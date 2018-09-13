شكاوى ضد إيريك ترامب بسبب "ثلاثة شيكل" و"تسلا الصينية" في بورصة نيويورك

يتجه إعصار يوصف بأنه الأقوى منذ عقود صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ليضرب عددا من الولايات بنهاية اليوم وبداية غدا الجمعة.

وحذر مركز الأعاصير من اشتداد قوة "إعصار فلورنس" ومن هبوب عواصف عنيفة وأمطار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مدمرة. إذ أنه من المتوقع أن تكون تلك هي أقوى العواصف التي تضرب السواحل الشرقية الجنوبية للولايات المتحدة منذ عقود.

وأعلن عدد من الولايات الأمريكية حالة الطواريء لمواجهة الإعصار وهي جورجيا كارولينا الجنوبية والشمالية وفيرجينا وميريلاند.

ويقوم نحو مليون وسبعمائة الف شخص بمغادرة المنطقة اختياريا أواجباريا.