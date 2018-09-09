الأكراد يشتبكون مع القوات الحكومية وسط القامشلي

عاد برهانو نيغا زعيم إحدى الجماعات المتمردة المحظورة في اثيوبيا التي تعرف باسم جينبوت سيفن إلى بلاده بعد أكثر من عشر سنوات في المنفى، في أعقاب إصلاحات سياسية واسعة النطاق.

واستقبل أنصار - نيغا - وهو أستاذ للاقتصاد سابقا ملوحين بالأعلام في شوارع أديس أبابا، في طريقه إلى مخاطبة حشود ضخمة في أحد أكبر الملاعب في المدينة.

ويقول مراسل بي بي سي إن برهانو نيغا هو أبرز شخصية معارضة تعود إلى البلاد استجابة للاصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.