إيران تتهم الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة الأمن فيها

أعلنت الحكومة الأمريكية تفاصيل خطط جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين لا يزالون يتلقون معونات ذات صلة بالطعام أو السكن أو المساعدات الطبية.

وستجعل الخطط الجديدة حصول الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة على الإقامة الدائمة أمرا صعبا.

ويحذر معارضو المشروع من أن العديد من الأشخاص سيضطرون للاختيار بين حقهم القانوني في الإقامة وحاجتهم إلى الخدمات الأساسية.