الاستخبارات التركية تنفذ عملية خاصة داخل مدينة اللاذقية السورية

توقف مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس عن العمل مجددا إثر إطلاق صواريخ باتجاهه في وقت متأخر من مساء أمس.

وقال متحدث باسم فصيل مسلح يسيطر على المطار إن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما تم تحويل مسار الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة.

وكان مطار معيتيقة قد عاد إلى العمل بعد توقيع اتفاق هدنة بين الفصائل المسلحة بوساطة أممية.