أمريكا تلغي تأشيرات عائلة سفير فلسطين، ورئيس كوبا يؤيد حق زواج مثليي الجنس
ملخص
- رئيس كوبا يؤيد حق زواج مثليي الجنس
- أردوغان يجتمع مع بوتين لإقناعه بوقف إطلاق النار في إدلب
- مقتل عناصر من الشرطة في اشتباكات غربي أفغانستان
- وفاة أشخاص في مهرجان موسيقي بعد تعاطي مخدرات
- أمريكا تلغي تأشيرات عائلة سفير فلسطين
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أمريكا تلغي تأشيرات عائلة سفير فلسطين
قال رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط إن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات عائلته في أحدث تفاقم للعلاقات بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية.
وأضاف زملط أن عائلته، بما في ذلك طفليه، غادرت الولايات المتحدة بعد إبلاغها بأن تأشيرات أفرادها ستصبح غير سارية عند إغلاق مكتب البعثة الشهر المقبل.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالتأشيرات في عام 2020. وقال زملط "أبلغت الخارجية الأمريكية زميلينا، في إطار مناقشة الإغلاق، بأن تأشيرات زوجتي وطفلي تعتمد على بعثة منظمة التحرير الفلسطينية ولذلك لن تصبح سارية بعد إغلاق المكتب وبأنهم إذا أرادوا البقاء فسيضطرون لتغيير وضع الهجرة الخاص بهم".
وتابع "يتنافى هذا مع الأعراف الدبلوماسية. لا علاقة للأطفال والزوجات والعائلة بالخلافات الدبلوماسية".
وفاة أشخاص في مهرجان موسيقي بعد تعاطي مخدرات
توفي سبعة أشخاص في فيتنام بعد تعاطيهم مخدرات في مهرجان موسيقي في العاصمة هانواي.
وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص أخرين في حالة غيبوبة بعد تعاطيهم المخدرات.
وأظهرت التحاليل الطبية أن جميع الضحايا احتوت أجسامهم على المخدرات، ولم السلطات لم تحدد بعد نوع المخدرات.
رئيس كوبا يؤيد حق زواج مثليي الجنس
قال الرئيس الكوبي ميخيل دياز كانيل إنه يؤيد حق زواج المثليين وأن ينص الدستور على ذلك.
وقال في مقابلة تلفزيونية ، إنه يريد القضاء على التمييز من أي نوع لأن ذلك يشكل جزءًا من الرؤية الإنسانية للثورة الكوبية.
يذكر أن كوبا في طور التشاور الشعبي لتحديث دستورها قبل إجراء استفتاء وطني.
ومن بين مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المقترحة ،إعادة تعريف الزواج على أنه اتحاد بين "شخصين" ، وليس بين "رجل وامرأة".
مقتل عناصر من الشرطة في اشتباكات غربي أفغانستان
تفيد الأنباء الواردة من أفغانستان بمقتل خمسة من عناصر الشرطة بما في ذلك قائدهم وذلك في اشتباكات وقعت غربي البلاد.
وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية بادغيس إن مسلحي حركة طالبان هاجموا نقطة تفتيش على الطريق الرئيسي الموصل لعاصمة الولاية واستمرت الاشتباكات ساعتين.
أردوغان يجتمع مع بوتين لإقناعه بوقف إطلاق النار في إدلب
يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوشي في وقت لاحق اليوم حيث من المتوقع أن تكون الأزمة السورية على رأس قائمة المواضيع التي سيبحثها الزعيمان.
وكانت تركيا قد أخفقت في وقت سابق من هذا الشهر خلال قمة ثلاثية جمعتها مع روسيا وإيران في إقناع حليفي الأسد على الموافقة على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وتعتزم الحكومة السورية وحلفاؤها شن هجوم عسكري على إدلب الأمر الذي حذرت تركيا من أنه سيؤدي إلى حمام من الدم.
وتتخوف تركيا من أن يؤدي هجوماً واسعاً على إدلب إلى تقليص نفوذها في سوريا وحدوث موجة نزوح جديدة من اللاجئين السوريين عبر حدودها.
يأتي هذا بينما تتواصل الاشتباكات وعمليات القصف بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة على حدود محافظة إدلب أخر المعاقل الرئيسية للمعارضة في البلاد.