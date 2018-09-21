رئيس المكسيك "الزاهد" عالق على طائرة مُستأجَرة، وماكرون يتهم أنصار "بريكسيت" بالكذب على الشعب البريطاني
ملخص
- رئيس المكسيك "الزاهد" عالق على طائرة مُستأجَرة
- ماكرون يتهم أنصار "بريكسيت" بالكذب على الشعب البريطاني
- غرق عبارة شمالي تنزانيا: مخاوف من مقتل 200 شخص
- السوري "يوم أضعت ظلي" والفلسطيني "مفك" أبرز الأفلام العربية المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
time_stated_uk
السوري "يوم أضعت ظلي" والفلسطيني "مفك" أبرز الأفلام العربية المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي
افتتح مساء أمس مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية. ويعرض المهرجان خلال فترته من 20-28 سبتمبر/ايلول 70 فيلما تتنافس على جوائز مالية في مسابقاته الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية.
ومن الأفلام العربية المشاركة فيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني بسام الجرباوي، والفيلم السوري "يوم أضعت ظلي" للمخرجة سؤدد كنعان. وعرض الفيلمان في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا.
ويدور فيلم "مفك" حول شاب قضى في سجن إسرئيلي 15 عاما ليخرج بعدها مصابا بأمراض نفسية وعصبية وعضوية.
أما "يوم أضعت ظلي"، فيحكي قصة أم سورية سرقت الحرب الراهنة جميع أحلامها ليتبقى لها حلم واحد وهو الحصول على أنبوبة غاز للطهي لتحضير الطعام لابنها. وأثناء بحثها، تكتشف أن سوريين يفقدون ظلالهم في الحرب، كناية عن فقدان الهمة والدافع للاستمرار في الحياة بعد أن فقدوا أحبتهم في الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات.
دوري أبطال أفريقيا: قمة الترجي والنجم الساحلي مساء اليوم باستاد سوسة
يلتقي مساء اليوم على استاد سوسة التونسي فريقا النجم الساحلي والترجي في مباراة الإياب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. .
وانتهت مباراة الذهاب بفوز الترجى بهدفين مقابل هدف واحد.
ويحتاج النجم الساحلى لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل لبلوغ الدور نصف النهائي، أما الترجى فيكفيه التعادل السلبي.
وتقام المباراة الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس. (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش).
بريطانيا تسعى لتشكيل محكمة دولية بشأن "أعمال وحشية" ضد مسلمي الروهينغا
علمت "بي بي سي" أن الحكومة البريطانية تعد خطة لمحاكمة قادة عسكريين في ميانمار الذين تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
ويسعى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أجل تشكيل محكمة دولية لكي يمثل هؤلاء القادة أمامها، ومن المتوقع أن يعمل على حشد دعم دولي لهذا الخطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة قد اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب جماعي واعتداء على الأطفال وعمليات قتل جماعي وتدمير قرى بالكامل، وبعض هذه الأعمال الوحشية نفذت ضد الروهينغا.
غرق عبارة شمالي تنزانيا: مخاوف من مقتل 200 شخص
قالت السلطات التنزانية إن ثمة مخاوف من مقتل أكثر من مائتي شخص كانوا على متن عبّارة غرقت في بحيرة فكتوريا شمالي تنزانيا.
وقال قائد الشرطة المحلية إن اكثر من 80 شخصا تأكد غرقهم،في حين قال مسؤول آخر إن العبّارة كانت تحمل أكثر من حمولتها وعلى متنها اربعمائة شخص.
وانقلبت العبّارة بالقرب من شاطيء يقع بين جزيرتي أوكورا وبوغولورا.
الرئيس الفرنسي: الساسة البريطانيون المؤيدون لـ "بريكسيت" كاذبون
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساسة البريطانيين الذين روجوا للاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمعروف اختصارا باسم "بريكسيت"، بأنهم "كاذبون" وباعوا أوهاما إلى الشعب البريطاني ورحلوا عن المشهد.
وقال ماكرون إنهم لاذوا بالفرار عقب نتيجة الاستفتاء بسبب عجزهم عن احتواء تداعيات نتيجة الاستفتاء الذي جرى في يونيو/حزيران 2016.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر مارس آذار المقبل ، ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، مع عقد قمة حاسمة في منتصف شهر نوفمبر تشرين ثاني المقبل.
وتواجه المفاوضات صعوبات تتعلق بالشق الاقتصادي متمثلا في عضوية المملكة المتحدة حال خروجها في السوق الأوروبية الموحدة، وأيضا في الشق الجغرافي المتعلق بإقليم أيرلندا الشمالية في المملكة، وجمهورية أيرلندا العضوة في الاتحاد.
رئيس المكسيك "الزاهد" عالق على طائرة مُستأجَرة
عَلق الرئيس المكسيكي المنتخب أندريه مانويل لوبيز اوبرادور على متن طائرة تجارية مُستأجَرة لنقل الركاب والبضائع لأربع ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية ورفضه التام للذهاب بالطائرة الرئاسية.
وفاز أوبرادور في يوليو/تموز في الانتخابات الرئاسية، وتعهد بعد فوزه باستئصال الفساد. واشتهر بلقب الرئيس الزاهد بسبب عدم حبه لمظاهر البذخ والترف، ورفض أن يسكن في القصر الرئاسي وتعهد بتحويله إلى مركز ثقافي، كما قال إنه سيطرح الطائرة الرئاسية للبيع.
ويتضمن البرنامج السياسي لاوبرادور التصدي لأعمال الجريمة المتفشية وتحسين الوضع المعيشي للناس وتعهد بتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل وتطبيق برامج تنمية اجتماعية.
يمكنكم أيضا قراءة:
من هو الرئيس المكسيكي الجديد الذي تعهد بتحدي ترامب؟