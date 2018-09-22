إيران تتهم "نظاما أجنبيا" بتمويل "إرهابيين" لتنفيذ هجوم الأهواز، وتتعهد برد سريع وحاسم

قال وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف إن ضحايا الهجوم المسلح على عرض عسكري بمدينة الأهواز، جنوبي إيران، من بينهم أطفال وصحفيون.

وحمل المسؤول الإيراني "نظاما أجنبيا" بتمويل وتدريب وتجنيد "إرهابيين" لتنفيذ الهجوم.