احتجاجات البصرة تتواصل، وعالمة فيزياء بريطانية تساعد طالبي العلم من اللاجئين، وتشريع ممارسة الجنس بين المثليين في الهند

تبرعت عالمة الفيزياء الفلكية البريطانية سوزان غوسلين بيل-برنل بقيمة إحدى الجوائز العلمية الرفيعة، والتي تبلغ ثلاثة ملايين دولار، لمساعدة النساء وطالبي العلم من اللاجئين والأقليات في المملكة المتحدة لدراسة الفيزياء.

وتقول غوسلين بيل-برنل إنها تريد أن تتصدى لما وصفته بالتمييزاللاشعوري ضد المرأة والأقليات في مجال البحث العلمي.

وتخرجت العالمة البريطانية من جامعة كمبريدج قبل 50 عاما واكتشفت النجوم النابضة أو البولزارات (Pulsars) وهي عبارة عن أجسام بيضاوية مكتنزة يقدر حجمها بحجم مدينة كبيرة ولكنها تحتوي على كتلة أكثر مما تحتويه الشمس، وفقا لتعريف من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

ويستخدم العلماء النجوم النابضة لدراسة الحالات المتطرفة للمادة، وللبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية، بالإضافة إلى قياس المسافات الكونية.