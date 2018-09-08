"واقعة فوتوشوب" في البيت الأبيض، و"لعنة الإصابات" تلاحق نادال

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يكره نادال فكرة الانسحاب لكن، كما قال، كان هناك لاعب واحد فقط يلعب في المباراة بنهاية المجموعة الثانية.

ولم تكن هناك أي وسيلة لاعادة السيطرة على زمام المباراة، ليس بسبب إصابته فحسب، ولكن بسبب الأداء الرائع والطريقة التي كان يلعب بها خصمه دل بوترو.

نادال يستحق وبجدارة الوصول إلى نهائي "أمريكا المفتوحة للتنس" وضرب مثالا في التعافي من الإصابات المتلاحقة في الركبة والرسغ، والعمليات الجراحية التي كادت أن تنهي مسيرته الحافلة بالبطولات عام 2015.

ويلازم الحظ السيء نادال بسبب إصابته مجددا في ركبته اليمنى، ولا نعرف إذا ما كان سيختفي عن الأضواء حتى نهاية العام. لكن الأكيد هو أنه لم يفقد حماسه بعد لحصد مزيد من بطولات الغراند سلام.