مختلفين في الجنس، قانوني.
وقد فرض الحظر على ممارسة الجنس بين المثليين إبان حقبة الاستعمار البريطاني، وأعيد العمل به في القوانين الهندية ذات الصلة عام 2013.
احتجاجات البصرة تتواصل
أكدت مصادر موثوقة في البصرة جنوبي العراق لبي بي سي أن التظاهرات تجددت صباح الخميس أمام مبنى الحكومة المحلية في قضاء الزبير (20 كم جنوب غرب البصرة) التي علقت أعمالها نتيجة ذلك، وأحرق المتظاهرون النار في إطارات السيارات وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة، وأضافت المصادر أن 3 من المتظاهرين أصيبوا بحروق متفاوتة عند إضرام النار في الإطارات.
وقالت المصادر إن حالة من الهدوء تسود صباح اليوم مركز مدينة البصرة حيث المباني الحكومية، التي أحاطت بها القوات الأمنية التي انتشرت أيضا بشكل مكثف في شوارع المدينة بعد أن شهدت اضطرابات وأعمال عنف خلال اليومين الماضيين.
وفي ميناء أم قصر جنوب البصرة، قالت المصادر إن العشرات من المتظاهرين أغلقوا بوابة الميناء ومنعوا مرور الشاحنات التي تنقل البضائع.
ويطالب المتظاهرون في البصرة بتوفير الخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء وفرص عمل، إضافة محاسبة المسؤولين في البصرة عما آلت إليه الأمور في المحافظة.