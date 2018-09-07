ارتفاع حصيلة القتلى في البصرة إلى 10 متظاهرين، و" زجاجة عطر النوفيتشوك" التي كانت ستودي بحياة الآلاف في بريطانيا
ملخص
- " زجاجة عطر النوفيتشوك" التي كانت ستودي بحياة الآلاف في بريطانيا
- جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي عن إدلب
- تظاهرات البصرة: ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين إلى 10، وحرق مقار حكومية وفصائل في الحشد الشعبي
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بواسطة أحمد ماهر
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مارتن غريفيث لايزال "ينتظر وصول وفد الحوثيين" إلى جنيف
رجّحت الأمم المتحدة إمكان عدم انطلاق محادثات جنيف حول الصراع اليمني اليوم، بسبب استمرار تأخر وصول وفد الحوثيين. كان من المقرر أن تنطلق هذه الجولة من محادثات حنيف امس، قبل أن تتأجل إلى اليوم الجمعة.
وفد الحكومة المعترف بها دوليا وصل إلى جنيف يوم الأربعاء للمشاركة في المحادثات.
غير أن وفد الحوثيين الذي لم يصل حتى الآن يطالب بنقل مقاتليه إلى العلاج في عُمان ثم إعادتهم مرة أخرى، وبضماناتٍ بعودة وفد الحركة إلى صنعاء بعد المشاركة في مفاوضات جنيف.
وقالت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنه لا يتزال يتنظر وصول وفد حركة أنصار الله الحوثية إلى جنيف.
قمة ثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا لبحث الوضع في إدلب
وصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اوردوغان إلى طهران للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعهما مع نظيرهما الإيراني حسن روحاني لمناقشة آخر التطورات في سوريا في ظل التقاريرحول إمكان إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية ضد فصائل المعارضة في محافظة إدلب.
وقبيل مشاركته في القمة شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أهمية التعاون بين بلاده وروسيا على خلفية الوضع في إدلب، وتوقع أن تخرج قمة طهران بنتائج إيجابية في هذا الشأن.
كما أكدت الخارجية الإيرانية أن القمة الثلاثية تُعد محطة مهمة لإيجاد حل جذري للصراع السوري، وفق المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي.
عاجلجلسة طارئة لمجلس النواب العراقي غدا السبت لبحث الأوضاع المتردية في البصرة
" زجاجة عطر النوفيتشوك" التي كانت ستودي بحياة الآلاف في بريطانيا
قالت مصادر أمنية لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الرجلين الروسيين المتهمين بمحاولة اغتيال جاسوس روسي سابق وابنته كان في حوزتهما كمية من عنصر النوفيتشوك السام تكفي لقتل آلاف الأشخاص في بريطانيا.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الكمية كانت من الممكن أن تؤدي إلى مقتل 4 آلاف شخص على الأقل، إذا لم تكتشفها سلطات التحقيق. وكاد الهجوم في مارس/آذار بمدينة سالزبري أن يودي بحياة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.
ونشرت الشرطة البريطانية صورا لزجاجة عطر معبأة بذلك العنصر السام.
وأصدرت السلطات مذكرتي توقيف بحق الرجلين الذين يستخدمان اسمي الكسندر بيتروف، وروسلان بوشيروف. وتعتقد السلطات البريطانية أنهما ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (جي آر يو).
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية، بن والاس، إنه ينبغي على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحمل المسؤولية عن محاولة الاغتيال. ونفى المتحدث باسم بوتين الاتهامات البريطانية.
جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي عن إدلب
يعقد مجلس الامن الدولي اليوم جلسة خاصة لبحث الأوضاع الميدانية والإنسانية في إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي ستترأس الجلسة، أن غالبية أعضاء المجلس أيدو عقد الاجتماع لافتة إلى أن مسالة "إدلب خطيرة".
وأعادت هايلي التذكير بالتحذيرات الأخيرة التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائيةلاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وكانت واشنطن حذرت من أنها سترد "بسرعة وبالطريقة المناسبة" إذا تم استخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب، في حين يجري الإعداد لهجوم وشيك على المحافظة التي تعد آخر معقل لجماعات معارضة مسلحة.
تظاهرات البصرة: ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين، وحرق مقار حكومية وفصائل في الحشد الشعبي
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 45 آخرون في تظاهرات جديدة في مدينة البصرة جنوبي العراق، لترتفع حصيلة القتلى خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 10 أشخاص، وفقا لمصادر أمنية وطبية لرويترز.
وقد أُضرمت النيران في عدد من المباني العامة مساء أمس في المدينة التي تشهد مظاهرات حاشدة بسبب النقص الحاد في الخدمات العامة والوظائف.
واشتعلت النيران في مسكن المحافظ ومقار لأحزاب سياسية وجماعات مسلحة في الحشد الشعبي من بينها حزب الدعوة الذي ينتمي له رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر.
وأغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة أمس الخميس. ويعتمد العراق بنسبة كبيرة على الميناء في استيراد المواد الغذائية.