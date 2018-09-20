إصابة عشرات المسافرين على طائرة بنزيف بسبب اختلال الضغط الجوي، و"نفوق وإصابة خيول" في سباق المكناسي بتونس

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرئيلية إن بعثةتمثل قيادات رفيعة المستوى برئاسة قائد سلاح الجو ستتوجه إلى موسكو اليوم للبحث في حادث إسقاط الطائرة الروسية في سوريا الاثنين الماضي.

ويضم الوفد أيضا رئيس لواء العلاقات الخارجية التابع للجيش الاسرائيلي وضباط إضافيون من هيئة الاستخبارات، وسلاح الجو، وهيئة العمليات التشغيلية.

وسيبحث الوفد الإسرائيلي ملابسات إسقاط طائرة الاستطلاع الاليكتروني الروسية وعلى متنها خمسة عشر ضابطا من قبل الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ أثناء تصدّي القوات السورية، بحسب وسائل إعلام رسمية، لغارة جوية إسرائيلية على أهداف في سوريا.