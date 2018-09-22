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إيران تتهم "نظاما أجنبيا" بتمويل "إرهابيين" لتنفيذ هجوم الأهواز، وتتعهد برد سريع وحاسم

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ملخص

  1. وزير الخارجية الإيراني: أطفال وصحفيون بين القتلى والجرجى في هجوم الأهواز
  2. وزير الخارجية الإيراني يتهم "نظاما أجنبيا "بتمويل وتدريب وتجنيد "إرهابيين" لتنفيذ هجوم الأهواز، ويتعهد برد سريع وحاسم
  3. الهجوم بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي
  4. تقارير صحفية محلية: المسلحون كانوا يرتدون ملابس عسكرية
  5. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): 11 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في هجوم الأهواز
  6. الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني: من المحتمل أن تكون منظمة "الأحوازية" وراء الهجوم

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بواسطة أحمد ماهر

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بالصور..العرض العسكري الإيراني بعد الهجوم المسلح عليه

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Getty Images
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EPA
A
Getty Images
a
Getty Images

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عاجلالناطق باسم الحرس الثوري الإيراني: من المحتمل أن تكون منظمة "الأحوازية" وراء الهجوم

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عاجلوزير الخارجية الإيراني: إيران سترد "بسرعة وحسم" على هجوم الأهواز

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عاجلوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): 11 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في هجوم الأهواز

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أحدث الصور على وكالات الأنباء من مسرح الحادث

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عاجلأنباء عن إغلاق إيران جميع حدودها مع العراق

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تقارير صحفية محلية: المسلحون كانوا يرتدون ملابس عسكرية

تشير بعض التقارير الصحفية المحلية إلى أن المسلحين كانوا يرتدون ملابس عسكرية.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، فإن المسلحين هاجموا العرض انطلاقا من منتزه قرب موقع تنظيمه.

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وزير الخارجية الإيرانية: أطفال وصحفيون بين القتلى والجرجى في هجوم الأهواز

قال وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف إن ضحايا الهجوم المسلح على عرض عسكري بمدينة الأهواز، جنوبي إيران، من بينهم أطفال وصحفيون.

وحمل المسؤول الإيراني "نظاما أجنبيا" بتمويل وتدريب وتجنيد "إرهابيين" لتنفيذ الهجوم.

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