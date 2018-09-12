الاستخبارات التركية تنفذ عملية خاصة داخل مدينة اللاذقية السورية
ملخص
- الاستخبارات التركية تنفذ عملية خاصة داخل مدينة اللاذقية السورية
- توقف المطار الوحيد في طرابلس الليبية عن العمل
- رئيس المفوضية الأوروبية يدعو لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي
- محاولات لدفع رئيسة وزراء بريطانيا للاستقالة
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بوتين يقول إن المتهمين بمحاولة اغتيال جاسوس سابق في بريطانيا مدنيان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعرف هوية الرجلين الذين تقول بريطانيا إنهما نفذا هجوما بغاز الأعصاب في مدينة سالزبيري.
وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنهما يعملان في الاستخبارات العسكرية الروسية، غير أن بوتين أكد - خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي إقليمي- أنهما مدنيان ولا يعتقد أن لديهما سجلات إجرامية.
محاولات لدفع رئيسة وزراء بريطانيا للاستقالة
اجتمع نحو خمسين نائباً من حزب المحافظين الحاكم في البرلمان البريطاني لبحث إمكانية دفع رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاستقالة.
وينتمي هؤلاء النواب لمجموعة مؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي وينتقدون بشدة المقترحات الأخيرة لماي بشأن اتفاق البريكزيت.
ويعارضون بشكل خاص خطة رئيسة الوزراء للبقاء في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد بعد مغادرتها له في مارس/ آذار القادم.
رئيس المفوضية الأوروبية يدعو لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي
دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاتحاد الأوروبي لتعزيز قوته السياسية والاقتصادية والعسكرية بحيث يصبح لاعبا أكثر أهمية في السياسة العالمية.
وخلال خطابه السنوي في بروكسل حول حالة الاتحاد، أشاد يونكر بانجازات الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة منها التجارة متعددة الأطراف والتغير المناخي، داعيا لتعزيز الوحدة داخل الكتلة الأوروبية.
توقف المطار الوحيد في طرابلس الليبية عن العمل
توقف مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس عن العمل مجددا إثر إطلاق صواريخ باتجاهه في وقت متأخر من مساء أمس.
وقال متحدث باسم فصيل مسلح يسيطر على المطار إن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما تم تحويل مسار الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة.
وكان مطار معيتيقة قد عاد إلى العمل بعد توقيع اتفاق هدنة بين الفصائل المسلحة بوساطة أممية.
عاجلالاستخبارات التركية تنفذ عملية خاصة داخل مدينة اللاذقية السورية
ألقت الاستخبارات التركية القبض في عملية خاصة بمدينة اللاذقية السورية على "يوسف نازيك" الذي تواصل مع المخابرات السورية ووجه منفذي تفجير "ريحانلي" عام ٢٠١٣ والتي أدت إلى مقتل أكثر من خمسين شخصا، والأجهزة الأمنية التركية تقول إنها تمكنت من نقله إلى داخل تركيا وباشرت التحقيق معه.