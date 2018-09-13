شكاوى ضد إيريك ترامب بسبب "ثلاثة شيكل" و"تسلا الصينية" في بورصة نيويورك
ملخص
- شكاوى ضد إيريك ترامب بسبب "ثلاثة شيكل"
- "تسلا الصينية" في بورصة نيويورك
- الخان الأحمر: جرافات إسرائيلية تُزيل كارفانات تحتج على هدم القرية البدوية
- جنوب السودان: التوقيع على اتفاق يُنهي الحرب الأهلية
- إعصار فلورنس: صورة للإعصار من مسافة 250 ميل
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بواسطة أحمد ماهر
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إعصار فلورنس: صورة للإعصار من مسافة 250 ميل
يتجه إعصار يوصف بأنه الأقوى منذ عقود صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ليضرب عددا من الولايات بنهاية اليوم وبداية غدا الجمعة.
وحذر مركز الأعاصير من اشتداد قوة "إعصار فلورنس" ومن هبوب عواصف عنيفة وأمطار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مدمرة. إذ أنه من المتوقع أن تكون تلك هي أقوى العواصف التي تضرب السواحل الشرقية الجنوبية للولايات المتحدة منذ عقود.
وأعلن عدد من الولايات الأمريكية حالة الطواريء لمواجهة الإعصار وهي جورجيا كارولينا الجنوبية والشمالية وفيرجينا وميريلاند.
ويقوم نحو مليون وسبعمائة الف شخص بمغادرة المنطقة اختياريا أواجباريا.
جنوب السودان: التوقيع على اتفاق يُنهي الحرب الأهلية
وقع رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار بشكل نهائي على اتفاق سلام على هامش قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرقأفريقيا "إيغاد" في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وينص الاتفاق على المشاركة فى السلطة والثروة.
وكان الطرفان وقعا اتفاق السلام بالأحرف الأولى يوم 31 أغسطس آب الماضي. وينهي الاتفاق الذي توج مباحثات رعتها السودان حربا أهلية في جنوب السودان استمرت لخمس سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص على الأقل وتشريد مليونين آخرين وتعطيل تقدم البلد منذ انفصاله عن السودان قبل سبع سنوات.
الخان الأحمر: جرافات إسرائيلية تُزيل كارفانات تحتج على هدم القرية البدوية
أزالت جرافات إسرائيلية مجموعة من وحدات سكنية متنقلة لنشطاء على أطراف قرية "الواد الأحمر" البدوية في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على اعتزام السلطات الإسرائيلية هدمها.
ويعيش في القرية قرابة 180 فلسطينيا، من بينهم أطفال، في أكواخ من الصفيح والخشب.
وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة كفار أدوميم.
وأخطرت السلطات الإسرائيلية أهالي القرية بإخلاء بيوتهم تمهيدا لهدمها. يذكر أن محامين عن العائلات تقدموا بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وقررت الهدم.
وقررت السلطات الإسرائيلية اعتبار محيط القرية منطقة عسكرية مغلقة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
"تسلا الصينية" في بورصة نيويورك
سجلت شركة "نيو" الصينية، المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، أمس أسهمها في بورصة نيويورك لتنافس نظيرتها الأمريكية تسلا.
وتقول الشركة إن طرازات "نيو" تباع بنصف قيمة نظيراتها من تسلا تقريبا، وتتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة في الصين، وأوروبا والولايات المتحدة.
ويحمل الموقع الإلكتروني للشركة رسائل ترويجية للتأكيد على جودة وكفاءة ورفاهة مركباتها وتقديمها على أنها تحمل جميع امكانيات الهاتف الذكي كشاشات تعمل باللمس، وتكنولوجيا القيادة الذاتية.
ولكن سيارات "نيو" تفتقر إلى مقياسيين مهمين للأداء وهما المدى والتسارع على عكس تسلا.
شكاوى ضد إيريك ترامب بسبب "ثلاثة شيكل"
انتقادات لاذعة وشكاوى على تويتر لإيريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، بسبب استخدامه عبارة اعتبرها منتقدوه مسيئة لليهود ومعادية للسامية.
ففي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال إيريك إن الصحفي الأمريكي بوب وودورد يبدو أنه ألف كتابه الجديد "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" مقابل "ثلاثة شيكل" لتشويه سمعة أبيه دونالد ترامب.
ويقول منتقدو إيريك على تويتر، ومن بينهم صحفيون أمريكيون بارزون كنائب مدير مكتب الصحيفة في واشنطن العاصمة، إن تلك الجملة معادية للسامية نظرا لأنها كانت تستخدم في بعض الروايات للإساءة لشخص لليهود على أنهم طمّاعون ويحاولون السيطرة على أسواق المال والأعمال عالميا.
وتعرض إيريك للانتقاد على الرغم من أنه لم يذكرمطلقا في سياق حديثه إسرائيل أو اليهود.
وينقل الصحفي الأمريكي وودورد عن عدد كبير من مقربي ومساعدي ترامب وصفهم له بالأحمق والكذاب. كما يقدم كتابه الذي نُشر في 11 سبتمبر/أيلول الجاري أمثلة عن الفوضى وانعدام الإنضباط والنظام داخل البيت الأبيض خلال عهد ترامب.