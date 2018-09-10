أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في السويد تقارب ائتلاف وسط اليسار الحاكم مع ائتلاف وسط اليمين بنسبة أربعين في المئة لكلا منهما. ورفض الائتلافان عقد أي اتفاق مع اليمين المتطرف وهو حزب (الديمقراطيون) المناهض للمهاجرين الذي حقق تقدما وحصل على نحو 18 بالمائة. وقال رئيس الوزراء ستيفان ليفين إنه سيظل في منصبه رغم احتمال حدوث انسداد سياسي.
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حزب مناهض للمهاجرين يحقق مكاسب في الانتخابات في السويد
أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات العامة في السويد تقارب ائتلاف وسط اليسار الحاكم مع ائتلاف وسط اليمين بنسبة أربعين في المئة لكلا منهما.
ورفض الائتلافان عقد أي اتفاق مع اليمين المتطرف وهو حزب (الديمقراطيون) المناهض للمهاجرين الذي حقق تقدما وحصل على نحو 18 بالمائة.
وقال رئيس الوزراء ستيفان ليفين إنه سيظل في منصبه رغم احتمال حدوث انسداد سياسي.
الأمم المتحدة تدعو لتحقيق خارجي بشأن معاملة الصين للمسلمين
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الصين للسماح بتحقيق خارجي بخصوص التقارير المتعلقة باساءة معاملة أقلية الإيغور المسلمة.
وتأتي تلك التعليقات بعد أن أصدرت منظمات مراقبة حقوق الإنسان تقريرا يفيد بوضع ما يقارب من مليون من الإيغور في معسكرات بمنطقة تشينيانغ غربي الصين.
أفغاني ينفذ هجوما بسكين في باريس
أصيب سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، مساء الأحد في باريس، بعد تعرّضهم لهجوم بسكين.
وأوضح مصدر قريب من التحقيق ألا شيء في هذه المرحلة يُتيح تأكيد الطابع الإرهابي للاعتداء.
وأضاف المصدر أنّ المنفّذ المزعوم للهجوم هو أفغاني وألقي القبض عليه.