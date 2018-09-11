إردوغان يكتب في صحيفة أمريكية "لإيقاف الأسد"، و"سرقة مجوهرات" أميرة سعودية في باريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية لرويترز إن
أميرة سعودية أبلغت السلطات عن سرقة مجوهرات لها قيمتها 800 ألف يورو (930 ألف
دولار) من غرفتها بفندق ريتز بباريس.
ولم يتم الكشف عن اسم الأميرة التي قالت
للشرطة إن المجوهرات لم تكن بخزنة الغرفة إن السرقة تمت الجمعة الماضي.
وأضافت المصادر أنه لا توجد أثار لكسر أو
اقتحام لباب الغرفة.
ورفض الفندق التعليق على الموضوع. وإذا
تأكدت السرقة، فستكون الثانية من نوعها في الفندق الفاخر هذا العام.
ففي يناير الماضي، اقتحم مسلحون بهو الفندق
وسرقوا مجوهرات ثمينة كانت معروضة به.
إردوغان يكتب في صحيفة أمريكية "لإيقاف الأسد"
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية مقال رأي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناشد فيه العالم التحرك لإيقاف
الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في محافظة إدلب
المأهولة بالمدنيين.
ووصف إردوغان نظام الأسد بـ
"الإجرامي" وإنه ما فتئ يستهدف المواطنين السوريين بـ "الاعتقالات
التعسفية، والتعذيب الممنهج، والإعدامات من دون محاكمات عادلة، والبراميل المتفجرة
والأسلحة التقليدية والكيماوية".
ويقول إردوغان إن "الحرب
الأهلية" في سوريا باتت توصف من قبل الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة
إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
"سرقة مجوهرات" أميرة سعودية في باريس
قالت مصادر في الشرطة الفرنسية لرويترز إن أميرة سعودية أبلغت السلطات عن سرقة مجوهرات لها قيمتها 800 ألف يورو (930 ألف دولار) من غرفتها بفندق ريتز بباريس.
ولم يتم الكشف عن اسم الأميرة التي قالت للشرطة إن المجوهرات لم تكن بخزنة الغرفة إن السرقة تمت الجمعة الماضي.
وأضافت المصادر أنه لا توجد أثار لكسر أو اقتحام لباب الغرفة.
ورفض الفندق التعليق على الموضوع. وإذا تأكدت السرقة، فستكون الثانية من نوعها في الفندق الفاخر هذا العام.
ففي يناير الماضي، اقتحم مسلحون بهو الفندق وسرقوا مجوهرات ثمينة كانت معروضة به.
إردوغان يكتب في صحيفة أمريكية "لإيقاف الأسد"
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مقال رأي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناشد فيه العالم التحرك لإيقاف الرئيس السوري بشار الأسد ومنعه من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في محافظة إدلب المأهولة بالمدنيين.
ووصف إردوغان نظام الأسد بـ "الإجرامي" وإنه ما فتئ يستهدف المواطنين السوريين بـ "الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الممنهج، والإعدامات من دون محاكمات عادلة، والبراميل المتفجرة والأسلحة التقليدية والكيماوية".
ويقول إردوغان إن "الحرب الأهلية" في سوريا باتت توصف من قبل الأمم المتحدة بأنها "أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".