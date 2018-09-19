خان يزور السعودية وسط تكهنات بشأن دعم مالي، وأمازون تعلن بدء العمل في تركيا
ملخص
- خان يزور السعودية وسط تكهنات بشأن دعم مالي
- كوريا الشمالية توافق على إغلاق منشأة لإطلاق الصواريخ
- قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في النمسا
- التلوث يزيد فرص الإصابة بالخرف
- وفاة الفنان المصري جميل راتب
- أمازون تعلن بدء العمل في تركيا
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أمازون تعلن بدء العمل في تركيا
قالت شركة أمازون إنها أطلقت أنشطة في تركيا حيث بدأت عرض منتجات في 15 فئة على المستهلكين في أنحاء البلاد.
وصرح سام نيكولز مدير أنشطة تركيا لدى Amazon.com.tr في بيان مكتوب "نحن ملتزمون بتنمية أعمالنا في تركيا خلال الأشهر المقبلة عن طريق زيادة تشكيلة منتجاتنا وخيارات التوصيل."
وفاة الفنان المصري جميل راتب
توفي الفنان المصري الكبير جميل راتب اليوم عن عمر ناهز 92 عاماً بعد تدهور حالته الصحية.
وأكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين وفاة الفنان جميل راتب، كاشفًا أنه سيتم تشييع جنازته من الجامع الأزهر ظهر اليوم.
وخلال الأيام الماضية تدهورت حالة راتب الصحية بمستشفى "الأنجلو أمريكان" في القاهرة الذي وصله مؤخرًا بعد أن فقد صوته بالكامل خلال علاجه في باريس.
يذكر أن جميل راتب ولد في القاهرة لأب مصري وأم مصرية وليس كما يشاع أنه من أم فرنسية.
أنهى دراسته الثانوية في مصر و دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته، ثم دخل مجال الفن ليتألق في العديد من الأدوار والأعمال المصرية والعربية والأجنبية.
التلوث يزيد فرص الإصابة بالخرف
خلصت دراسة جديدة إلى أن استنشاق الهواء الملوث قد يزيد فرص الإصابة بالخرف.
واعتمدت الدراسة على بيانات من لندن تشير إلى أن الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر ويعيشون في مناطق ترتفع فيها معدلات ثاني أكسيد النتروجين يزيد لديهم خطر الإصابة بالخرف أكثر من غيرهم.
قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في النمسا
يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة غير رسمية اليوم في النمسا وذلك في وقت قالت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقال نشرته صحيفة دي فيلت الألمانية إن لندن طورت موقفها بشأن شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال شهور من المفاوضات ودعت الاتحاد إلى القيام بالمثل.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد لشئون البريكزيت ميشيل بارنييه إن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم عرض معدل يحترم السيادة الاقليمية لبريطانيا على أيرلندا الشمالية.
كوريا الشمالية توافق على إغلاق منشأة لإطلاق الصواريخ
وافقت كوريا الشمالية على إغلاق منشأتها الرئيسية لإطلاق الصواريخ وذلك في ختام يومين من المحادثات بين الكوريتين في بيونغ يانغ.
ووقع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعهداً مع نظيره الجنوبي مون جاي بإغلاق المنشأة الواقعة في تونتشانغ ري تحت إشراف الخبراء.
وأبدى كيم جونغ استعداده أيضاً لتفكيك موقع التطوير النووي الرئيسي في البلاد في حال وجود إجراءات متبادلة لم يحددها من قبل الولايات المتحدة.
ومن جهته قال زعيم كوريا الجنوبية مون جاي إن البلدين اتفقا على تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية.
خان يزور السعودية وسط تكهنات بشأن دعم مالي
وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية حيث سيسعى، وفقا لتلميحات من وزير المالية في حكومته، إلى الحصول على مساعدة مالية لتفادي الاضطرار إلى طلب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وتحاول باكستان تجنب أزمة في ميزان المدفوعات ناجمة عن عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية، وقال وزير المالية الباكستاني أسد عمر سابقا إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي "خيار بديل" وإن الحكومة تدرس مجالات أخرى للمساعدة وهو ما فُسر على نطاق واسع بأن إسلام أباد تسعى لطلب مساعدة من الصين والسعودية اللتين قدمتا قروضا ضخمة لباكستان من قبل.
وفي عام 2014، بعد ستة شهور من حصول باكستان على آخر قرض من صندوق النقد الدولي، قدمت السعودية قرضا لباكستان قيمته 1.5 مليار دولار استخدمته الحكومة لدعم الروبية الباكستانية.
ويرافق رئيس الوزراء في جولته وزير المالية ووزير الخارجية شاه محمود قرشي.