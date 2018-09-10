أفغاني ينفذ هجوما بسكين في باريس

أصيب سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطرة، مساء الأحد في باريس، بعد تعرّضهم لهجوم بسكين.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق ألا شيء في هذه المرحلة يُتيح تأكيد الطابع الإرهابي للاعتداء.

وأضاف المصدر أنّ المنفّذ المزعوم للهجوم هو أفغاني وألقي القبض عليه.