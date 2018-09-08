"واقعة فوتوشوب" في البيت الأبيض، و"لعنة الإصابات" تلاحق نادال
ملخص
- "واقعة فوتوشوب" في البيت الأبيض
- تأجيل مباحثات السلام اليمنية في جنيف
- جنايات القاهرة: إعدام 75 من قيادات الإخوان، والمؤبد للمرشد العام، وخمس سنوات للمصور الصحفي شوكان
- التهاب أوتار الركبة يجبر نادال على الانسحاب من أمريكا المفتوحة للتنس
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بواسطة أحمد ماهر
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عاجلمقتل 17 في اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وقوات سورية الديموقراطية في القامشلي
قتل سبعة عشر شخصا خلال اشتباكات بين قوات الأمن السوري وومقاتلين من قوات سورية اليمقراطية في شارع الحسكة بمدينة القامشلي شمال شرق البلاد.
وبحسب وسائل اعلام محلية فإن القتلى هم أحد عشر عسكريا حكوميا وسبعة من المقاتلين الأكراد.
"لعنة الإصابات" تلاحق نادال
راسل فولر - مراسل بي بي سي سبورتس المتخصص في تغطية لعبة التنس
Russell Fuller
BBC tennis correspondent on 5 live sports extra at Flushing Meadows
يكره نادال فكرة الانسحاب لكن، كما قال، كان هناك لاعب واحد فقط يلعب في المباراة بنهاية المجموعة الثانية.
ولم تكن هناك أي وسيلة لاعادة السيطرة على زمام المباراة، ليس بسبب إصابته فحسب، ولكن بسبب الأداء الرائع والطريقة التي كان يلعب بها خصمه دل بوترو.
نادال يستحق وبجدارة الوصول إلى نهائي "أمريكا المفتوحة للتنس" وضرب مثالا في التعافي من الإصابات المتلاحقة في الركبة والرسغ، والعمليات الجراحية التي كادت أن تنهي مسيرته الحافلة بالبطولات عام 2015.
ويلازم الحظ السيء نادال بسبب إصابته مجددا في ركبته اليمنى، ولا نعرف إذا ما كان سيختفي عن الأضواء حتى نهاية العام. لكن الأكيد هو أنه لم يفقد حماسه بعد لحصد مزيد من بطولات الغراند سلام.
التهاب أوتار الركبة يجبر نادال على الانسحاب من أمريكا المفتوحة للتنس
لم يتمكن المصنف الأول عالميا في التنس، الإسباني رافاييل نادال، من إكمال مباراة نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب التهاب في أوتار ركبته اليمنى.
واضطر نادال، 32 عاما، إلى إعلان انسحابه بعد تقدم منافسه الأرجنتيني خوان دل بوترو، المصنف الثالث عالميا، بمجموعتين دون رد (7-6 و 6-2).
وسيواجه بوترو الفائز من مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانيا، والياباني كي نيشيكوري الـ 21.
وأصيب نادال بالتهاب أوتار الركبة في 2012 و2013 واضطر إلى الابتعاد عن التنس لثمانية أشهر.
وحقق نادال انتصارات وألقابا مهمة في بطولات الغراند سلام خلال العامين الماضيين من بينها فوزه ببطولتي أمريكا المفتوحة العام الماضي (2017)، وفرنسا المفتوحة للتنس مطلع العام الجاري.
جنايات القاهرة: إعدام 75 من قيادات الإخوان، والمؤبد للمرشد العام، وخمس سنوات للمصور الصحفي شوكان
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 75 متهما بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية، فيما عاقبت مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعددا من قياداتها بالسجن المؤبد (25عاما)، والسجن خمس سنوات لعشرات آخرين من بينهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بشوكان.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي و عبد الرحمن البر أسامة ياسين ووجدي غنيم وصفوت حجازي وعمرو زكي وأحمد عارف، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.
والحكم أولي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فضلا عن بديع، عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط و باسم عودة وزير التموين السابق.
وهلل المتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بخمس سنوات فرحا، فرد القاضي بقوله بالعامية المصرية: "خلاص هتخرجوا"، باعتبار أن المتهمين المقضي عليهم بعقوبة السجن خمس سنوات قضوها بالكامل.
وقضت المحكمة في القضية ذاتها بسجن أسامة، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، عشر سنوات.
تأجيل مباحثات السلام اليمنية في جنيف
أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث تأجيل مشاورات السلام اليمنية التي كان من المقرر أن تنعقد في جنيف خلال الفترة مِن السادس وحتى العاشر من شهر سبتمبر أيلول الجاري.
غير أن غريفيث لم يحدد موعداً أو مكاناً آخر لاستئناف هذه المشاورات. غريفيث أضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن مشاوراته مع الوفد الحكومي حققت تقدما فيما يتعلق باجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، وأنه سيتوجه قريباً إلى كل من مسقط وصنعاء لاستكمال مشاوراته حول ذلك مع ممثلي حركة أنصار الله الحوثية التي قال إن وفدها أراد المجيء إلى جنيف وأن الأمم المتحدة بذلت جهدا لإحضار الوفد لكنها لم تتمكن من ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني في جنيف أن وفد الحوثيين لن يصل للمشاركة في المحادثات، وأن الوفد الحكومي سيغادر اليوم.
واقعة فوتوشوب" في البيت الأبيض
قال مصور فوتوغرافي يعمل في الحكومة الأمريكية في تحقيق رسمي إنه تلاعب في صور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب لإزالة الأماكن البيضاء الفارغة لترك إنطباع بأن الحضور الجماهيري كان كبيرا ويفوق حفل تنصيب سلفه باراك أوباما.
وجاءت شهادة المصور في وثائق رسمية أمريكية لتحقيق جرى العام الماضي إلا أن صحيفة الغارديان البريطانية نشرتها أمس لتصبح أول وسيلة إعلامية تحصل على تلك المستندات بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.
وتذكر المستندات أن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض آنذاك، شون سبايسر، طلب من موظفين في إدارة المتنزهات الوطنية الحكومية تعديل تلك الصور لجعلها أكثر إرضاء لترامب الذي شكك في الصور الأصلية التي نشرتها الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تنصيبه قائلا إن عدد الحضور أقل بكثير مما شاهده هو بعينيه في الحفل.
يذكرأن سبايسر عقد مؤتمرا صحفيا بعد تعديل الصور وزعم إن الحضور كان الأكبر من نوعه في تاريخ تنصيب رؤساء الولايات المتحدة.