كوشنر: المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين تم تبذيرها، واتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق المتحدث باسم نتنياهو

قرر ديفيد كييز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، أخذ إجازة والتنحي عن منصبه مؤقتا لكي يتفرغ للرد على اتهامات له بالتحرش الجنسي من 12 امرأة.

ويقول كييز، 34 عاما، إنه تلك الاتهامات باطلة ومضللة وإنه سيثبت براءته.

واتهمت 12 امرأة كيس بالتحرش الجنسي، من بينهن جوليا سالازار، المرشحة لمقعد في مجلس شيوخ السلطة التشريعية لولاية نيويورك.

وقالت سالازار، 27 عاما، على حسابها بتويتر "كنت ضحية للتحرش الجنسي من قبل ديفيد كيس. قد تضطر المرأة في كثير من الأحيان إلى عدم الإعلان عن تلك التجربة المؤلمة بسبب الاستفزازات والردود المفزعة التي تتبعها.

كما اتهمت مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، شايندي ريس، المسؤول الإسرائيلي بالتحرش بها.