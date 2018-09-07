ارتفاع حصيلة القتلى في البصرة إلى 10 متظاهرين، و" زجاجة عطر النوفيتشوك" التي كانت ستودي بحياة الآلاف في بريطانيا

رجّحت الأمم المتحدة إمكان عدم انطلاق محادثات جنيف حول الصراع اليمني اليوم، بسبب استمرار تأخر وصول وفد الحوثيين. كان من المقرر أن تنطلق هذه الجولة من محادثات حنيف امس، قبل أن تتأجل إلى اليوم الجمعة.

وفد الحكومة المعترف بها دوليا وصل إلى جنيف يوم الأربعاء للمشاركة في المحادثات.

غير أن وفد الحوثيين الذي لم يصل حتى الآن يطالب بنقل مقاتليه إلى العلاج في عُمان ثم إعادتهم مرة أخرى، وبضماناتٍ بعودة وفد الحركة إلى صنعاء بعد المشاركة في مفاوضات جنيف.

وقالت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنه لا يتزال يتنظر وصول وفد حركة أنصار الله الحوثية إلى جنيف.