رئيس المكسيك "الزاهد" عالق على طائرة مُستأجَرة، وماكرون يتهم أنصار "بريكسيت" بالكذب على الشعب البريطاني

AFP الممثلة اللبنانية ديامان بوعبود.

افتتح مساء أمس مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية. ويعرض المهرجان خلال فترته من 20-28 سبتمبر/ايلول 70 فيلما تتنافس على جوائز مالية في مسابقاته الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية.

ومن الأفلام العربية المشاركة فيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني بسام الجرباوي، والفيلم السوري "يوم أضعت ظلي" للمخرجة سؤدد كنعان. وعرض الفيلمان في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا.

ويدور فيلم "مفك" حول شاب قضى في سجن إسرئيلي 15 عاما ليخرج بعدها مصابا بأمراض نفسية وعصبية وعضوية.

أما "يوم أضعت ظلي"، فيحكي قصة أم سورية سرقت الحرب الراهنة جميع أحلامها ليتبقى لها حلم واحد وهو الحصول على أنبوبة غاز للطهي لتحضير الطعام لابنها. وأثناء بحثها، تكتشف أن سوريين يفقدون ظلالهم في الحرب، كناية عن فقدان الهمة والدافع للاستمرار في الحياة بعد أن فقدوا أحبتهم في الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات.