بابا الفاتيكان يعزل قسا متهما بالتحرش الجنسي بالأطفال

من المقرر أن يتم إطلاق أول قمر صناعي بريطاني في مداره اليوم على متن صاروخ هندي.

وسيتمكن القمر الصناعي نوفاسار (NovaSAR) من التقاط صور لسطح الكوكب في أي طقس ، ليلاً أو نهاراً.

ويقول المصممون إن القمر الصناعي يمكن أن يلعب أدوارا مختلفة كاكتشاف القطع غير القانوني للأشجار في الغابات الاستوائية ومراقبة أنشطة الشحن المشبوهة.