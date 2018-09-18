وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل حذرتنا قبل دقيقة واحدة من الهجوم

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ملخص

  1. وزارة الدفاع الروسية: الطائرة الحربية الروسية أُسقطت خطأ بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية
  2. وزارة الدفاع الروسية: طيارون إسرائيليون تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية
  3. وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل حذرتنا قبل دقيقة واحدة من الهجوم

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بواسطة أحمد ماهر و محمد حسين

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وزير الدفاع الروسي يتصل بنظيره الإسرائيلي

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقول إنه اتصل بنظيره الإسرائيلي وأخبره أن كل اللوم يقع على إسرائيل في إسقاط الطائرة الروسية.

وأضاف شويغو أنه أخبر نظيره الإسرائيلي أن تصرفات القوات الإسرائيلية غير مسؤولة.

وتابع بأنه اشتكى له من أن القوات الإسرائيلية لم تخبر القوات الروسية بأفعالها في سوريا.

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عاجلوزارة الدفاع الروسية: الطائرة الحربية الروسية أُسقطت خطأ بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية

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