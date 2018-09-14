كوشنر: المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين تم تبذيرها، واتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق المتحدث باسم نتنياهو

كوشنر: المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين تم تبذيرها
اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق المتحدث باسم نتنياهو
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
افتتاح أول مكتب ارتباط مشترك في المنطقة الحدودية بين الكوريتين
افتتحت كل من كوريا الشمالية وجارنتها الجنوبية أول مكتب ارتباط مشترك في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وسيسمح هذا المكتب في التواصل بينهما بصورة منتظمة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية منذ اكثر من ستين عاما. كان البلدان في السابق يستخدمان خدمات الفاكس والخطوط الهاتفية الخاصة في الاتصال بينهما.
ويقول مراسل بي بي سي في سول إن المكتب سيمارس عمله كسفارة مشتركة لتعزيز تفاهم اكبر وتعاون بينهما.
اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق المتحدث باسم نتنياهو
قرر ديفيد كييز، المتحدث باسم رئيس الوزراء
الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، أخذ إجازة والتنحي عن منصبه مؤقتا لكي يتفرغ
للرد على اتهامات له بالتحرش الجنسي من 12 امرأة.
ويقول كييز، 34 عاما، إنه تلك الاتهامات
باطلة ومضللة وإنه سيثبت براءته.
واتهمت 12 امرأة كيس بالتحرش الجنسي، من
بينهن جوليا
سالازار، المرشحة لمقعد في مجلس شيوخ السلطة التشريعية لولاية نيويورك.
وقالت سالازار،
27 عاما، على حسابها بتويتر "كنت ضحية للتحرش الجنسي من قبل ديفيد كيس. قد
تضطر المرأة في كثير من الأحيان إلى عدم الإعلان عن تلك التجربة المؤلمة بسبب الاستفزازات
والردود المفزعة التي تتبعها.
كما اتهمت مراسلة صحيفة "وول ستريت
جورنال" الأمريكية، شايندي ريس، المسؤول الإسرائيلي بالتحرش بها.
كوشنر: المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين تم تبذيرها
قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، إن جميع المساعدات المالية التي قدمتها الإدارات
الأمريكية المتعاقبة للفلسطينيين في مختلف المجالات تم تبذيرها.
ويقول كوشنر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك
تايمز" الأمريكية إنه لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن يقول إنه يستحق
المساعدة الأمريكية وإن الإدارة الأمريكية هي التي تحدد من الذي يستحق مساعدتها.
وأضاف كوشنر أن برنامج المساعدات
للفلسطينيين تحول عبر العقود الماضية إلى شيء مسلّم به وإنه لا يساعد السلطة
الفلسطينية على الاعتماد على نفسها.
إليكم بعضا من أبرز ما جاء في تصريحات
كوشنر:
القادة الفلسطينيين استحقوا خسارة المساعدة بعد أن شوهوا الإدارة الأمريكية.
كان هناك الكثير من الحقائق الزائفة التي تم ابتكارها وأعتقد أن هناك حاجة لتغييرها.
كل ما نفعله هو التعامل مع الأشياء كما نراها وعدم الخوف من فعل الشيء الصحيح
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
افتتاح أول مكتب ارتباط مشترك في المنطقة الحدودية بين الكوريتين
افتتحت كل من كوريا الشمالية وجارنتها الجنوبية أول مكتب ارتباط مشترك في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وسيسمح هذا المكتب في التواصل بينهما بصورة منتظمة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية منذ اكثر من ستين عاما. كان البلدان في السابق يستخدمان خدمات الفاكس والخطوط الهاتفية الخاصة في الاتصال بينهما.
ويقول مراسل بي بي سي في سول إن المكتب سيمارس عمله كسفارة مشتركة لتعزيز تفاهم اكبر وتعاون بينهما.
اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق المتحدث باسم نتنياهو
قرر ديفيد كييز، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، أخذ إجازة والتنحي عن منصبه مؤقتا لكي يتفرغ للرد على اتهامات له بالتحرش الجنسي من 12 امرأة.
ويقول كييز، 34 عاما، إنه تلك الاتهامات باطلة ومضللة وإنه سيثبت براءته.
واتهمت 12 امرأة كيس بالتحرش الجنسي، من بينهن جوليا سالازار، المرشحة لمقعد في مجلس شيوخ السلطة التشريعية لولاية نيويورك.
وقالت سالازار، 27 عاما، على حسابها بتويتر "كنت ضحية للتحرش الجنسي من قبل ديفيد كيس. قد تضطر المرأة في كثير من الأحيان إلى عدم الإعلان عن تلك التجربة المؤلمة بسبب الاستفزازات والردود المفزعة التي تتبعها.
كما اتهمت مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، شايندي ريس، المسؤول الإسرائيلي بالتحرش بها.
كوشنر: المساعدات المالية الأمريكية للفلسطينيين تم تبذيرها
قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، إن جميع المساعدات المالية التي قدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للفلسطينيين في مختلف المجالات تم تبذيرها.
ويقول كوشنر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن يقول إنه يستحق المساعدة الأمريكية وإن الإدارة الأمريكية هي التي تحدد من الذي يستحق مساعدتها.
وأضاف كوشنر أن برنامج المساعدات للفلسطينيين تحول عبر العقود الماضية إلى شيء مسلّم به وإنه لا يساعد السلطة الفلسطينية على الاعتماد على نفسها.
إليكم بعضا من أبرز ما جاء في تصريحات كوشنر: