بابا الفاتيكان يعزل قسا متهما بالتحرش الجنسي بالأطفال

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ملخص

  1. مجلس النواب العراقي يصوت على اختيار نائب كردي لرئيس المجلس
  2. بابا الفاتيكان يعزل قسا متهما بالتحرش الجنسي بالأطفال
  3. بريطانيا تطلق اليوم أول قمر صناعي
  4. أستراليا تلغي مهرجانا موسيقيا بسبب المخدرات

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أستراليا تلغي مهرجانا موسيقيا بسبب المخدرات

تقول حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إنها ستلغي بشكل دائم مهرجانا موسيقيا سنويا توفي فيه شخصان جراء جرعات زائدة من المخدرات.

وتقول الشرطة إن حوالي سبعمائة شخص حضروا الحدث الذي يقام في سيدني، طلبوا مساعدة طبية تتعلق بالمخدرات.

وتُوفي خلال السنوات الأخيرة شخصان آخران في نفس المهرجان.

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بريطانيا تطلق اليوم أول قمر صناعي

من المقرر أن يتم إطلاق أول قمر صناعي بريطاني في مداره اليوم على متن صاروخ هندي.

وسيتمكن القمر الصناعي نوفاسار (NovaSAR) من التقاط صور لسطح الكوكب في أي طقس ، ليلاً أو نهاراً.

ويقول المصممون إن القمر الصناعي يمكن أن يلعب أدوارا مختلفة كاكتشاف القطع غير القانوني للأشجار في الغابات الاستوائية ومراقبة أنشطة الشحن المشبوهة.

القمر الصناعي
AIRBUS DS

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بابا الفاتيكان يعزل قسا متهما بالتحرش الجنسي بالأطفال

قالت تقارير في وسائل إعلام محلية إن بابا الفاتيكان فرانسيس عزل القس - كريستيان بريشت - من تشيلي الذي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال وسط فضيحة تحرش متنامية هزت الكنيسة الكاثوليكية.

وكان - بريشت - الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه يتولى منصب الرئيس السابق لجماعة حقوق الإنسان التابعة للكنيسة والتي طالبت في الثمانينات الديكتاتور السابق أوجوستو بينوشيه بإنهاء التعذيب في تشيلي.

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مجلس النواب العراقي يصوت على اختيار نائب كردي لرئيس المجلس

يعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الرابعة لاستكمال التصويت السري لانتخاب نائب ثان لرئيس المجلس، بعد تعذر الحسم يوم أمس لعدم حصول أي من المرشحين الأربعة الكرد على العدد اللازم من الاصوات.

يذكر أن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان هو من حصة القومية الكردية حسب ما تمليه التوافقات السياسية.

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