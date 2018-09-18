وزارة الدفاع الروسية: إسرائيل حذرتنا قبل دقيقة واحدة من الهجوم

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يقول إنه اتصل بنظيره الإسرائيلي وأخبره أن كل اللوم يقع على إسرائيل في إسقاط الطائرة الروسية.

وأضاف شويغو أنه أخبر نظيره الإسرائيلي أن تصرفات القوات الإسرائيلية غير مسؤولة.

وتابع بأنه اشتكى له من أن القوات الإسرائيلية لم تخبر القوات الروسية بأفعالها في سوريا.