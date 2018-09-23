إيران تتهم الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة الأمن فيها

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ملخص

  1. إيران تتهم الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة الأمن فيها
  2. فصائل إدلب تدعم جهود تركيا الدبلوماسية لوقف هجمات القوات السورية
  3. فيضانات تضرب تونس وتوقع قتلى
  4. الهند تطلق أكبر برنامج للرعاية الصحية في العالم
  5. الصين تستدعي السفير الأمريكي
  6. متنافسان على الرئاسة في المالديف
  7. الحكومة الأمريكية تكشف عن خطط جديدة للإقامة الدائمة للأجانب

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الحكومة الأمريكية تكشف عن خطط جديدة للإقامة الدائمة للأجانب

أعلنت الحكومة الأمريكية تفاصيل خطط جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين لا يزالون يتلقون معونات ذات صلة بالطعام أو السكن أو المساعدات الطبية.

وستجعل الخطط الجديدة حصول الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة على الإقامة الدائمة أمرا صعبا.

ويحذر معارضو المشروع من أن العديد من الأشخاص سيضطرون للاختيار بين حقهم القانوني في الإقامة وحاجتهم إلى الخدمات الأساسية.

مهاجرون يتلقون المساعدة حول التقديم على الجنسية الأمريكية
Getty Images
مهاجرون يتلقون المساعدة حول التقديم على الجنسية الأمريكية

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متنافسان على الرئاسة في المالديف

يصطف الناخبون في جزر المالديف بطوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تخشى المعارضة ومراقبون دوليون من أنها لن تكون حرة ونزيهة.

ويسعى الرئيس عبدالله يامين إلى الفوز بولاية ثانية رغم الاتهامات التي طالت سجل البلاد في ملف حقوق الإنسان وقيامه باعتقال منافسيه.

وكان أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد محمد نشيد دعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

ويخوض الرئيس يامين المدعوم من قبل الصين السباق الرئاسي في مواجهة إبراهيم محمد صلح الذي ينظر إليه كحليف للهند والغرب.

الرئيس عبدالله يامين
Getty Images
الرئيس عبدالله يامين
إبراهيم محمد صلح
Getty Images
إبراهيم محمد صلح

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الصين تستدعي السفير الأمريكي

استدعت الصين السفير الأمريكي لديها للاحتجاج على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على بكين لشراء الأخيرة طائرات حربية مقاتلة من روسيا بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أرجأت مباحثات عسكرية مشتركة بين البلدين كان من المفترض أن تتم الأسبوع المقبل.

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الهند تطلق أكبر برنامج للرعاية الصحية في العالم

من المقرر أن يطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم ما وصف بأكبر برنامج للرعاية الصحية في العالم.

وتهدف الخطة إلى منح خمسمائة مليون شخص أي ما يقرب من نصف سكان الهند الحق في الحصول على تأمين صحي مجاني.

وستتلقى أكثر من مائة مليون أسرة فقيرة في جميع أنحاء الهند رسائل من الحكومة تؤكد استحقاقها لهذا المخطط.

بيد أن المنتقدين يقولون إن الحكومة لم تقم بعد بإعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذ خطة المليار دولار بشكل فعال. كما يقولون إن الحكومة لم تقم بتوفير ميزانية كافية للخطة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
Getty Images
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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فيضانات تضرب تونس وتوقع قتلى

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، في فيضانات أغرقت أرجاء عدة بولاية نابل، شمال شرقي تونس.

وقالت مصادر في قوات الحماية المدنية إن الولاية ظلت معزولة عن البلاد لأكثر من ثلاث ساعات، جراء منسوب مياه الأمطار الذي بلغ ارتفاعه مترين تقريبا في مدينة منزل بوزلفة.

آثار الفيضانات
Getty Images
آثار الفيضانات

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فصائل إدلب تدعم جهود تركيا الدبلوماسية لوقف هجمات القوات السورية

أعلنت فصائل معارضة سورية مسلحة متحالفة مع تركيا دعمها لجهود أنقرة الدبلوماسية لوقف هجوم القوات الحكومية السورية على محافظة أدلب لكن مع تمسكها برفض تسليم أسلحتها أو الأراضي التي تسيطر عليها.

وكانت تركيا وروسيا قد توصلتا في الاسبوع الماضي إلى اتفاق يقضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في أدلب التي تعد اخر معاقل المعارضة المسلحة السورية.

متظاهرون في إدلب
Getty Images
متظاهرون في إدلب

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إيران تتهم الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة الأمن فيها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة تسعى لزعزعة الأمن في بلاده وذلك في خطاب له غداة الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز وأسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات.

واتهم روحاني في خطاب له قبل أن يغادر طهران متوجها إلى نيويورك لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، (اتهم) دولا عربية خليجية بتقديم الدعم المالي والعسكري للجماعات التي تنادي باستقلال الأهواز ذات الأغلبية العربية والتي كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم الأمس.

هذا واستدعت الخارجية الايرانية سفيري هولندا والدانمارك والقائم بالأعمال البريطاني متهمة تلك الدول بايواء جماعات المعارضة في الأهواز.

الرئيس الإيراني حسن روحاني
Getty Images
الرئيس الإيراني حسن روحاني

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