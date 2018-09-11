ش

إردوغان يكتب في صحيفة أمريكية "لإيقاف الأسد"، و"سرقة مجوهرات" أميرة سعودية في باريس

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ملخص

  1. إردوغان يكتب في صحيفة أمريكية "لإيقاف الأسد"
  2. سرقة مجوهرات أميرة سعودية في باريس

تغطية مباشرة

بواسطة أحمد ماهر

time_stated_uk

"سرقة مجوهرات" أميرة سعودية في باريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية لرويترز إن أميرة سعودية أبلغت السلطات عن سرقة مجوهرات لها قيمتها 800 ألف يورو (930 ألف دولار) من غرفتها بفندق ريتز بباريس.

ولم يتم الكشف عن اسم الأميرة التي قالت للشرطة إن المجوهرات لم تكن بخزنة الغرفة إن السرقة تمت الجمعة الماضي.

وأضافت المصادر أنه لا توجد أثار لكسر أو اقتحام لباب الغرفة.

ورفض الفندق التعليق على الموضوع. وإذا تأكدت السرقة، فستكون الثانية من نوعها في الفندق الفاخر هذا العام.

ففي يناير الماضي، اقتحم مسلحون بهو الفندق وسرقوا مجوهرات ثمينة كانت معروضة به.

R
Getty Images

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally

إردوغان يكتب في صحيفة أمريكية "لإيقاف الأسد"

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقال رأي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناشد فيه العالم التحرك لإيقاف الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في محافظة إدلب المأهولة بالمدنيين.

ووصف إردوغان نظام الأسد بـ "الإجرامي" وإنه ما فتئ يستهدف المواطنين السوريين بـ "الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الممنهج، والإعدامات من دون محاكمات عادلة، والبراميل المتفجرة والأسلحة التقليدية والكيماوية".

ويقول إردوغان إن "الحرب الأهلية" في سوريا باتت توصف من قبل الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".

لقاء بين إردوغان والأسد في قصر الشعب بدمشق في أكتوبر 11، 2010.
Getty Images
لقاء بين إردوغان والأسد في قصر الشعب بدمشق في أكتوبر 11، 2010.

Article share tools

  • شارك هذه الصفحة عبر
    Read more about sharing BBC content externally
العودة إلى أعلى