الأكراد يشتبكون مع القوات الحكومية وسط القامشلي
ملخص
- مظاهرات في روسيا على تعديل قانون التقاعد
- كوريا الشمالية تحتفل بتأسيسها بعرض مختلف
- الأكراد يشتبكون مع القوات الحكومية وسط القامشلي
- الصين تشترك لأول مرة في مناورات بحرية مع استراليا
- أبرز شخصية معارضة تعود إلى أثيوبيا
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أبرز شخصية معارضة تعود إلى أثيوبيا
عاد برهانو نيغا زعيم إحدى الجماعات المتمردة المحظورة في اثيوبيا التي تعرف باسم جينبوت سيفن إلى بلاده بعد أكثر من عشر سنوات في المنفى، في أعقاب إصلاحات سياسية واسعة النطاق.
واستقبل أنصار - نيغا - وهو أستاذ للاقتصاد سابقا ملوحين بالأعلام في شوارع أديس أبابا، في طريقه إلى مخاطبة حشود ضخمة في أحد أكبر الملاعب في المدينة.
ويقول مراسل بي بي سي إن برهانو نيغا هو أبرز شخصية معارضة تعود إلى البلاد استجابة للاصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.
الصين تشترك لأول مرة في مناورات بحرية مع استراليا
تشارك الصين لأول مرة في أكبر مناورات بحرية استرالية.
ويحضر تلك المناورات أكثر من ثلاثة آلاف فرد من سبع وعشرين دولة.
وتجري المناورات قبالة ميناء داروين الشمالي الاستراتيجي في استراليا.
وتستمر هذه المناورات المشتركة حتى منتصف الشهر الحالي بدعم من سلاح الجو الاسترالي.
كوريا الشمالية تحتفل بتأسيسها بعرض مختلف
أحيت كوريا الشمالية ذكرى مرور سبعين عاما على إنشائها بتنظيم عرض عسكري لم تظهر فيه صواريخ طويلة المدى بل ركز على السلام والتنمية الاقتصادية.
وشاهدت أعداد كبيرة من المتفرجين العرض في الوقت الذي مر فيه عشرات الآلاف من الجنود بخطوة عسكرية منتظمة وطوابير من الدبابات أمام منصة استعراض لتحية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وعلى عكس السنوات السابقة لم تظهر في العرض صواريخ عابرة للقارات، ولم تجر اختبارات نووية مثلما حدث في السنتين الأخيرتين.
الأكراد يشتبكون مع القوات الحكومية وسط القامشلي
قالت قوات كردية إن اشتباكات اندلعت أمس بين مقاتلين أكراد تدعمهم الولايات المتحدة والجيش الحكومي السوري في وسط مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا مما أسفر عن مقتل ثمانية عشر شخصا على الاقل.
وتفيد الأنباء بأن القتال بدأ بعدما دخلت قافلة للجيش السوري مناطق في المدينة قالت وحدات حماية الشعب الكردية إنها تسيطر عليها.
مظاهرات في روسيا على تعديل قانون التقاعد
خرجت مظاهرات مجددا في روسيا احتجاجا على تعديلات على قانون التقاعد.
وجاءت هذه التظاهرات استجابة لدعوة أطلقها زعيم المعارضة المعتقل أليكسي نافالني.
وتتزامن المظاهرات مع انتخابات روؤساء مناطق في روسيا.
وخطط أنصار زعيم المعارضة لمظاهرات في أكثر من ستين مدينة وبلدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير قدم تنازلات بشأن الخطط الأولى التي قدمها بشأن التقاعد ولكنه فشل في إرضاء الشعب.
وأدت تلك التعديلات المقترحة على قانون التقاعد إلى انخفاض شعبية بوتين بشكل حاد داخل روسيا.