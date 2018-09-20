إصابة عشرات المسافرين على طائرة بنزيف بسبب اختلال الضغط الجوي، و"نفوق وإصابة خيول" في سباق المكناسي بتونس
ملخص
- إصابة عشرات المسافرين على طائرة هندية بنزيف بسبب اختلال الضغط الجوي
- "نفوق وإصابة خيول" في سباق المكناسي بتونس
- قمر اصطناعي بريطاني لتنظيف الفضاء من النفايات
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
أول إذاعة موجهة للسجناء في المغرب
من راديو بي بي سي عربي
قمر اصطناعي بريطاني لتنظيف الفضاء من النفايات
تمكن قمر اصطناعي بريطاني لأول مرة من إطلاق شبكة في مدار الأرض لإثبات إمكانية التقاط نُفايات الفضاء.
وهناك ملايين القطع من النفايات الفضاء في مدار الأرض، ما يؤثر على عمل مركبات الفضاء والأقمار الاصطناعية.
ويقول علماء إن عمليات التنظيف -كتلك التي قام بها القمر الاصطناعي البريطاني- يجب أن تكون عملا روتينيا في المستقبل إذا أراد الإنسان الاستمرار في استكشاف الفضاء واستخدامه.
تداعيات إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا: وفد عسكري إسرائيلي في موسكو
قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرئيلية إن بعثةتمثل قيادات رفيعة المستوى برئاسة قائد سلاح الجو ستتوجه إلى موسكو اليوم للبحث في حادث إسقاط الطائرة الروسية في سوريا الاثنين الماضي.
ويضم الوفد أيضا رئيس لواء العلاقات الخارجية التابع للجيش الاسرائيلي وضباط إضافيون من هيئة الاستخبارات، وسلاح الجو، وهيئة العمليات التشغيلية.
وسيبحث الوفد الإسرائيلي ملابسات إسقاط طائرة الاستطلاع الاليكتروني الروسية وعلى متنها خمسة عشر ضابطا من قبل الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ أثناء تصدّي القوات السورية، بحسب وسائل إعلام رسمية، لغارة جوية إسرائيلية على أهداف في سوريا.
إصابة عشرات المسافرين على طائرة هندية بنزيف بسبب اختلال الضغط الجوي
أصيب عشرات من المسافرين على متن طائرة ركاب هندية بنزيف من أذنيهم وأنوفهم بعد أن نسى الطيارون تشغيل نظام الضغط الجوي في الطائرة.
ويقول مسؤولون في إدارة الطيران المدني، لصحيفة "هندوستان تايمز" إن الطيارين نسوا تشغيل المفتاح الذي يتحكم في الضغط داخل الطائرة أثناء إقلاعها.
ونشر مسافرون صورا لهم بعد إصابتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعهدت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.
"نفوق وإصابة خيول" في سباق المكناسي بتونس
قال موقع "موزاييك أف ام" التونسي إن الدورة الأولى للموسم الجديد لسباقات الجواد العربي الأصيل بمدينة المكناسي وسط تونس شهد نفوق أحد الخيول وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة فضلا عن إصابة بعض المتسابقين بجروح "بليغة".
ولم يصدر بيان رسمي من إدارة السباق حول أسباب الحادثة، إلا أن خبراء في سباقات الخيول يقولون إن أرضية الميدان لم يتم إعدادها وتحضيرها على المتسوى المطلوب.
وتشتهر المكناسي بتربية الخيول العربية الأصيلة لمناخها وطبيعتها المؤهلة لتربية وتدريب الخيول العربية.